V nagradni igri bodo podelili kar 20 žarov na oglje

Poletje je tik za vogalom, kar pomeni le eno – vrača se sezona piknikov z žarom v glavni vlogi. Pikniki s prijatelji, druženje ob pivu in vonj po pečenem mesu so nepogrešljivi trenutki toplejših dni. Če tudi vi spadate med tiste, ki komaj čakajo, da zakurijo žar in povabijo prijatelje, potem nikar ne zamudite nove Lidl Plus nagradne igre Union . Z malo sreče lahko osvojite čisto nov žar na oglje, osvežilno pijačo za vso družbo ali vrednostno kartico Lidl, s katero bo vaš naslednji piknik še bogatejši. In kar je najboljše, sodelujete lahko brez zapletenih postopkov, le z nekaj kliki in enim hladnim Unionom v košarici.

Kako sodelovati v Lidl Plus nagradni igri Union?

Če imate aplikacijo Lidl Plus in ste ljubitelj dobrega piva, potem ste že na pol poti do sodelovanja. Lidl in Union sta združila moči v pomladno-poletni Lidl Plus nagradni igri Union, ki ne zahteva nič več kot to, da med nakupom posežete po svojem najljubšem izdelku Union in si s tem tlakujete pot do sodelovanja v nagradni igri, v kateri lahko z malo sreče osvojite eno od odličnih nagrad. Preprosto, hitro in brez dodatnih zapletov.

Foto: LIDL SLOVENIJA D.O.O.

Da pa bo vse jasno, smo preverili, kako sodelovati:

1. korak: Kupite izdelek Union

Med običajnim nakupom v Lidlu v svoj nakupovalni voziček položite vsaj enega izmed izdelkov z Unionovo etiketo, naj bo to klasično pivo, brezalkoholna različica ali pa morda Union radler. Izbirate lahko med različnimi vrstami, pomembno je le, da je na računu vsaj en izdelek Union.

2. korak: Ob nakupu uporabite aplikacijo Lidl Plus

Če še niste, si naložite aplikacijo Lidl Plus. Je brezplačna in uporabna še za marsikaj drugega, o čemer si lahko več preberete v nadaljevanju. Preden na blagajni zaključite nakup, preprosto skenirajte svojo kartico Lidl Plus in vaš nakup bo veljaven za sodelovanje v nagradni igri.

3. korak: Potrdite sodelovanje

Zadnji korak je le še formalnost: v aplikaciji Lidl Plus potrdite, da želite sodelovati v nagradni igri. Če vam je ljubši brskalnik, lahko preprosto obiščete spletno stran union.experience.si in tam pravilno odgovorite na kratko nagradno vprašanje.

Foto: Shutterstock

Več kot boste kupovali, večje možnosti imate za žreb

Vsakokraten nakup izdelkov Union bo povečal vaše možnosti, da v Lidl Plus nagradni igri Union osvojite eno izmed privlačnih nagrad. Torej več nakupov, več možnosti za zmago. Tako preprosto, da bi bilo skoraj škoda, da ne bi sodelovali!

Odkrijte več na spletnih straneh Lidl Plus nagradne igre Union.

Kakšne nagrade vas čakajo? Lidl in Union sta za vas pripravila zares bogat nagradni sklad, ki bo razveselil vse ljubitelje dobre družbe, piknikov in poletne sproščenosti: 20-krat žar na oglje – postanite kralj žara v svoji soseski,

– postanite kralj žara v svoji soseski, 50-krat paket pijač Union – za vse, ki cenijo dobro druženje ob hladnem pivu,

– za vse, ki cenijo dobro druženje ob hladnem pivu, 50-krat vrednostna kartica Lidl v vrednosti 100 € – poskrbite, da bo vaš piknik še bolj poln. Zato nikar ne odlašajte – žar sezona kliče, aplikacija Lidl Plus je pripravljena, zdaj pa samo še vi skočite po svoj najljubši Union v Lidl in zavrtite srečo v svoj prid. Nagradna igra, v kateri bodo podelili 120 nagrad, bo potekala do vključno 14. maja 2025.

Foto: Shutterstock

Ste pripravljeni na sezono piknikov?

Ko že razmišljate o novem žaru, ki bi ga lahko osvojili v Lidl Plus nagradni igri Union, se kar samo ponudi vprašanje, ali ste tudi pri vas doma že pripravljeni na prvi piknik letošnje sezone. Žar sezona se hitro približuje in pravi mojstri žara vedo, da uspešen piknik ne temelji samo na dobri družbi, ampak tudi na pravočasni pripravi.

Za začetek se seveda vse vrti okoli žara. Preverite, v kakšnem stanju je vaš trenutni žar, ali potrebujete novo rešetko, sveže oglje ali morda še kaj drugega. Tudi druga osnovna oprema, kot so lopatka za obračanje, klešče, čopič za marinado in vžigalna sredstva, naj bo pripravljena in pri roki.

Ko gre za jedilnik, se prava čarovnija skriva v ravnovesju med klasiko in svežino. Poleg čevapčičev, burgerjev in perutničk se vedno prileže tudi nekaj tipične zelenjave, kot so bučke, paprika, koruza ali celo ananas na žaru, ki bo navdušil še tako zahtevne goste. Ne pozabite še na priloge in kruh, na sveže pripravljene omake, kot so na primer česnova ali BBQ-omaka, ter na hladne solate, ki osvežijo vsak krožnik. Vse to najlepše spremlja dobro ohlajena pijača in tu pride Union povsem naravno v ospredje. Ne glede na to, ali prisegate na klasiko, radlerje ali brezalkoholno pivo, Union bo poskrbel, da bo žejen le še žar.

Ne čakaj na konec tedna – skoči v Lidl, izberi Union, skeniraj aplikacijo Lidl Plus in sodeluj! Morda bo prav tvoj piknik letos najboljši v soseski!

Foto: Shutterstock

Piknik pa ni le hrana, gre za celotno doživetje. Zato že zdaj pomislite tudi na tiste malenkosti, kot so hladilna torba, odeje za posedanje ali zložljivi stoli, kozarci in krožniki, ki jih lahko uporabite večkrat, papirnate brisačke, vrečke za odpadke, pa tudi zaščita pred soncem in mrčesom. Vse to so detajli, ki bodo poskrbeli, da bo vaš piknik nepozaben.

Če računate, da se bo vaš piknil zavlekel tudi v večer, potem nikar ne pozabite na sveče, solarne lučke in morda celo na prenosen zvočnik, ki bo poskrbel za piko na i. Vse te stvari lahko danes že preprosto najdete na enem mestu – v svoji najbližji trgovini Lidl. In če ob tem še izberete izdelek Union in sodelujete v nagradni igri, boste morda prav vi že na naslednjem pikniku pekli na novem žaru.

Z aplikacijo Lidl Plus do številnih ugodnosti In ko boste skočili v Lidl po vse za svoj naslednji piknik, ne pozabite še na eno ključno stvar – aplikacijo Lidl Plus, ki je vaš osebni asistent za pametne nakupe. Ta brezplačna mobilna aplikacija vam ne omogoča le sodelovanja v nagradni igri, ampak ponuja tudi tedenske popuste, ekskluzivne kupone in spletni katalog, s katerim lažje načrtujete svoj naslednji nakup. Ker se vsak račun shrani v aplikaciji, imate lahko boljši pregled nad izdatki, obenem pa vas Lidl Plus redno obvešča o aktualnih akcijah, dogodkih in novih priložnostih za sodelovanje v nagradnih igrah. Uporaba je preprosta, prihranki pa hitri, kar z drugimi besedami pomeni, da bo vaš naslednji piknik še boljši, prihranki pa večji.

Nasvet, ki loči mojstra žara od začetnika

Foto: Shutterstock

Zdaj, ko že veste, kako sodelovati v Lidl Plus nagradni igri Union, ko imate seznam vsega, kar potrebujete za naslednji piknik, in ko veste, da vse to z lahkoto nakupite v najbližjem Lidlu – ob tem pa z aplikacijo Lidl Plus še dodatno prihranite –, je čas, da z vami delimo še nasvet, ki bo odločil, ali boste to poletje le ljubitelj žara ali pravi mojster.

Eden izmed ključnih trikov profesionalcev je uporaba dveh temperaturnih con na žaru. Pri pripravi žara na oglje preprosto večino oglja zložite na eno stran rešetke, drugo pa pustite s precej manj ali celo brez oglja. Tako ustvarite dve različni coni – vročo za direktno peko, kjer meso hitro zapečete in dobite tisti slasten karameliziran učinek, ter hladnejšo za počasno in enakomerno pečenje do popolnosti.

Ta pristop je idealen za debelejše kose mesa, piščanca ali celo zelenjavo, saj omogoča natančen nadzor nad temperaturo in preprečuje zažgano zunanjost s surovo sredico. Če vaš žar omogoča, pokrov zaprite in uporabite toploto kot v pečici, rezultat pa bo ravno prav pečeno in sočno meso, s katerim boste navdušili čisto vsakega gosta.

Ne zamudite priložnosti za popolno žar sezono Še danes obiščite svojo trgovino Lidl, izberite Union, skenirajte Lidl Plus in sodelujte v Lidl Plus nagradni igri Union. Naj bo to poletje začinjeno z dobrimi okusi, odličnim druženjem in pravim pikniškim vzdušjem. Več o nagradni igri si lahko preberete tukaj.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!