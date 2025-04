Skrita nevarnost v pisarni: nepravilno delujoča klima lahko povzroča glavobole in alergije

Za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo klimatske naprave izberite preverjene strokovnjake. Astech ima največjo ekipo certificiranih serviserjev v Sloveniji, ki uporabljajo okolju prijazne materiale in poskrbijo za vsak detajl. Foto: GO4Digit Gal Pavel Pazlar / Astech d.o.o.

"Reden servis klimatsko-prezračevalnih sistemov ni le priporočljiv, temveč ključen za preprečevanje alergij, bolezni dihal in podaljšanje življenjske dobe klimatske naprave," svetuje Dominik.

Redno vzdrževanje za dolgo življenjsko dobo in brezskrbno delovanje

Klimatsko-prezračevalni sistemi, ki niso redno servisirani, lahko postanejo zbirališče prahu, plesni in bakterij, kar neposredno vpliva na kakovost zraka v zaprtih prostorih. Filtri v klimatskih napravah imajo ključno vlogo pri čiščenju zraka, saj preprečujejo, da bi mikroorganizmi, alergeni in druge škodljive snovi vstopili v prostor, pojasni Astechov serviser.

Ste vedeli, da lahko umazana klima sproži alergije? "Če sistemov ne čistimo redno, se zamašijo, kar zmanjša njihovo učinkovitost in omogoči, da onesnaževala prehajajo v zrak. To lahko vodi do različnih zdravstvenih težav, kot so alergije, astma in druge respiratorne bolezni. Redno čiščenje in vzdrževanje klimatskih naprav zagotovita, da naprave delujejo optimalno ter da zrak ostane čist in zdrav za vse uporabnike," razloži Dominik.

Priporočljivo je, da se klimatsko-prezračevalne sisteme redno čisti in pregleda vsaj dvakrat letno. V prostorih z visoko frekvenco ljudi, kot je na primer v trgovini, Dominik priporoča čiščenje sistemov na od dva do tri mesece, medtem ko v stanovanjskih prostorih zadostuje čiščenje na pol leta, navadno ob prehodih med zimsko in poletno sezono oziroma v prehodu med ogrevanjem in ohlajevanjem ter obratno).

"Redno vzdrževanje klimatskih naprav ne podaljša le njihove življenjske dobe, temveč zagotavlja tudi čistejši in varnejši zrak za vse v prostoru."

Na kaj moramo biti pozorni ob prehodu v poletno sezono?

S prehodom iz zime v pomlad se temperature spreminjajo, kar lahko vpliva na delovanje klimatskih naprav. Pred začetkom poletne sezone je zato ključno preveriti, ali vaša naprava deluje brezhibno. Ste že kdaj obžalovali, ker ste izbrali serviserja, ki je vašo klimo bolj poškodoval kot popravil? Izkušeni serviser Dominik zato poudarja, da je pregled in servis treba prepustiti strokovnjakom. Nestrokovno poseganje namreč pogosto prinese več težav kot rešitev.

"Pri prehodu iz ogrevalne v poletno sezono je posebej pomembno, da preverimo kondenzacijske poti, saj lahko pri hlajenju nastanejo težave z odvodom kondenzata. Redno čiščenje teh poti je ključno za zagotovitev nemotenega delovanja klimatske naprave vso sezono," opozarja Dominik.

Poskrbite za svojo klimatsko napravo še pred poletjem! Če želite, da vaša klimatska naprava deluje brezhibno in zagotavlja čist zrak, ne odlašajte s servisom. Preverite delovanje svoje naprave pred začetkom poletne sezone, da se izognete morebitnim težavam. Redno vzdrževanje bo poskrbelo za boljše zdravje, večjo učinkovitost naprave in daljšo življenjsko dobo.

Najpogostejše težave pri nepravilno vzdrževanih napravah

Najpogostejše težave nevzdrževanih klimatskih naprav so slaba učinkovitost hlajenja, umazani filtri in zamašeni ventilatorji. Zakaj bi plačevali več za klimo, ki hladi manj? Takšna naprava lahko sicer še vedno deluje, vendar ne doseže optimalnega izkoristka – pogosto porabi več energije, hladi manj učinkovito, v nekaterih primerih pa začne celo prekomerno segrevati komponente, kot so ležaji, kar vodi v okvare, opozarja Astechov strokovnjak.

Nepravilno delovanje klimatske naprave ni škodljivo le za napravo, ampak tudi za zdravje ljudi v prostoru. Povečana izpostavljenost prahu, alergenom in bakterijam lahko povzroči poslabšanje alergij, astme in drugih težav z dihanjem.

Pet nasvetov serviserja Dominika, kako poskrbeti za čist zrak in dobro počutje v pisarni: Dominik Ipavec, strokovnjak iz podjetja Astech, opozarja, da nepravilno vzdrževane klime v pisarnah ogrožajo zdravje in storilnost zaposlenih. Njegovih pet ključnih nasvetov: Redno čistite filtre: Umazani filtri sprožajo alergije in zmanjšujejo učinkovitost klime. Preverite delovanje pred poletjem: Pravočasen pregled prepreči okvare in slab zrak. Očistite kondenzacijske poti: Zamašene poti povzročajo težave pri hlajenju. Servisirajte vsaj dvakrat letno: V pisarnah z več ljudmi celo na 2–3 mesece. Zaupajte strokovnjakom: Nestrokoven servis lahko klimo bolj poškoduje kot popravi. S temi koraki bo vaša klima zagotavljala čist zrak, boljše počutje in prihranek energije.



"Pred začetkom poletja preverite delovanje klimatske naprave, očistite filtre in kondenzacijske poti. Le tako boste preprečili širjenje bakterij, izboljšali kakovost zraka in se izognili dragim okvaram," svetuje Dominik Ipavec, serviser podjetja Astech. Foto: GO4Digit Gal Pavel Pazlar / Astech d.o.o.

Zakaj je Astech najboljša izbira za vas?

Učinkovito delovanje klimatsko-prezračevalnega sistema ima velik vpliv na dobro počutje zaposlenih, njihovo zdravje ter posledično na delovno učinkovitost. Da bi naprave delovale zanesljivo in varčno, sta ključna njihovo redno vzdrževanje in strokovna nastavitev tehničnih komponent. Pomembno je vedeti, da so okvare najpogostejše prav na elektrodelih, ki skrbijo za regulacijo in nadzor delovanja.

Bi svojo klimo zaupali komu, ki ne pozna njenih skrivnosti? To ni delo za kogarkoli, saj zahteva znanje, izkušnje, hitro odzivnost in zanesljivost. Vse to združuje podjetje Astech, vodilno podjetje na področju servisa klimatsko-prezračevalnih naprav v Sloveniji.

Astechova ekipa je največja v državi, sestavljena iz certificiranih serviserjev, ki se redno izobražujejo in so kos tudi najzahtevnejšim sistemom. Pri svojem delu uporabljajo sodobne in do okolja prijazne materiale, poleg tega pa aktivno zmanjšujejo svoj okoljski odtis – njihova vozila poganja elektrika, pridobljena v lastni sončni elektrarni, medtem ko se odpadni materiali skrbno ločujejo in reciklirajo. Kot prvi v svoji dejavnosti so pridobili tudi certifikat kakovosti ISO 9001, kar potrjuje njihovo zavezanost nenehnemu izboljševanju storitev in procesov.

Naročnik oglsnega sporočila je ASTECH D.O.O.