Zanesljiv sopotnik skozi življenje

Ko izbiramo vozilo, ne iščemo le prevoznega sredstva, temveč življenjskega sopotnika, ki je zanesljiv in vedno pripravljen na nove izzive. Da bi brezskrbno stopal v korak z nami in nam ob tem zagotavljal vso potrebno varnost, ga moramo redno ohranjati v najboljšem stanju. Pri Citroënu imajo po celotni Sloveniji razvejano mrežo pooblaščenih serviserjev, ki lastnikom te priljubljene znamke zagotavljajo ustrezno skrb, s katero daljšajo življenjsko dobo vozila. Zapeljali smo se v vasico na Gorenjskem, kjer smo našli najmanjši pooblaščeni servis znamke Citro ë n, ki slovi tako po prijaznosti kot tudi izjemni urejenosti delavnice. Z njimi smo pogledali, kaj se skriva pod pokrovom spomladanskega servisiranja jeklenih konjičkov.

Foto: Jan Lukanović

Vozilo je del naših najlepših trenutkov, spremlja nas tako na izletih na morje kot tudi na spontanih pustolovščinah, za katere še sami ne vemo, kam točno nas bodo pripeljale. Zanesljivost, kakovost in varnost gradijo posebno vez, ki jo voznik začuti vsakokrat, ko sede za volan. Pri Citroënu se tega zavedajo, zato voznikom vozil Citroën prek svoje mreže pooblaščenih serviserjev nudijo strokovno oskrbo jeklenih konjičkov.

Z Romano Jenko iz Avtohiše Jenko na Gorenjskem smo se pogovarjali, zakaj je pravzaprav pomembno vzdrževanje vozila pri pooblaščenem serviserju, kakšna je dodana vrednost uporabe originalnih delov in kaj vse je pri vzdrževanju vozila pomembo, ko gre za varnost na cesti.

Vse se je začelo, ko je pred 45 leti danes že pokojni Romanin oče Matevž Jenko odprl manjšo avtomehanično delavnico kar v garaži domače hiše. Družinsko podjetje s tremi zaposlenimi danes vodita brat in sestra, Tadej in Romana Jenko. Medtem ko sestra skrbi za sprejem strank in vso administracijo podjetja, pa njen brat skupaj s še enim zaposlenim skrbi za servisne storitve, ki potekajo hitro, strokovno in profesionalno, voznikom pa prinašajo varnost in brezskrbnost na cesti. Foto: Jan Lukanović Njihova skrb za vozila daleč presega zgolj servisiranje, sodelujejo še s partnerji za kleparstvo in ličarstvo, kar pomeni, da lahko pri njih lastniki vozil Citroën najdejo vse, kar potrebujejo za svoje vozilo, na enem mestu. To se odraža tudi v zadovoljstvu njihovih strank, med katerimi bi jih kar 99 odstotkov priporočilo naprej svojim prijateljem in znancem. "Zaupanje strank je na zelo visoki ravni," pravi Romana, ki dodaja, da zadovoljstvo zagotovo sloni tudi na tem, da so kot družinsko podjetje strankam na voljo praktično vse dni v letu. "Na klice se odzovemo ob vseh urah, delo pa je opravljeno strokovno, kakovostno in s srcem."

Foto: Jan Lukanović

Pri izbiri servisa ne iščemo mojstra za vse …

… in prav zato je obisk pooblaščenega serviserja, kot je Avtohiša Jenko, odločitev, ki se dolgoročno obrestuje. Ni pomembno le, da se vozilo pelje, pomembno je, kako se pelje, kako dolgo bo zanesljivo služilo in predvsem, da je vsak kilometer varen. In to je mogoče le z izbiro pravega serviserja, strokovnjaka, ki pozna Citroën kot lasten žep. V ta namen uvoznik vsem pooblaščenim serviserjem večkrat letno zagotavlja redna izobraževanja, s katerimi so vedno na tekočem, tako z novimi modeli vozil kot tudi standardi in postopki.

Citroën ima močno mrežo pooblaščenih serviserjev, ki se razprostira po celotni Sloveniji. Vanjo je vključenih kar 23 pooblaščenih servisnih mest, med katerimi je kar 19 takih, ki so obenem tudi prodajalci vozil Citroën. Njihovi avtomehaniki svoj poklic obvladajo in zato vozilom namenjajo vrhunsko oskrbo. Specializirani za svoje delo poskrbijo, da se vozniki na cesto vračajo varno in brezskrbno.

Foto: Jan Lukanović

Ustrezna skrb za vozilo pomeni brezskrbno vožnjo

Romana Jenko je med obiskom poudarila pomen uporabe ustrezne opreme. Diagnostična oprema je na primer eden od ključnih elementov vsakega servisnega pregleda. "Le pravilno kalibrirana in za Citroënova vozila prilagojena diagnostična oprema lahko zazna napake, ki jih splošni servisi pogosto spregledajo. Gre za detajle, ki odločajo o varnosti in brezhibnem delovanju vozila. Ni redko, da se na nas obračajo lastniki Citroënovih vozil, ki so se pred tem že obrnili na cenejšega, lokalnega mehanika, saj je le ustrezna diagnostika tista, ki vodi v trajno odpravo težav,« pravi Romana.

Pooblaščeni servisi imajo tudi neposreden dostop do Citroënove tehnične podpore. Če pride do zahtevnejših primerov, se lahko neposredno posvetujejo s tehničnimi strokovnjaki pri proizvajalcu. Takšna povezava pa zagotavlja, da so vse storitve opravljene po najvišjih standardih in v skladu z originalnimi specifikacijami vozila.

Foto: Jan Lukanović

Za razliko od zmotnega prepričanja, da so pooblaščeni servisi dražji, je v resnici razmerje med ceno in kakovostjo prav pri uradnih serviserjih eno najboljših, opozarja Jenko. Njihova strokovnost skupaj z uporabo originalnih nadomestnih delov poskrbi za manjše tveganje, ki bi lahko sicer vodilo v dodatne okvare in s tem povezane večje stroške.

Ugodnosti za dolgotrajno zvestobo Citroënu Pri Citroënu cenijo dolgoročno zvestobo svojih voznikov, zato ob vsakem opravljenem servisu lastnik vozila prejme Asistenco Plus – storitev, ki zagotavlja pomoč na cesti kjerkoli po Sloveniji. In to ne le ob okvarah, temveč tudi v primerih, ko gre za človeško napako – na primer, če zaklenete ključe v avto, natočite napačno gorivo ali se vam pripeti katera druga neprijetnost, ki bi vam sicer lahko pokvarila dan. Asistenca Plus krije bistveno širši nabor primerov kot običajne asistence pri zavarovalnicah in vas brezplačno pripelje do najbližjega pooblaščenega servisa Citroën. Foto: Jan Lukanović Za piko na i pa je tu še klub zvestobe My Citroën Plus. Brezplačno članstvo prinaša vrsto ekskluzivnih ugodnosti: od popustov, ki rastejo z leti starosti vozila, do darilnih bonov, posebnih akcij, presenečenj in popustov na originalno dodatno opremo. Pridružitev se izplača tudi lastnikom rabljenih vozil, saj so tudi oni deležni enakih ugodnosti in pozornosti. Citroën tako dokazuje, da servis ni le obveza – ampak tudi priložnost za dodatno vrednost in skrb, ki traja.

Za daljšo življenjsko dobo vozila

Ko govorimo o kakovostnem vzdrževanju vozila, ne moremo mimo pomena uporabe originalnih nadomestnih delov. Ti predstavljajo temelj zanesljivega in varnega delovanja, saj so izdelani po strogih standardih proizvajalca in natančno prilagojeni posameznemu modelu vozila. Kot poudarja Romana Jenko, je prav ta prilagojenost tista, ki odlikuje vrhunsko servisno izkušnjo.

Foto: Jan Lukanović

Uporaba originalnih rezervnih delov ne pomeni le boljše zmogljivosti in večje varnosti, pač pa tudi investicijo v prihodnost. Takšni deli namreč prispevajo k daljši življenjski dobi vozila in na dolgi rok k nižjim stroškom, saj ni potrebe po pogostih popravilih ali menjavah. Poleg tega omogočajo ohranitev tovarniške garancije.

Vozilo, ki je redno servisirano pri pooblaščenem serviserju in z originalnimi deli, je na trgu tudi bolj cenjeno. Včasih se zdi, da je cenejša rešitev dobra odločitev, a pri vozilih, kjer je v igri varnost, šteje vsaka podrobnost. In originalni deli so tista podrobnost, ki dela razliko, nam je še povedala Jenko.

Garancija na originalne dele in opravljeno delo Pri pooblaščenih servisih Citroën lastniki vozil prejmejo 12-mesečno garancijo na opravljeno storitev in 24-mesečno garancijo na originalne nadomestne dele. Foto: Jan Lukanović

Brez kompromisov pri varnosti in kakovosti

Citroënovi originalni deli so zasnovani in testirani z mislijo na najvišjo varnost in zmogljivost. Zlasti to velja za ključne komponente, kot so zavorni sistemi, je poudarila Jenko. Originalni zavorni diski in ploščice so izdelani iz visokokakovostnih materialov, testirani za optimalno učinkovitost in dolgotrajno vzdržljivost, zato zagotavljajo krajšo zavorno pot, enakomerno zaviranje ter večjo odpornost proti pregrevanju in obrabi, je še pojasnila.

Ko gre za zavore, ne gre za kompromise. "Originalne zavorne ploščice se popolno prilegajo diskom in s tem zmanjšujejo obrabo, podaljšujejo življenjsko dobo in zagotavljajo zanesljivo zaviranje v vseh razmerah. Cenejši, neoriginalni deli so narejeni iz slabših materialov, kar pomeni, da se hitreje obrabijo, lahko povzročijo oksidacijo in celo poškodbe diska, ki je občutno dražji od ploščic."

Romana Jenko Foto: Jan Lukanović

Zavore pod drobnogledom: kaj preveriti in zakaj Zavore so eden najpomembnejših varnostnih sistemov v vozilu, zato je ključno, da delujejo brezhibno. Kot nam je povedala naša sogovornica, lahko na morebitne težave z zavorami opozarjajo različni znaki. Med najočitnejšimi so opozorilne lučke za ABS ali ESP na armaturni plošči, neobičajen vonj po zažganem, škripanje ali cviljenje ob zaviranju, kar nakazuje na obrabljene zavorne ploščice. Prav tako je lahko skrb vzbujajoče, če vozilo pri zaviranju vleče v eno stran, če volan vibrira ali če je stopalka za zavore prazna, torej da nenadoma "pade". Ob pregledu zavor serviserji najprej opravijo računalniško diagnostiko, nato odstranijo gume in vizualno pregledajo stanje zavornih komponent. Pomembno je preveriti, ali so zavorne ploščice obrabljene ali oksidirane, izmeri se njihova debelina ter stanje zavornih diskov. Sledi še pregled zavornih čeljusti in zavorne tekočine, ki jo je treba zamenjati na vsaki dve leti, saj je ključna za pravilno delovanje celotnega zavornega sistema, je še pojasnila Jenko. Foto: Jan Lukanović

Skrivnost dolgega in brezskrbnega sobivanja z vozilom

Vozilo, tako kot naše zdravje, potrebuje redne preglede in ne šele takrat, ko nekaj zaskeli. Če servise obiskujemo le ob zaznavi težave, obstaja velika verjetnost, da se je v ozadju že razvilo več okvar, ki bodo zahtevale dražja in bolj zahtevna popravila. Ravno zato je preventiva pri vzdrževanju vozila ključnega pomena, opozarja Jenko.

Redni servisi ne vključujejo zgolj menjave olja ali filtrov – v njihovem okviru serviserji preverijo celotno vozilo: svetila, vse tekočine, zavorni sistem, obrabo pnevmatik, vzmetenje in še več. Optimalno servisiranje po priporočenem načrtu tako preprečuje razvoj večjih okvar, podaljšuje življenjsko dobo posameznih komponent, je zagotovilo za bolj ekonomično vožnjo in prispeva celo k bolj udobni vožnji in večji varnosti.

Foto: Jan Lukanović

Spomladi je čas za … … menjavo pnevmatik, a prav ta pa ustvarja idealno priložnost tudi za pregled zavornih sistemov. Zato imajo letošnjo pomlad, do 30. aprila, pri pooblaščenih servisih Citroën te dni na voljo posebno akcijo, v kateri svojim strankam pri menjavi zavornih diskov ponujajo nakup zavornih ploščic za le en evro. Čeprav vozniki spomladi najpogosteje pomislijo le na pnevmatike, pa je pomlad tudi tisti letni čas, ko je na vozilu priporočljivo opraviti še nekatere druge preglede. Z namenom preprečevanja rjavenja je to idealen čas za pregled podvozja in karoserije, za katera je lahko zimsko soljenje še posebej obremenjujoče. Zima pa lahko z nizkimi temperaturami tudi močno vpliva na delovanje akumulatorja, zaradi česar ni nenavadno, da lahko ta začne pešati prav spomladi. Zima pogosto vpliva celo na kakovost brisalcev, ki tako občasno spomladi potrebujejo menjavo, zimsko tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla pa mora v tem času nadomestiti letna, je priložnosti za spomladansko nego avtomobila navedla Jenko.

Citroën letos navdušuje s številnimi novostmi! Odkrijte, kateri model najbolj ujame vašo energijo – rešite zabaven kviz in se potegujte za privlačne nagrade.