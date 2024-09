Slovenija znova brez Jana Oblaka? Francozi proti sosedom brez prvega asa.

Liga narodov, 2. krog (nedelja)

Poseben dan za Keka in Balkovca

Jure Balkovec je danes dopolnil 30 let. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenska nogometna izbrana vrsta bo zvečer pričakala Kazahstan. Na srečanju v Ljubljani bosta v domačem taboru kar dva slavljenca. Selektor Matjaž Kek, ki se po odsluženi kazni zaradi rdečega kartona na tekmi osmine finala Eura 2024 proti Portugalski vrača na slovensko klop, danes praznuje 63. rojstni dan, okroglih 30 let pa je dopolnil reprezentant Jure Balkovec.

Slovenija bo poskušala nadaljevati rekordni niz neporaženosti na domačih tekmah. Traja že 15 mesecev, v tem obdobju pa je bila Kekova četa v Stožicah nepremagana kar na 12 tekmah. Nazadnje je v petek remizirala z 1:1 proti prvemu favoritu skupine Avstriji (1:1). Takrat je med vratnicama stal Matevž Vidovšek, saj kapetan Jan Oblak zaradi posledic trebušne viroze ni bil nared za nastop. Bo podobno tudi zvečer? V tem primeru bo tudi danes nosil kapetanski trak Jaka Bijol.

Matjaž Kek bo po odsluženi kazni prvič vodil Slovenijo na slovenski klopi po Euru 2024. Foto: Reuters

Selektor Kek napoveduje v enajsterici glede na petkovo srečanje z Avstrijo nekaj sprememb. Lani je dvakrat premagal Kazahstan v kvalifikacijah za Euro 2024, obakrat z 2:1. ''Čeprav nekateri pričakujejo lahko delo za nas, ne bo lahko,'' sporoča Petar Stojanović in dodaja, kako želi Slovenija prikazati dobro energijo in tekmeca prisiliti, da se prilagodi njihovi igri.

Kazahstan prekrižal načrte Norveški

Erling Haaland na gostovanju v Kazahstanu ni izkoristil kar nekaj priložnosti za zadetek. Foto: Reuters Dvoboj, ki bo danes napolnil tribune stadiona v Stožicah, se bo začel ob 20.45. Goste sicer vodi ruski strateg Stanislav Čerčesov, ki je leta 2018 popeljal Rusijo na domačem SP do četrtfinala. V uvodnem dejanju lige narodov je v deželi, ki leži na prostranih azijskih stepah, presenetil Norveško. Skandinavci so na gostovanju v Almatyju zaigrali z zvezdniško zasedbo, v kateri sta prednjačila Erling Haaland in Martin Odegaard, a niso znali zatresti domače mreže. Bili so boljši, podjetnejši, razmerje strelov na gol je bilo 19:4 v korist gostov, končni rezultat pa je ostal 0:0.

To je tudi veliko opozorilo za Kekovo četo, česa vsega je s strogo obrambno formacijo 5-4-1 sposoben Kazahstan, ki je lani v zadnjem krogu kvalifikacij za Euro 2024 namučil Slovenijo v Stožicah. Izgubil je z 1:2, a pri rezultatu 1:1 nekajkrat ogrozil slovenska vrata. Če bi takrat zmagal, Slovenija letos ne bi zaigrala na Euru. Na srečo pa je Benjamin Verbič, ki tokrat ne kandidira za nastop, ob koncu srečanja s prekrasnim zadetkom odločil zmagovalca in spravil občinstvo na noge.

Benjamin Verbič je odločil zmagovalca na zadnji tekmi med Slovenijo in Kazahstanom. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Norveški superzvezdnik Erling Haaland je bil v zadnjih dveh izvedbah lige narodov vedno prvi strelec tekmovanja. Vedno s šestimi zadetki. Bo danes uspešen proti Avstriji? Na 34 tekmah za reprezentanco je dosegel 31 zadetkov. Če bo dosegel še dva, bo izenačil državni rekord Jorgena Juveja, ki je star že skoraj sto let, saj je bil dosežen v obdobju med letoma 1928 in 1937.

Galski petelini brez zvezdnika Reala

Kylian Mbappe je proti Italiji doživel razočaranje (1:3). Foto: Reuters V elitni skupini A2 bo pestro v Lyonu in Budimpešti. Francozi bodo po uvodnem razočaranju, ko so na Parku princev kljub ekspresnemu vodstvu izgubili proti Italiji z 1:3, gostili sosede Belgijce. Po poročanju L'Equipe bo Kylian Mbappe izpustil srečanje, namesto njega naj bi v napadu zaigral Marcus Thuram, manjkal bo tudi poškodovani mladi as PSG Warren Zaïre-Emery.

Rdeči vragi so v dobri formi. V petek so napolnili mrežo Izraelu (4:1), ki se bo danes na nevtralnem prizorišču na Madžarskem spopadel z azzurri. Izbranci Luciana Spalletija želijo na Bozsik Areni ohraniti stoodstotni izkupiček v tekmovanju.

