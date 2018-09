Uefa odšteva ure, veliki eksperiment se začenja v Kazahstanu

Liga narodov bo danes slavnostno odprla vrata z dvobojem v četrti jakostni ligi med Kazahstanom in Gruzijo. Obračun se bo začel ob 16. uri, dve uri pozneje se bosta spoprijela Armenija in Liechtenstein, večerni termin pa prinaša kar sedem tekem. Na papirju bo najzanimivejša tista v najmočnejši jakostni ligi (liga A) med Nemčijo in Francijo. V Münchnu se bosta udarila zadnja svetovna prvaka, nekdanji (Nemčija - 2014) z aktualnim (Francija – 2018), in poskrbela za derbi dneva.

Brez Oblaka, Iličića in Štulca

Bojan Jokić je edini zdajšnji slovenski reprezentant, ki se je že pomeril z Bolgarijo. Foto: Planet TV Danes se bo prvič v ligi narodov predstavila tudi Slovenija. V tretji skupini lige C (skupina C3) se bo v uvodnem nastopu pomerila z Bolgarijo. Selektor Tomaž Kavčič bo prvič vodil izbrano vrsto na tekmi, ki šteje za točke. Zaradi zdravstvenih težav ne more računati na prvega vratarja Jana Oblaka in najboljšega igralca v zadnjih kvalifikacijah Josipa Iličiča, ki se nista udeležila zbora na Gorenjskem, zaradi težav z zobom pa bo danes manjkal tudi Leo Štulac.

Kapetanski trak bo na krstni tekmi lige narodov nosil Bojan Jokić, edini v slovenski reprezentanci, ki je igral tudi na zadnji tekmi med Slovenijo in Bolgarijo. Pred 11 leti so bili v Celju boljši gostje in zmagali z 2:0, Jokić pa je moral ob koncu prvega dela zaradi rdečega kartona predčasno pod prho.

V nedeljo Slovenijo čaka dvoboj 2. kroga skupinskega dela lige narodov. Gostovala bo na Cipru, ki se bo danes pomeril z Norveško.

Kako na EP 2020? Prek lige narodov si bo mogoče zagotoviti štiri vstopnice za nastop na EP 2020. O tem, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo, bodo odločali zaključni turnirji v vsaki ligi (A, B, C in D) leta 2020. Spomladi 2019 se začenja klasični kvalifikacijski ciklus za EP 2020, v katerem bo nastopilo deset skupin, neposredno udeležbo na Euru pa si bosta zagotovili najboljši ekipi v vsaki skupini (skupno 20). Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 bo 2. decembra v Dublinu. Takrat bo že znan razplet skupinskega dela lige narodov.

