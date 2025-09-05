Matjaž Kek v boj s Švedi s preverjeno prvo enajsterico

Po pestrem četrtku, ki ga je zaznamoval podvig Slovaške proti Nemčiji (2:0), se ta petek v evropskih kvalifikacijah za SP 2026 igra deset tekem (20.45), slovenska izbrana vrsta proti Švedski. Dvoboj v deževnih Stožicah, na katerem ne manjka zvezdnikov, je razprodan. Slovenija skuša prvič v zgodovini premagati Švedsko. V drugi tekmi skupine B Švica gosti Kosovo. Francija v nov kvalifikacijski ciklus vstopa v gosteh proti Ukrajini, Italijo prvič vodi Gennaro Gattuso, Hrvaška pa skuša nadaljevati zmagoviti niz na Ferskih otokih.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Petek, 5. september:

Slovenija po zgodovinsko zmago

Ko je Slovenija zadnjič nastopila v Stožicah, je po podaljšku z 1:0 premagala Slovaško. Foto: Aleš Fevžer Slovenija se lahko pohvali z nastopom na štirih velikih tekmovanjih. Z najboljšimi se je družila na dveh svetovnih prvenstvih (2002 in 2010) ter dveh evropskih prvenstvih (2000 in 2024). Zdaj si četa Matjaža Keka prizadeva, da bi se prihodnje leto udeležila spektakla na drugi strani velike luže, ki bo potekal v ZDA, Kanadi in Mehiki. Če bo v kvalifikacijski skupini B, kjer jo čakajo tekme proti Švedski, Švici in Kosovu, osvojila prvo mesto, si bo priigrala neposredno vstopnico, če pa bo druga, jo spomladi čakajo še dodatne kvalifikacije. Slovenci ne skrivajo cilja, da bi po Euru 2024, kjer so se prebili med 16 najboljših, zaigrali še na elitnem svetovnem odru.

Švedska je prišla v Ljubljano z zvezdniško zasedbo, v kateri izstopata napadalca Alexander Isak in Viktor Gyökeres. Na drugi strani ne manjka motiva Benjaminu Šešku, ki se bo slovenskim navijačem predstavil prvič, odkar se je na Otoku pridružil Manchester Unitedu. Na tribunah je tudi več kot tisoč švedskih privržencev. Slovenija Švedov še ni premagala. Na štirih tekmah je dosegla dva remija in dva poraza, kar trikrat pa je pri tem gostovala. Na edini domači tekmi je potegnila krajši konec, saj so Švedi leta 2022 v ligi narodov v Stožicah zmagali z 2:0.

Prva enajsterica Matjaža Keka za tekmo s Švedsko:

🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za tekmo s Švedsko! 👊🇸🇮#SrceBije 🇸🇮 | #WCQ pic.twitter.com/zzbyhAP0II — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) September 5, 2025

Gattuso prvič v vlogi selektorja

Gennaro Gattuso bo na prvi tekmi Italijo vodil proti Estoniji. Foto: Reuters Na svetovnem prvenstvu že dolgo ni bilo Italije. Najprej je izpustila SP 2018 v Rusiji, nato pa še štiri leta pozneje v Katarju. To je bil velik udarec za azzurre, ki jim tudi v tem ciklusu ne gre najbolje, saj so visoko izgubili z Norvežani. Zato so se odločili za menjavo selektorja. Na vroči stolček je sedel Gennaro Gattuso. Še pred nekaj meseci je vodil splitski Hajduk in ga popeljal do tretjega mesta, zdaj pa vodi reprezentanco, s katero je leta 2006 postal svetovni prvak.

Zahtevni dnevi za Prosinečkega

Neuničljivi kapetan Hrvaške Luka Modrić je prvič oblekel državni dres kot nogometaš Milana, slovenski sosedi igrajo na Ferskih otokih. Hrvaška je imenitno krenila v nov ciklus, na uvodnih dveh tekmah je dosegla kar 12 golov in se znesla nad Češko (5:1). Slednja gostuje v Podgorici, kjer Črna gora s selektorjem Robertom Prosinečkim lovi enega zadnjih vlakov, da bi še vztrajala v boju za najvišja mesta. Nekdanjega zvezdnika svetovnega nogometa, a tudi nogometaša in trenerja Olimpije, čaka čez tri dni še čustven spopad z rojaki, izbrano vrsto Hrvaške.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Petek, 5. september:

