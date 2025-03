Celjanom se obeta rekordna podpora, stadion se polni z veliko hitrostjo!

Danes bo na stadionu Z'dežele v knežjem mestu izžarevala prav posebna energija. Nogometaši Celja bodo ob 21. uri v prvi tekmi osmine finala konferenčne lige gostili Lugano iz Švice, zanimanje za ogled največjega evropskega srečanja v zgodovini kluba pa je izjemno, saj je že do srede dopoldan v prodaji pošlo pet tisoč vstopnic. Danes bo na delu v konferenčni ligi še nekaj slovenskih legionarjev, med njimi tudi Sandi Ogrinec, ki je na poti do osmine finala z Borcem iz Banjaluke izločil ljubljansko Olimpijo. Prvak BiH se bo tokrat pomeril z dunajskim Rapidom.

Celjanom v domačem prvenstvu ne cvetijo rožice. V tem trenutku so na lestvici šele na petem mestu, ki sploh ne prinaša evropske vozovnice, za vodilno Olimpijo pa po porazu na derbiju v Stožicah (0:2) zaostajajo 16 točk. V Evropi je drugačna pesem. Izbranci Alberta Riere so se kljub zahtevnim tekmecem, v ligaškem delu so se pomerili kar proti štirim poznejšim udeležencem osmine finala konferenčne lige (Betis, Vitoria, Jagiellonia in Pafos), uvrstili v izločilni del. V play-offu za osmino finala so presenetili ciprskega prvaka Apoel (2:2 in 2:0) ter si zagotovili zgodovinski preboj med 16 najboljših.

Svit Sešlar je s sedmimi podajami vodilni v konferenčni ligi v tej sezoni. Foto: Jure Banfi

Zdaj prihaja nov izziv. To je Lugano, pri katerem si je v preteklosti služilo kruh kar nekaj slovenskih legionarjev (Žan Celar, Sandi Lovrić in Domen Črnigoj). Švicarski klub prihaja v Celje kot favorit, a njegova ne preveč bleščeča forma – v švicarskem prvenstvu in pokalu je nanizal tri poraze – priča o tem, da je še kako premagljiv tekmec. Španski strateg Albert Riera znova obljublja napadalno igro z upanjem na veliko zadetkov v mreži tekmeca. "Znova bo pomembno, kako se bomo odzvali po izgubljeni žogi in kako bomo takrat pritisnili na nasprotnika," pred največjo tekmo, odkar vodi Celje, razmišlja Riera.

Riera: Danes morajo biti vsi v Sloveniji naši navijači

Albert Riera želi obdržati niz neporaženosti Celja na domačih tekmah v konferenčni ligi. Foto: Jure Banfi Slovenski prvaki bodo računali na izjemno podporo s tribun, za evropski spektakel je bilo do srede dopoldan prodanih že okrog pet tisoč vstopnic, tako da bo osrednja tribuna polna do zadnjega mesta. "Prvič se lahko slovenska ekipa uvrsti v četrtfinale evropskega tekmovanja. To je pomembno za nas in tudi preostale klube v Sloveniji. Danes morajo biti vsi naši navijači, pravzaprav smo vsi eno. Dejstvo je, da Slovenijo v zadnjem obdobju močno postavljamo na zemljevid evropskega nogometa. Želimo si močne podpore s tribun. Kot nekdanji nogometaš vam lahko povem, da je 12. igralec zelo pomemben," je Riera zadovoljen, da bodo njegovi varovanci deležni tako bučne podpore.

Celjani za razliko od gostov iz Švice, ki domačih evropskih tekem zaradi nezadostnih pogojev ne igrajo na stadionu v Luganu, ampak v oddaljenem Thunu, računajo na vsa najmočnejša orožja. Trener Lugana Mattia Croci-Torti bo pogrešal štiri igralce (Mahou, Vladi, Aliseda in Bislimi). Pred srečanjem ne skriva previdnosti, saj se zaveda, s kako sposobnim tekmecem ima opravka.

Lugano se je v ligaškem delu konferenčne lige uvrstil med osem najboljših klubov in si s tem zagotovil neposredno uvrstitev v osmino finala. Foto: Reuters

"Morali bomo biti zelo previdni. Tisti, ki spremljajo evropski nogomet, bodo vedeli, da je Celje dosegel zadetek proti Betisu po 32 vezanih podajah. To je eden izmed najbolj ikoničnih zadetkov tega tekmovanja," je poudaril 43-letni Švicar, ki bi lahko v Celju izkusil najdaljši črni niz, odkar vodi Lugano. V knežje mesto je prišel s popotnico treh zaporednih porazov, po katerih je z vodilnega položaja v domačem prvenstvu zdrsnil na četrto mesto. Še nikoli ni izgubil štirih tekem zapored. "Upam, da se nam to ne bo zgodilo prav v Celju," dodaja Croci-Torti.

Ogrinec in Bajde znova proti zeleno-belim

Borac iz Banjaluke bo danes gostil dunajski Rapid. Foto: Filip Barbalić Na dvoboju morebitnih četrtfinalnih tekmecev Celjanov bo slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin s Panathinaikosom gostil Fiorentino, Nino Žugelj, ki se je v zimskem prestopnem roku iz Norveške preselil na Švedsko, bo z Djurgardnom gostoval pri tekmecu Celjanov iz ligaškega dela, ciprskem Pafosu.

Nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović se bo z Jagiellonio Bialystok doma pomeril s Cerclom iz Bruggea, ki je v jesenskem delu v Stožicah premagal Olimpijo kar s 4:1, Sandi Ogrinec in Gregor Bajde pa bosta poskušala niz neporaženosti Borca iz Banjaluke na domačih tekmah v konferenčni ligi nadaljevati proti dunajskemu Rapidu. Tako se bo prvak BiH po Olimpiji še enkrat pomeril s klubom, ki nastopa v zeleno-belih dresih.

Povratne tekme osmine finala konferenčne lige bodo prihodnji četrtek.

Konferenčna liga, osmina finala (prve tekme):

Četrtek, 6. marec:

Pari četrtfinala:

Betis/Vitoria – Jagiellonia/Cercle Brugge

Celje/Lugano – Panathinaikos/Fiorentina

Köbenhavn/Chelsea – Molde/Legia Varšava

Pafos/Djurgarden – Borac/Rapid Dunaj

Lestvica ligaškega dela: