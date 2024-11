Konferenčna liga, ligaški del (4. krog):

Sreda, 27. november:

V četrtek bi lahko nogometaši Olimpije v Stožicah, če bodo nadaljevali izjemen niz, saj so v tej evropski sezoni dobili vse domače tekme brez prejetega gola (Polissyjo so ugnali z 2:0, Šerif s 3:0, Rijeko kar s 5:0, LASK iz Linza pa z 2:0), tako da se mreža Matevža Vidovška sploh še ni zatresla, proslavljali zgodovinski dosežek. S tretjo zaporedno zmago v Evropi bi si na široko odprli vrata v napredovanje, v katerega se bo uvrstilo 24 najboljših udeležencev, zaradi velikega števila točk pa bi se lahko v tem primeru vmešali tudi v boj za najboljših osem mest, ki vodijo neposredno v osmino finala.

Ljubljančani bodo veliki favoriti proti Larneju. Ko so v Ljubljani nazadnje gostili klub iz Severne Irske, so leta 2018 nadigrali Crusaders s 5:1. S takšnim rezultatom so nazadnje svoje navijače na domači evropski tekmi razveselili Celjani.

Nogometaši Celja bodo v četrtek lovili drugo zmago v ligaškem delu konferenčne lige. Foto: Jure Banfi

Poskrbeli so za odmevno senzacijo in turški Istanbul BB nadigrali kar s 5:1, nato pa jih je le minuta delila od novega imenitnega uspeha, ko so se junaško zoperstavili Betisu, enemu izmed favoritov za osvojitev lovorike, in imeli še v sodniškem dodatku v žepu točko (1:1), a je nato v izdihljajih srečanja Betis izkoristil eno redkih napak v igri Celjanov in zmagal. Če bi varovanci Alberta Riere danes premagali Jagiellonio Bialystok, bi si močno izboljšali možnosti za preboj med 24 najboljših. Imeli bodo opravka s poljskim prvakom, za katerega nastopa tudi nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović in ki je v uvodnih treh krogih osvojil maksimalnih devet točk.

Dvoboj v Celju se bo začel ob 18.45, v Ljubljani pa dobri dve uri pozneje (21.00).

"Slovenska" Borac in PAO proti znancema zmajev

Adam Gnezda Čerin (levo) bo gostil HJK, Sandi Ogrinec (desno) pa LASK. Foto: Guliverimage S kom bodo imeli opravka številni slovenski legionarji v vrstah udeležencev konferenčne lige? Trojec pri prvaku BiH, Borcu iz Banjaluke (Sandi Ogrinec, Gregor Bajde in Aleks Pihler), bo pričakal znanca Olimpije, LASK iz Linza. Apoel iz Nikozije, pri katerem nosi kapetanski trak slovenski vratar Vid Belec, bo gostoval na severu Evrope pri norveškem Moldeju. Panathinaikos, pri katerem sta za nastope v Evropi prijavljena Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar, Benjamin Verbič, ki ravno danes proslavlja 31. rojstni dan, pa ne, pa bo gostil HJK Helsinki, ki je v prejšnjem krogu doma priznal premoč Olimpije.

Za derbi dneva bosta poskrbela nemški in angleški predstavnik, Heidenheim in londonski Chelsea, ki je v zadnjem nastopu kar z 8:0 ponižal armenski Noah.

Četrtek, 28. november:

