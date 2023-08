Ta teden se v Evropi ne igrajo le kvalifikacijski dvoboji lige prvakov, ampak se odloča tudi o potnikih v tretji krog kvalifikacij konferenčne lige. Nekaj jih bo znanih že danes. Slovenska predstavnika Maribor in Celje bosta na delu v četrtek. Vijolice so v boljšem položaju, saj so na prvi tekmi remizirale v Luksemburgu (1:1), izbranci Alberta Riere pa se po domačem porazu (3:4) proti Vitorii odpravljajo na zahtevno gostovanje na Portugalsko. Nastopili bodo še številni slovenski nogometni legionarji. Prejšnji teden se je med strelce v dresu Legie vpisal Blaž Kramer. Kdo bi se lahko tokrat?

Če bo slovenski prvak Olimpija v tej evropski sezoni odigral vsaj še pet (kvalifikacijskih) tekem, v primeru današnje zmage nad Ludogorcem pa bi si evropsko sezono podaljšal vse do začetka zime, pa si Maribor in Celje v konferenčni ligi ne moreta privoščiti popravnega izpita. Krutost takojšnjega izpadanja so v uvodnem dejanju konferenčne lige občutile Domžale, ki so nepričakovano ostale praznih rok proti malteškemu Balzanu.

Bo Jakupović znova junak Maribora?

Arnel Jakupović je v izjemni strelski formi. V 1. SNL je dosegel štiri, v Evropi pa dva zadetka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Z malteško stopničko (Birkirkara) so imeli prejšnji mesec opravka tudi Mariborčani in jo po hudem boju preskočili, s tem pa si zagotovili nastop v drugem krogu. Prejšnji teden so se na gostovanju v Luksemburgu dolgo spogledovali s porazom (0:1), nato pa je v zadnjih sekundah dvoboja zablestel Arnel Jakupović, v tem trenutku najbolj vroči napadalec 1. SNL, in z mojstrskim zadetkom s prostega strela izenačil na 1:1.

Vijolice bodo na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij v četrtek računale na bučno podporo občinstva, s pomočjo katere želijo izločiti Differdange 03, lanskega "znanca" Olimpije. Če bodo izbranci Damirja Krznarja kljub težavam z odsotnostjo pomembnih igralcev (Soudani, Brnić …) upravičili vlogo favorita in napredovali, jih v tretjem krogu kvalifikacij čaka turški velikan Fenerbahče, s katerim je nedavno podaljšal sodelovanje slovenski reprezentant Miha Zajc. Klub iz Istanbula je namreč na prvi tekmi drugega kroga nadigral Zimbru iz Moldavije s kar 5:0.

Celjani odhajajo po senzacijo

Celjani so prejšnji četrtek kar trikrat zatresli mrežo Vitorie, a kljub temu ostali brez pozitivnega rezultata (3:4). Foto: Vid Ponikvar/Sportida Mariborčane bi tako v primeru napredovanja naleteli na zelo zahtevnega turškega tekmeca. S kom pa bi imelo opravka Celje, če bi v četrtek senzacionalno izločilo Vitorio? V tem primeru bi slovenskega podprvaka vsaj na papirju čakal bistveno lažji tekmec, saj bi se udarili z boljšim iz obračuna med beloruskim Nemanom in malteškim Balzanom, letošnjim evropskim krvnikom Domžal. Neman je dobil prvo tekmo z 2:0. Celjani so se prejšnji četrtek hrabro in drzno zoperstavili uveljavljenemu portugalskemu prvoligašu, ki ga je pred leti vodil zdajšnji trener Olimpije Joao Henriques, še v prejšnjem stoletju pa je njegov dres nosil Zlatko Zahović.

Vitoria je v knežjem mestu kljub neposrečenem začetku, ko je Luka Bobičanec zatresel njeno mrežo po vsega 17 sekundah, na koncu zmagala s 4:3. Varovanci Alberta Riere, ki so v nedeljo z imenitno predstavo, čeprav se na zelenici ni pojavila najmočnejša zasedba, odpihnili Muro (5:0), pa ne nameravajo kar tako vreči puško v koruzo. Na povratno tekmo odhajajo z visokim ciljem, želijo presenetiti Vitorio in poskrbeti za eno najodmevnejših zmag slovenskega kluba v evropskih tekmovanjih. Dvoboj na Portugalskem se bo začel pozno zvečer v četrtek, sodnik bo začetek obračuna označil ob 21.15.

Smeji se Zajcu, Zahoviću ...

Luka Zahović si je s Pogonom na Severnem Irskem zagotovil veliko prednost. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ta teden bo v kvalifikacijah za konferenčno ligo nastopilo še ogromno klubov, pri katerih si služijo nogometni kruh slovenski legionarji. Nekateri izmed njih so si na prvih tekmah zagotovili ogromno prednost.

Fenerbahče je tako brez Mihe Zajca s kar 5:0 napolnil mrežo Zimbruja, Pogon Szczecin se je s pomočjo Luke Zahovića na Severnem Irskem znesel nad Linfieldom (5:2), norveški Bodo/Glimt je bil brez Nina Žuglja preprečljivo boljši od češkega Bohemiansa (3:0), Lech Poznan pa je s poletnim novincem Miho Blažičem v postavi s 3:1 odpravil sosede iz Litve, Kauno Žalgiris.

Pa preostali? Apoel iz Nikozije, za katerega je Vid Belec prejšnji teden branil vso tekmo, odhaja v Novi Sad k Vojvodini s tesno prednostjo (2:1), Rijeka, njen član je občasni slovenski reprezentant Dejan Petrović, si je na Kosovu priigrala lepo izhodišče pred povratno tekmo na Rujevici proti Dukagjiniju (1:0), varšavska Legia je na oddaljenem gostovanju v Kazahstanu remizirala z Ordabasyjem (2:2), končni rezultat pa je v 86. minuti postavil prav slovenski napadalec Blaž Kramer, ki je v igro vstopil šele štiri minute pred tem. Poljskemu velikanu se tako ponuja lepa priložnost za napredovanje.

Blaž Kramer (drugi z leve) bo skušal z Legio izločiti tekmeca iz Kazahstana. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Spartak Trnava, za katero po novem nastopa donedavni nogometaš Tabora Adrian Zeljković, bo po remiju v Latviji (1:1) gostila Audo, Rigas FS Žige Lipuščka se je po domačem porazu proti Sabahu (0:2) znašel v težavah, tako da ga reši le še visoka zmaga v Azerbajdžanu, Borac iz Banjaluke pa bo skušal doma nadoknaditi zaostanek z gostovanja pri dunajski Austrii (0:1). Na tej tekmi je nekdanji nogometaš Domžal Janez Pišek sedel na klopi predstavnika BiH.

