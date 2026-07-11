Ibrahimović ostro nad Francoza: Lahko ga je sram!

Po izpadu Belgije, ki je v četrtfinalu SP 2026 po hudem boju izgubila proti Španiji (1:2), je bilo največ govora o napaki Senneja Lammensa. Mladi vratar Man Utd je v igro vstopil namesto poškodovanega Thibauta Courtoisa, ki pa je bil pripravljen stisniti zobe do konca srečanja, a se je selektor Rudi Garcia odločil drugače. To ga je pokopalo. Lammens si je privoščil veliko napako, po kateri so Španci dosegli zmagoviti gol. Iz Manchestra sporočajo, kako bodo Belgijcu pred začetkom klubske sezone nudili dodatno psihološko podporo, Zlatan Ibrahimović pa je brez dlake na jeziku podal kritiko na odločitev njegovega selektorja.

Legendarni Šved Zlatan Ibrahimović je med SP 2026 strokovni komentator Fox Sports. Po zmagi Španije nad Belgijo (2:1) je usmeril prst v selektorja Belgije Rudija Garcie in dodal, kako je najbolj odgovoren za izpad rdečih vragov. Kaj mu očita? Sredi drugega polčasa je prvi belgijski vratar Thibaut Courtois, ki je do takrat branil izjemno, potožil, kako je začutil bolečine v stegenski mišici.

Rudi Garcia se je na dvoboju s Španijo odločil, da bo menjal "rahlo" poškodovanega Thibauta Courtoisa. Foto: Reuters

Selektor Rudi Garcia je hitro sprejel odločitev, da bo dolgoletnega čuvaja mreže Reala poslal na klop, v igro pa bo vstopil neogreti Senne Lammens. Prvi vratar Manchester Uniteda ni bil kos izzivu. V zaključku srečanja si je dovolil veliko napako, po kateri je Mikel Merino zatresel belgijsko mrežo in popeljal Španijo v polfinale.

Ibrahimović: Lammens je precenjen

20-letni Mike Penders, ki v višino podobno kot Courtois meri kar dva metra, je v prejšnji sezoni blestel na vratih Strasbourga. Za razliko od Semmensa (trije nastopi) še ni debitiral za člansko reprezentanco. Foto: Reuters "Za poraz je najbolj kriv selektor Belgije," je Ibrahimović podal kritiko na račun 62-letnega francoskega stratega, ki je prevzel vodenje rdečih vragov leta 2025.

"Njegova odločitev je stala Belgije napredovanja. Zakaj se je odločil za Lammensa, ne pa Pendersa, ki je bil tudi na klopi? Le zato, ker prvi igra za Manchester United, drugi pa za Strasbourg? Tako se ne izbira vratar reprezentance. Penders (Mike Penders, op. p.) je bistveno močnejši. Lammens je na tej ravni precenjen. V to so se prepričali vsi. Škoda, da se tako dogaja. Selektorja, podobno velja tudi za trenerja vratarjev, bi moralo biti sram," je v svojem slogu ''iztresil'' nekdanji zvezdniški napadalec, ki Garcii očita, zakaj je sploh menjal Courtoisa, če mu je slednji ob vseh dragocenih izkušnjah dal vedeti, kako lahko stisne zobe in zdrži med vratnicama do konca.

Fernandes in Maguire bosta pomagala Lammensu

Courtois je po tekmi apeliral na javnost, naj ne bo preveč kritična na njegovega stanovskega kolega Lammensa, ki se je v sezoni 2025/26 zelo izkazal v klubskem dresu. Blestel je med vratnicama Manchester Uniteda, kjer si deli slačilnico z Benjaminom Šeškom in je prejel nagrado za novinca leta v Premier League.

Senne Lammens letošnjega svetovnega prvenstva ne bo pomnil po prijetnih scenah. Foto: Guliverimage

Po poročanju The Sun bodo pri Unitedu, Lammens ima tako opravka z rdečimi vragi tako v klubskem kot tudi reprezentančnem nogometu, skrbno pazili, da bi Belgijcu nudili psihološko podporo in pomoč še pred začetkom sezone. Tako naj bi bila 24-letnemu vratarju v oporo kapetan Bruno Fernandes in ljubljenec domačega občinstva Harry Maguire.