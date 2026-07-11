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Avtor:
M. P.

Sobota,
11. 7. 2026,
16.00

Osveženo pred

30 minut

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Jayden Adams južnoafriška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sobota, 11. 7. 2026, 16.00

30 minut

Nogometaš reprezentance Južne Afrike

Po vrnitvi z mundiala umrl 25-letni Jayden Adams

Avtor:
M. P.

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Jayden Adams | Jayden Adams | Foto Guliverimage

Jayden Adams

Foto: Guliverimage

Nogometaš reprezentance Južne Afrike in ekipe Mamelodi Sundowns je umrl star 25 let. Tragično novico je potrdil južnoafriški minister za šport.

Nogometaš vezne vrste Jayden Adams je nastopil na treh tekmah reprezentance Južnoafriške republike na letošnjem svetovnem prvenstvu. Tik pred prvo tekmo je izvedel, da je v domovini umrla njegova babica. Zaradi tega naj bi se spopadal z depresijo.. V šestnajstini finala, ko Adams ni igral, so izpadli proti Kanadi, ki je zadela v zadnji minuti.

"Šokiran in z zlomljenim srcem sem izvedel, da je umrl Jayden Adams," je sporočil Gayton McKenzie, južnoafriški minister za šport, umetnost in kulturo. "Južna Afrika je izgubila enega največjih talentov. Celoten narod žaluje skupaj z njegovo družino. Skupaj smo spremljali, kako se je prebil do reprezentance Bafane Bafane."

Policija okoliščine smrti še preučuje. Truplo so našli na njegovem domu v Schotsche Kloofu, predmestju Cape Towna. "Razlog za njegovo smrt še ni potrjen, zato bi rad prosil medije in javnost, da se vzdržijo ugibanja," je še dejal minister McKenzie.

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