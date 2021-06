Na Wembleyju že odštevajo, kmalu nova poslastica Eura!

Danes bosta znana zadnja četrtfinalista evropskega prvenstva v nogometu. Kateri dve ekipi se bosta pridružili Italiji, Belgiji, Češki, Danski, Španiji in Švici v boju za naslov? Začelo se bo s težko pričakovanim klasičnim derbijem med Anglijo in Nemčijo, ki bo potekal na Wembleyju, končalo pa še malce bo severno na Otoku, v Glasgowu, kjer se bosta udarili "rumeno-modri" Švedska in Ukrajina.

Anglija, tako ponosna na svojo nogometno tradicijo, malo manj pa osvajanje najvišjih mest na mednarodnih tekmovanjih, kjer se do danes lahko pohvali le z enim naslovom (svetovna prvakinja leta 1966), ima danes veliko priložnost. V skupinskem delu jo je brez prejetega zadetka in kar sedmimi točkami odnesla proti Hrvaški (1:0), Škotski (0:0) in Češki (1:0), zdaj pa se bo v osmini finala, znova na domačem Wembleyju, pomerila z Nemčijo.

Oba, na žalost angleških ljubiteljev nogometa tudi edina zadetka na tem Euru je dosegel napadalec Manchester Cityja Raheem Sterling. Foto: Reuters

Obeta se derbi, ki ima kar nekaj skupnih značilnosti z zadnjim finalom lige prvakov. Tam sta se udarila bogata angleška kluba Chelsea in Manchester City, največja junaka dvoboja v Portu pa sta postala Nemca. Kai Havertz, strelec odločilnega zadetka, in trener modrih Thomas Tuchel. Havertz bo danes z Elfom skušal pokvariti še sanje Otočanov o prvem naslovu evropskega prvaka.

Nemci so začuda trepetali za napredovanje do zadnje minute, ko so stežka proti Madžarski v Münchnu osvojili potrebno točko (1:1). Na tej tekmi niso pokazali predstave, ki bi jih resneje uvrščala med največje kandidate za osvojitev lovorike, so pa nakazali, česa so zmožni, če jim igra steče v pravo smer, ko so nadigrali Portugalce s 4:2.

"Srce", ki ga je pokazal Leon Goretzka madžarskim navijačem v Münchnu, še vedno odmeva. Foto: Reuters

Na zadnji tekmi na Bavarskem je bilo veliko govora o potezi Leona Goretzke, strelca izenačujočega zadetka in velikega podpornika gibanja LGTB. Saga se bo nadaljevala tudi danes, saj namerava kapetanski trak v mavričnih barvah poleg kapetana Elfa Manuela Neuerja nositi tudi zvezdniški napadalec Anglije Harry Kane.

Mladi Angleži želijo pisati svojo zgodovino

Gareth Southgate ima priložnost, da sklene selektorsko kariero Joachima Löwa, ki se bo po koncu Eura poslovil od nemške klopi. Foto: Guliverimage Dvoboji med Anglijo in Nemčijo so bili v zgodovini nogometa deležni ogromno zanimanja. Od zadnje zmage treh levov nad Nemci na Wembleyju (še starem objektu) je minilo neverjetnih 46 let. Leta 1975 so v prijateljski tekmi ugnali takratno Zahodno Nemčijo z 2:0, nato pa na sedmih tekmah kar petkrat izgubili in le dvakrat remizirali.

Na velikem tekmovanju so nazadnje na Wembleyju premagali Nemce daljnega leta 1966, v nepozabnem finalu svetovnega prvenstva, ki ga je zaznamoval hat-trick Geoffa Hursta in še danes za številne znameniti sporni zadetek, tako da statistika pred današnjim derbijem zagotovo ni zaveznica izbrancev Garetha Southgata. Angleški selektor se še dobro spominja bolečega poraza proti Nemčiji leta 1996 v polfinalu Eura, ko je v napetem srečanju, odločala je loterija kazenskih strelov, zapravil strel z bele točke.

Phil Foden želi z angleško reprezentanco iti vse do konca in postati evropski prvak. Foto: Guliverimage

Takrat mnogi današnji angleški zvezdniki sploh še niso bili rojeni. Tako kot denimo Phil Foden. "Ko se je pojavilo to rivalstvo, sploh še nisem bil rojen. Anglija ima zdaj novo ekipo, želimo pisati svojo zgodovino. Ne smemo misliti na tisto, kar se je zgodilo v preteklosti. Sami ustvarjamo svojo prihodnost," sporoča mladi as Manchester Citya, ki naj bi sestavljal napadalno trojico skupaj s kapetanom Kanom in edinim angleškim strelcem na tem Euru Sterlingom.

Če bo Anglija uspešna, bo to zadnja tekma, na kateri bo Elf vodil Joachim Löw. "Anglija igra doma, zato bo zaigrala napadalno. Bolj se bo odprla v igri, kot se je nazadnje Madžarska," vidi priložnost nemški selektor.

Sodnik bo Nizozemec Danny Makkelie.

Verjetni začetni postavi: Anglija: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Foden, Kane, Sterling Nemčija: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska),

4 – Karim Benzema (Francija), Patrik Schick (Češka),

3 – Emil Forsberg (Švedska), Robert Lewandowski (Poljska), Romelu Lukaku (Belgija), Haris Seferović (Švica), Georginio Winjaldum (Nizozemska)

…

Švedi "popeljali" Ukrajince med 16, zdaj jih želijo izločiti

Švedi so bili presenetljivo najboljši v skupini E. Foto: Guliverimage Zvečer se bo nogometno dogajanje iz Londona preselilo na Škotsko. Švedi na krilih odličnih predstav v skupini E, kjer so prehiteli vse tekmece, tudi Španijo, ki se je v ponedeljek po epski drami s Hrvaško (5:3 po podaljšku) uvrstila med osem najboljših, veljajo za favorite. Skandinavci na tem Euru še niso izgubili, Ukrajinci pa so ostali praznih rok tako proti Nizozemski kot tudi Avstriji. Obe omenjeni reprezentanci sta v osmini finala izpadli, tako da čast skupine C rešujejo le še Ukrajinci. Veliko nevarnost jim bo predstavljal Emil Forsberg, s tremi zadetki prvi strelec Švedov na tem turnirju, kjer v napadu blesti tudi Alexander Isak.

Izbranci Andrija Ševčenka nimajo ničesar izgubiti, v Glasgowu bodo skušali prirediti presenečenje in izločiti izbrano vrsto, ki prav tako zaradi državnih simbolov prisega na rumeno-modre barve. Švedi so nazadnje premagali ukrajinske sosede Poljake (3:2) in prav po zaslugi te zmage odprli vrata osmine finala Ukrajini. Tistega dne so bili Švedi zelo priljubljeni v Ukrajini, danes pa bo seveda stvar drugačna.

Ukrajinci so v skupini C izgubili kar dve tekmi, a vseeno napredovali med 16. Foto: Guliverimage

Selektor Švedske Janne Andersson opozarja: "Ukrajina je dobra ekipa, ki zna prestopati iz obrambe v napad." Poln hvale na račun tekmeca je tudi legendarni napadalec Ševčenko: "Švedi so zelo dobro organizirana ekipa, zelo jih spoštujem. Ne odstopajo od svojega sloga."

Zadnji dvoboj osmine finala evropskega prvenstva se bo začel ob 21. uri, sodnik bo Italijan Daniele Orsato.

Verjetni začetni postavi: Švedska: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison Ukrajina: Buščan; Karavajev, Zabarnji, Matvijenko, Mikolenko; Malinovski, Sidorčuk, Zinčenko; Jarmolenko, Jaremčuk, Cigankov

Euro 2020, 17. dan (osmina finala): Torek, 29. junij:

18.00 Anglija – Nemčija /London/

21.00 Švedska – Ukrajina /Glasgow/