Italijo zajela evforija, kot že dolgo ne

Začenja se zares. Od danes naprej na Euru ni več popravnih izpitov, napočil je trenutek za izločilni del. Danes bosta znana prva četrtfinalista. Najprej se bosta v uvodnem dejanju osmine finala v Amsterdamu pomerila Wales in Danska, zvečer pa na Wembleyju sledi še spopad slovenskih sosed, obračun Italije in Avstrije. Veliki favoriti so Azzurri, ki niso prejeli zadetka že več kot tisoč minut!

Po dvodnevnem premoru, ki je sledil po napetem skupinskem delu, polnem razburljivih nogometnih dogajanj, presenečenj in razočaranj, se začenja izločilni del. V boju za evropsko krono, naslov branijo Portugalci, ostaja 16 reprezentanc. Štiri izmed njih se bodo predstavile že danes.

Na tribunah bo več Dancev

Gareth Bale pozna odlično Danca Pierre-Emila Hojbjerga, s katerim si deli slačilnico pri Tottenhamu. Foto: Reuters Ob 18. uri se bosta v Amsterdamu udarila Wales in Danska. Otočani so se na zadnjem Euru (2016 v Franciji), to je bil sploh njihov krstni nastop na evropskem prvenstvu, uvrstili v polfinale. Bi lahko takšen podvig ponovili tudi letos? "Zelo smo ambiciozni, želeli bi priti čim dlje v tekmovanju, a v dvoboj z Dansko ne vstopamo naivno. Danci so na zadnjih tekmah pustili izjemen vtis, vseeno pa se zavedamo, da se jim lahko, če bomo imeli dober dan, zoperstavimo," pred uvodnim dejanjem osmine finala sporoča selektor Walesa Rob Page. Najverjetneje se bo znova odločil za postavitev 4-5-1, kjer bi v konici napada vztrajal Kieffer Moore.

Na igrišču ne bo mogel računati na mladega zveznega igralca Ethana Ampaduja, ki je na zadnji tekmi v Rimu (0:1) proti Italiji prejel rdeči karton. To je bil tudi edini poraz Valižanov na tem prvenstvu, ki pa za Garetha Bala, Aarona Ramseyja in druščino ni bil usoden. Vseeno so ujeli drugo mesto v skupini A in zaradi boljše razlike v zadetkih prehiteli Švico.

Skandinavci bodo na Johan Cruyff Areni računali na pomembno prednost. Na tribunah bo veliko več danskih navijačev. Valižanskih ne bo veliko, saj pridejo v poštev le tisti, ki prihajajo neposredno z območja evropske skupnosti. Covidni protokoli na Nizozemskem prepovedujejo prihod oseb iz Velike Britanije, zato bo Wales na današnji tekmi računal na manj glasno podporo kot bi sicer. Zaradi dodatne navezanosti Dancev na Ajax, nogometnega velikana iz Amsterdama, za katerega je igralo ogromno danskih zvezdnikov (Christian Eriksen, brata Laudrup, Jesper Olsen, Jan Molby …), bi lahko občinstvo na Nizozemskem še bolj stiskalo pesti za rdeče-bele, ki jim je na tem Euru uspel čudež. Postali so prva reprezentanca, ki se je prebila v izločilni del, čeprav je izgubila uvodni tekmi na Euru.

Danska in Wales so se dozdaj srečali desetkrat. Še nobena tekma se ni končala z remijem. Štirikrat so zmagali Otočani, šestkrat pa Skandinavci, ki so leta 2018 dobili obe tekmi v ligi narodov. Foto: Reuters

Čeprav sprva niso osvajali točk, so Danci vseeno navduševali s predstavami. Proti Finski, dvoboju, ki so ga zaznamovale zdravstvene težave Eriksena, so bili veliko boljši (razmerje strelov na gol 22:1), proti Belgiji so vodili z 1:0, Rusijo pa so v odločilnem srečanju po izjemnem drugem polčasu nadigrali s 4:1 in poskrbeli za ogromno evforijo v deželi, ki se še dobro spominja junakov iz leta 1992. Takrat je brezskrbna Danska pripotovala na Euru naknadno kot menjava za Jugoslavijo, nato pa presenetila Evropo in šla do konca. "Dobro smo pripravljeni, komaj čakamo na začetek," sporoča selektor Kasper Hjulmand. Danci bodo odigrali prvo tekmo izven Köbenhavna, Valižani pa bodo zelo pozorni na Pierre-Emila Hojbjerga, ki se lahko pohvali že s tremi asistencami na tem prvenstvu.

Sodil bo Nemec Daniel Siebert.

Verjetni začetni postavi: Wales: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore

Danska: Schmeichel; Mæhle, Vestergaard, Kjær, Christensen, Wass; Højbjerg, Delaney; Poulsen, Damsgaard, Braithwaite

Neverjetne številke Azzurrov

Nogometna evforija v Italiji bi lahko danes zvečer dosegla nov vrhunec. Zmagovalec se bo v četrtfinalu v Münchnu pomeril z boljšim iz nedeljskega srečanja med Belgijo in Portugalsko. Foto: Reuters Zvečer se bosta na Wembleyju pomerili slovenski sosedi. Italija je absolutni favorit proti Avstriji, ki se je sploh prvič v zgodovini uvrstila v izločilni del Eura. Na Apeninskem polotoku že dolgo ni bilo občutiti tako pozitivnega vzdušja okrog reprezentančnega nogometa kot letos, ko Mancinijeva četa navdušuje z napadalnim, všečnim in kombinatornim nogometom. Če je bila v preteklosti glavna odlika Azzurrov na velikih tekmovanjih obramba, zdaj Italijani blestijo v vseh prvinah. Tekmeci imajo toliko dela, da niti ne morejo resneje ogroziti vrat Gianluigija Donnarumme. V skupinskem delu so proti njegovim vratom sprožili skupaj le 12 strelov.

Italija dosega imenitne številke. Azzurri so nepremagani že 30 tekem zapored. Če bodo ostali neporaženi tudi danes, bodo postavili nov italijanski rekord vseh časov, saj je bila 30-krat zapored med letoma 1935 in 1939 neporažena tudi znamenita zasedba Vittoria Pozza. Nazadnje so slovenski zahodni sosedi izgubili pred tremi leti v Lizboni proti Portugalski. Na zadnjih 11 tekmah so vselej vknjižili zmago brez prejetega zadetka, mreža štirikratnih svetovnih prvakov se ni zatresla že neverjetnih 1055 minut! Oziroma 17 ur in 35 minut! Italijani tako napadajo nov rekord, star že skoraj polovico stoletja, ko Azzurri med letoma 1972 in 1974 niso prejeli zadetka na 12 zaporednih tekmah, mreža pa se ni zatresla kar 1143 minut.

Italijani so v skupini A premagali tako Turčijo, Švico in Wales. Foto: Reuters

"Igramo na, vsaj zame, najboljšem stadionu na svetu. Srečni smo, da smo tukaj," meni Roberto Mancini, ki odlično pozna Anglijo, saj je pred leti vodil Manchester City. "Avstrija je kakovostna ekipa, igra agresivno. Vstopili smo v del tekmovanja, kjer si ne smeš privoščiti napak," poudarja italijanski strateg.

Grillitsch: Zakaj ne bi z njim nadaljevali?

Avstrijski nogometaši so v zadnjem nastopu na Euru premagali Ukrajino. Foto: Reuters Avstrija je nazadnje premagala Italijo leta 1962, nato pa na 13 tekmah zaman iskala pot do zmage. "Na tem Euru smo dosegli zgodovinski dosežek. Zakaj ne bi z njim nadaljevali," se sprašuje zvezni igralec Florian Grillitsch. Avstrija namreč do letos sploh še ni dobila tekme na evropskem prvenstvu, letos pa premagala kar dva tekmeca. Severno Makedonijo in Ukrajino. "Italija me je izmed vseh udeležencev Eura najbolj navdušila. Močna je bila tudi na tretji tekmi proti Walesu, čeprav je opravila ogromno menjav. Zelo so nevarni," se zaveda moči tekmeca Franco Foda.

Danes bo na tribunah 25 tisoč gledalcev, številka bo na Wembleyju vedno večja, v polfinalu in finalu bo že 60 tisoč. Bo to vzdušje občutila tudi Italija, ki si je po predstavah v skupini A le še utrdila status enega največjih favoritov za naslov?

Glavni sodnik bo Anglež Anthony Taylor.

Verjetni začetni postavi: Italija: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne Avstrija: Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, X. Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautović

Euro 2020, 14. dan (osmina finala): Sobota, 26. junij:

18.00 Wales – Danska (Amsterdam)

21.00 Italija – Avstrija (London)