Pandev in Severna Makedonija pomahala v slovo, Nizozemska in Avstrija v osmini finala

Na evropskem prvensvu v nogometu so zname še končne uvrstitve v skupini C. Nizozemska je z zmago (3:0) nad Severno Makedonijo potrdila prvo mesto,. napredovanje v osmino finala Eura pa si je priigrala tudi Avstrija, ki je z 1:0 premagala neprosredne tekmece Ukrajince. Ob 21. uri pa bi bilo lahko še zelo dramatično v Köbenhavnu in St. Peterburgu, saj so v igri za napredovanje še vse štiri ekipe v skupini B. Belgija je lahko najbolj sproščena, čeprav lahko ob katastrofalnem porazu s Finsko še zdrsne na tretje mesto, Danska mora nujno premagati Rusijo in upati na pomoč rdečih vragov.

Finska – Belgija Tekma v St. Peterburgu se bo začela ob 21. uri Verjetni začetni postavi:

Finska: Hradecky; O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Kauko, Raitala; Pukki, Lod Belgija: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, E. Hazard Rusija – Danska Tekma v Köbenhavnu se bo začela ob 21. uri Verjetni začetni postavi:

Rusija: Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; Mário Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Karavaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba Danska: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Damsgaard, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Cornelius, Braithwaite

Zelo pester ponedeljek, prvi igralni dan letošnjega evropskega prvenstva (in tudi predzadnji), na katerem bodo odigrane kar štiri tekme, se jezačel ob 18. uri s tekmama v Amsterdamu in Bukarešti.

Slovo Pandeva in rekord Wijnalduma

Nizozemci so na stadionu Johana Cruyffa s 3:0 premagali Severno Makedonijo, ki je tako svoje krstno evropsko prvenstvo sklenila s tremi porazi. Zadnjo reprezentančno tekmo je odigral Goran Pandev, dolgoletni kapetan in vlečni konj makedonskih podvigov.



Pri skoraj 38 letih je odigral 122. tekmo, zadnjo za izbrano vrsto. Na tem prvenstvu se je podpisal tudi pod zgodovinski, krstni zadetek Makedonije na Euru, ko je zatresel avstrijsko mrežo, danes pa ob ovacijah v 68. minuti zapustil igro. Že pred tekmo so ga z lepo gesto počastili tudi nizozemski nogometaši.



Tulipani, ki so imeli nastop v osmini finala zagotovljen že pred današnjo tekmo, so zmagali s 3:0, Memphis Depay je dosegel prvi gol, naslednja dva pa vezist Liverpoola Grigorio Wijnaldum, ki je tako postal najboljši strelec nizozemske reprezentance vseh časov. To sta bila namreč že njegov 24. in 25. gol, s slednjim je prehitel Marka van Bastna in Dirka Kuyta (oba 24 golov).

Poročilo s tekme:

Avstrijci so si priborili osmino finala. Foto: Guliverimage

Avstrijci v osmino finala

Avstrijci so v Bukarešti z 1:0 premagali Ukrajino in si zagotovili napredovanje v izločilne boje. Tekmo so odločili že v 21. minuti, ko je podajo Davida Alabe v zadetek spremenil Christopg Baumgartner. Ta polčasa ni dočakal na igrišču, po trku z Ukrajincem Iljo Zabarnjim se je poškodoval - sumijo na pretres možganov - in v 37. minuti zapustil zelenico.

Poročilo s tekme:

Belgija ni premagala Finske že 53 let

Belgijci so v zadnjem nastopu kljub hitro prejetemu zadetku nato po preobratu le ugnali Dansko. Foto: Guliverimage Zvečer bo v ospredju dogajanja skupina B, v kateri si je napredovanje za zdaj priborila le Belgija. Trenutno je vodilna, ob manj ugodnem razpletu srečanja s Finsko lahko pade na drugo mesto, ob hudem porazu, tako čudežnem, da bi mejil na katastrofo (z vsaj šestimi goli razlike), ter ob zmagi Rusije nad Dansko, bi rdeči vragi celo padli na tretje mesto, a v takšen razplet ne gre verjeti.

Belgijci, najboljša reprezentanca na svetovni jakostni lestvici in ena prvih favoritov za osvojitev Eura, za matematično potrditev prvega mesta potrebujejo le točko. Fince na drugi strani mika zgodovinski izziv. Če bi danes v St. Peterburgu presenetili favorizirane Belgijce, bi si zagotovili napredovanje.

A pozor, čeprav Finska nikoli ni veljala za nogometno velesilo, po letu 1968 sploh ni izgubila proti Belgiji. V zadnjih 53 letih je na sedmih tekmah štirikrat zmagala, trikrat pa remizirala! To je zanimiv podatek, ki ne služi v čast rdečim vragom, ki so tako Fince nazadnje premagali leta 1968 v kvalifikacijah za SP s teniškim rezultatom 6:1. V zadnjih letih so Belgijci v odlični formi, na zadnjih 25 tekmah so vknjižili kar 21 zmag, izgubili pa le enkrat, lani oktobra v ligi narodov proti Angliji. "To je verjetno najbolj pomembna tekma v zgodovini finskega nogometa," poudarja selektor Markku Kanerva. Temu primeren bo pristop njegovih izbrancev.

Danci še v igri za drugo mesto

Danski navijači bodo tudi danes napolnili stadion Parken. Foto: Guliverimage Ob 21. uri se bo začel tudi dvoboj v Köbenhavnu med Dansko in Rusijo, na katerem lahko rdeče-beli po vsem, kar se jim je pripetilo letos na Euru (zdravstvene težave in reševanje življenja Christiana Eriksena, popolna dominanca nad Finci – razmerje v strelih na gol 22:1 – in nesrečen poraz, ekspresno vodstvo proti Belgijci, nato pa preobrat tekmeca), še vedno pridejo do napredovanja.

Če bi evropski prvaki izpred 29 let ugnali Rusijo, bi ob pomoči Belgijcev, če bi te vzeli mero Fincem, lahko skočili na drugo mesto. A, pozor! Prav lahko se zgodi, da bi Danci ugnali Ruse z 1:0, Finci pa ostali praznih rok proti Belgijcem. V tem primeru bi bili Danci, Rusi in Finci v boju za drugo mesto izenačeni na drugem mestu. Odločalo bi razmerje v medsebojnih tekmah, ki bi bilo tudi enako, nato bi odločala skupna razlika v zadetkih …

Zanimivo, to bo po petih letih prva tekma Rusije na velikem tekmovanju, ki je ne bo odigrala na domačih tleh. Leta 2018 je na SP odigrala doma pet tekem, nato letos na Euru še uvodni dve. Danes tako ne bo mogla računati na bučno podporo navijačev. Na to bo računala Danska. Bo to odločilnega pomena v boju za napredovanje.

Kdo se je že uvrstil med najboljših 16? Italija, Wales, Nizozemska, Belgija, Avstrija