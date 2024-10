Slovenski nogometni prvoligaš iz Kopra je pripeljal okrepitev. Vrste kanarčkov bo v nadaljevanju sezone okrepil nekdanji reprezentant Damjan Bohar. Bohar se je dogovoril za sodelovanje do konca sezone. Če bosta obe strani zadovoljni, se bo sodelovanje lahko nadaljevalo še prihodnjo sezono. Krilni napadalec, ki bo v petek dopolnil 33 let, se je po šestih letih vrnil v Slovenijo in oblekel rumeno-modri dres.