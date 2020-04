Abdelhak Nouri in Ajax. Tragedija, ki je očrnila velikana iz Amsterdama.

V teh dneh, potem ko so z Nizozemskega prišle dobre novice o izboljšanju njegovega zdravstvenega stanja , se je nogometni svet spet spomnil na Abdelhaka Nourija. V tokratni zgodbi bolj kot o nekdanjem velikem upu Ajaxa iz Amsterdama o dogajanju v ozadju velike tragedije izpred treh let, ki je močno očrnila enega najbolj slovitih nogometni klubov na svetu.

Kdo ve, morda bi lani, ko je bil Ajax evropski nogometni hit in navduševal v ligi prvakov, Amsterdamčani z njim v postavi izločili londonski Tottenham in se prebili v veliki madridski finale. Spomnimo, le nekaj sekund je nizozemskega velikana ločilo od tega, da bi obudil čase, ko je bil najuspešnejši nogometni klub na svetu in pred četrt stoletja osvojil kar štiri naslove evropskega prvaka.

Danes v boju z bogatimi evropskimi klubi iz super težke kategorije nima možnosti, a lani sta najnovejša dragulja slovite Ajaxove nogometne šole Frankie de Jong in Matthijs de Ligt skupaj s prijatelji za nekaj tednov spomnila na nekdanje, bolj romantične nogometne čase.

Toda ko je Lucas Moura v 96. minuti povratne tekme polfinala lige prvakov v Amsterdamu, kjer je Ajax branil vodstvo z 1:0 in pred domačimi navijači vodil že z 2:0, zabil še tretji gol v mrežo Kamerunca Andreja Onane, je hitro udarila nogometna realnost. Že mesec, dva pozneje, ko so na vrata potrkali nogometni bogataši, je bila zasedba, ki je hitro osvojila srca velikega dela sveta, močno skrhana.

V družbi zdajšnjega zvezdnika Barcelone Frenkieja de Jonga ob prihodu v Stockholm, prizorišče finala lige Europa 2017. Foto: Getty Images

Ostala je tudi brez svojega opevanega mladostniškega dueta. Prodano! De Jong je odšel v Barcelono za 75 milijonov evrov, De Ligt za 85 v Juventus. Prav lahko, da bi bil istega poletja v žarišču nogometne tržnice tudi krhki, a tehnično izjemno podkovani nizozemski vezist maroških korenin, ki je bil De Jongov vrstnik. Abdelhaki Nouri. Njegov talent je bil namreč opevan precej podobno, kot je bil njun. Nenazadnje so bili skupaj del ekipe Ajaxa, ki je Evropo nase opozorila že leta 2017 in se v ligi Europa prebila vse do finala.

Iz predmestja Amsterdama, kjer je odraščal, je takoj stopil v nogometno šolo tamkajšnjega velikana, pri Ajaxu šel skozi vse mlajše selekcije, osvajal številne lovorike, dobival priznanja in septembra leta 2016 z 19 leti debitiral med člani. Že ob prvem nastopu je zadel.

Kako je potekala drama v Zillertalu?

Fotografija z usodne tekme pred tragičnimi trenutki, ki so sledili malo za tem. Foto: Getty Images Potem je bilo uradnih tekem, na katerih je oblekel Ajaxov dres, še 14. Do 8. julija 2017, ko je takrat 20-letni velik up Ajaxa na prijateljski tekmi proti nemškemu prvoligašu Werderju Bremnu v avstrijskem Zillertalu odigral še zadnjo.

Ob polčasu je zamenjal Hakima Ziyecha, skorajšnjega milijonarja londonskega Chelseaja, potem pa v 72. minuti naenkrat negibno obležal na hrbtu.

Sodeč po zapisih v preiskavi, ki so jo po tem tragičnem dogodku ob pomoči pričevanj in videoposnetkov opravili, je minilo deset sekund, preden je glavni sodnik tekme ugotovil, da je nekaj zelo hudo narobe.

Nadaljnjih 15 sekund je trajalo, preden je do nezavestnega Nourija, ki se mu je ustavilo srce, prišel klubski zdravnik Ajaxa.

Potem je veliko paniko zagnal izkušeni napadalec Ajaxa Klaas Jan Huntelaar, sledili so še šokirani obrazi nogometašev obeh ekip. Nekateri med njimi so tudi jokali.

Po sedmih minutah sta do njega prišla dva lokalna zdravnika, na igrišče so prinesli tudi defibrilator.

Kar 13 minut je minilo, preden so mu spet vzpostavili bitje srca.

Za Ajax je odigral 15 uradnih tekem in zabil en gol. Njegova obetavna nogometna pot se je končala pred začetkom sezone, v kateri so mnogi pričakovali, da bo dokončno eksplodiral. Foto: Getty Images

Že skoraj tri leta pa traja zgodba, ki je sledila temu tragičnemu dogodku, po katerem se je sprva sicer zdelo, da jo bo mladi nogometaš odnesel brez hujših posledic. Potem je na žalost hitro postalo jasno, da ne bo tako. Nadaljnje preiskave so pokazale, da ima resne možganske poškodbe. Tri tedne za tem, ko so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Innsbrucku, so ga premestili z intenzivne nege. Iz umetne kome so ga zbudili avgusta lani.

Zdaj je svet obšla novica o tem, da se je njegovo zdravstveno stanje močno izboljšalo. Po besedah njegovega brata Abderrahima sicer še ne more hoditi, a komunicira z družino in tudi gleda nogomet.

Novica o tem se v medijih verjetno ni znašla naključno. V ozadju se je namreč v teh skorajda natanko tisoč dneh, kolikor je minilo od tragičnega vročega julijskega popoldneva v avstrijskih Alpah, dogajalo marsikaj, na kar pri Ajaxu ne morejo biti najbolj ponosni.

Smrti ob srčnih zastojih na nogometnem igrišču

Kamerunec Marc-Vivien Foe se je zgrudil na tekmi s Kolumbijo na pokalu konfederacij 26. junija 2003 v Lyonu in pozneje umrl. Foto: Getty Images



Kamerunec Marc-Vivien Foe je junija 2003 umrl, potem ko se je zgrudil na polfinalni tekmi pokala konfederacij tistega leta.



Pol leta pozneje, januarja 2004, je na igrišču umrl tudi takratni soigralec Zlatka Zahovića v Lizboni, Madžar Miklos Feher, ki je na tleh negibno obležal na prvenstveni tekmi med Benfico in Vitorio.



Svež je tudi spomin na



Avgusta 2009 je iz podobnih vzrokov umrl tudi izkušeni španski nogometaš Espanyola Daniel Jarque.



Na žalost podobno žalostna zgodba prihaja tudi iz Slovenije, ki jo je februarja leta 2005 pretresla smrt izkušenega vratarja številnih slovenskih prvoligašev, takrat člana NK Ljubljana, Nedžada Botonjića. Tudi on je umrl zaradi srčnega zastoja, star je bil 27 let. Do zdaj je srčni zastoj na igrišču doživelo že veliko število nogometašev. Precej med njimi jih na žalost ni preživelo. Spomnimo se nekaj najbolj znanih Kamerunecje junija 2003 umrl, potem ko se je zgrudil na polfinalni tekmi pokala konfederacij tistega leta.Pol leta pozneje, januarja 2004, je na igrišču umrl tudi takratni soigralecv Lizboni, Madžar, ki je na tleh negibno obležal na prvenstveni tekmi med Benfico in Vitorio.Svež je tudi spomin na smrt španskega reprezentanta Antonia Puerte , ki mu je srce zastalo avgusta 2007 na tekmi med njegovo Sevillo in Getafejem.Avgusta 2009 je iz podobnih vzrokov umrl tudi izkušeni španski nogometaš EspanyolaNa žalost podobno žalostna zgodba prihaja tudi iz Slovenije, ki jo je februarja leta 2005 pretresla smrt izkušenega vratarja številnih slovenskih prvoligašev, takrat člana NK Ljubljana,. Tudi on je umrl zaradi srčnega zastoja, star je bil 27 let.

Ajax leta 2017: Ravnali smo pravilno

Med navijači je bil zelo priljubljen. Takole so se pred tremi leti v znak podpore pod oknom stanovanja njegovih staršev zbrali pristaši Ajaxa. Foto: Getty Images Resda so se avgusta tistega usodnega leta 2017 pred tekmo kvalifikacij za ligo prvakov v Amsterdamu proti francoski Nici pri Ajaxu Nourija na Nourija spomnili na prav poseben način. V 34. minuti tekme so v znak številke, ki jo je nosil na rdeče-belem dresu, ustavili igro in zaploskali.

Res je tudi to, da je lanskoletna proslava prvega prvenstvenega naslova po dolgih petih letih suše minila v znamenju nesrečnega nogometaša.

Kot je resnica tudi to, da so pri Ajaxu nagrado za najboljšega mladega klubskega igralca leta, ki jo je enkrat dobil tudi sam, poimenovali po njem in se zlili v morje drugih, ki so se na tak ali drugačen način spomnili nanj.

Njegov nekdanji soigralec Justin Kluivert, na primer, si je pri Romi, kamor je pozneje prestopil, izbral številko 34, medtem ko so navijači Ajaxa Nouriju posvečali transparente in grafite, se zbirali pod oknom stanovanja njegove družine, med tekmami pa prepevali njegovo ime.

Kvalifikacijska tekma za ligo prvakov proti Nici avgusta 2017 je minila v znamenju Ajaxove številke 34. Foto: Getty Images

Toda pri Ajaxu so bili precej netaktni, ko je beseda nanesla na nekaj precej bolj bistvenega in pomembnega. Pri vprašanju, ali bi bilo mogoče posledice tragedije precej omiliti ali pa jo celo preprečiti. Nourijeva družina je namreč že poleti 2017 večkrat opozorila na to, da pri Ajaxu ob nesrečnem dogodku niso ravnali ustrezno, a vselej naletela na gluha ušesa.

"Po natančni preiskavi, pri kateri se sklicujemo na dve različni mnenji strokovnjakov, smo ugotovili, da smo v tem tragičnem primeru vse naredili v skladu s predpisi in pravilno," so v izjavi za javnost zapisali pri Ajaxu pred dobrima dvema letoma.

To pa seveda še zdaleč ni bil odgovor, ob katerem bi se Nourijevi najbližji sprijaznili z dogodkom.

Sporen zdravniški izvid iz leta 2014

Še naprej so vztrajali, grozili tudi s tožbo in potem januarja 2018 dobili informacijo, ki jih je prav gotovo šokirala. V roke so dobili zdravniški dokument, iz katerega je razvidno, da so na zdravniškem pregledu pri nizozemski nogometni zvezi (KNVB) že leta 2014 ugotovili, da ima Nouri težave z aritmijo srca, o katerih pa naj njegova družina ne bi bila obveščena.



Pri Ajaxu so za te izvide seveda vedeli. V klubu so zapise v omenjenem zdravniškem izvidu tudi potrdili, a vztrajali pri tem, da ni šlo za hujše težave, zaradi česar naj bi dobil zdravniško dovoljenje za igro, kot tudi pri tem, da so Nouriju, ki je bil takrat star 16 let, omenjene težave večkrat omenili. Tega, da bi na kakršenkoli način obvestili njegovo družino, niso omenjali.

Izvršni direktor Ajaxa, legendarni Edwin van der Sar, se je junija 2018 v imenu kluba posul s pepelom. Foto: Getty Images

Ajax 2018: Priznamo. Naredili smo nekaj napak.

Verjetno tudi zaradi teh informacij in predvsem zato, ker je Nourijeva zgodba na Nizozemskem in tudi marsikje drugje po svetu zbudila veliko zanimanja, so se pri Ajaxu malo za tem odločili za novo preiskavo dogodkov nesrečne tekme v Avstriji.

Potem se je junija 2018 z izjavo za javnost oglasil zdajšnji izvršni direktor in legendarni nekdanji nogometaš Ajaxa Edwin van der Saar.

"Po novi preiskavi, ki smo jo naredili, in izsledkih, ki smo jih dobili šele zdaj, pa jih žal nismo mogli že prej, smo prišli do novih ugotovitev. Pomoč, ki jo je Nouri dobil, ni bila ustrezna. Če bi bilo drugače, bi bilo njegovo zdravstveno stanje mogoče boljše, čeprav tega ne moremo trditi. Pri Ajaxu prevzemamo odgovornost in bomo sprejeli posledice nepravilnega ravnanja," je bistvo zapisanega v dolgi objavi, ki jo še vedno lahko najdete na uradni klubski spletni strani. V njej je kot glavna napaka izpostavljeno neustrezno (osredotočali so se predvsem na očiščenje njegovih dihalnih poti in ne na reanimacijo srca) in prepočasno (defibrilator so uporabili prepozno) ravnanje ljudi, ki so kot prvi pomagali Nouriju.

Spornega zdravniškega izvida nekdanji legendarni nizozemski vratar, ki je leta 1995 v tej vlogi z Ajaxom prišel do njegovega zadnjega evropskega naslova, ni omenil.

Kdo ve, do kam bi segla njegova nogometna pot, če je usoda ne bi ustavila na tako krut način. Foto: Reuters

Minili sta že dve leti, a zgodba še ni končana

Kmalu bo minilo dve leti od te izjave, ob kateri so pri Ajaxu močno zardevali, a dogovora z Nourijevo družino glede odškodnine, ki jo bodo plačali, še niso dosegli.

Nourijevo pogodbo, ki se izteče z letošnjim julijem, so sicer izplačevali, a so jo zdaj prekinili, kar so številni mediji hitro pograbili. "Ajax je prekinil pogodbo z nogometašem, ki se je prebudil iz kome," je v tem tednu pisalo marsikje, a ne, Nouri se iz kome ni zbudil te dni, ampak že lani. In ne, ni tako hudo, kot je slišati. Prekinitev pogodbe je zgolj formalnost pred dogovorom, ki ga skušajo pri Ajaxu doseči z Nourijevo družino.

Toda dejstvo je, da sprave z Nourijevimi najbližjimi do zdaj, 998 dni po tragediji in skoraj 300 dni po tem, ko so priznali napako, še niso dosegli. Kot je dejstvo tudi to, da so si v tem primeru očitno privoščili velike napake in jih hoteli pomesti pod preprogo. S tem pa očrnili bogato klubsko zgodbo, ki spada med najžlahtnejše v nogometni zgodovini.

Kdo ve, kam bi v njej ob koncu spadal on. Eden izmed velikih nogometnih upov iz Amsterdama, ki je sanjal, da bo nekoč tako dober, kot so bili Johan Cruyff, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Michael Laudrup, Frank de Boer, Patrick Kluivert, Marc Overmars in še nekateri sijajni nogometaši, ki so nosili dres Ajaxa.

Appie, kot so prijatelji klicali tega mladeniča, se je v zgodovino nogometne igre namesto tega na žalost zapisal na najbolj krut mogoč način …

Kaj je na igrišču zmogel Abdelhak Nouri?

Ajax, eden najboljših klubov prejšnjega stoletja

Johan Cruyff (1947–2016), največji med številnimi velikani Ajaxa iz Amsterdama. Foto: Reuters Rinusa Michelsa, idejnega očeta "totalnega nogometa", ki so ga Nizozemci gojili še v letih po tem, in dvakrat, ko je bil v trenerski vlogi že malce pozabljeni Romun madžarskih korenin Stefan Kovacs.



Pri vseh treh naslovih je imel glavno vlogo Johan Cruyff, ki je tudi najbolj legendarno ime v zgodovini Ajaxa in v teh letih tudi dvakrat dobitnik zlate žoge (enkrat, leta 1974, jo je dobil kot član Barcelone). Številka 14, ki jo je nosil pri Ajaxu, h kateremu se je pozneje vrnil še v trenerski vlogi in ga popeljal še do zmage v pokalu pokalnih zmagovalcev leta 1986, je upokojena, štadion Ajaxa v Amsterdamu pa od oktobra 2017 nosi njegovo ime. Ajax je danes član velike trojke nizozemskega nogometa, ki jo sestavljata še PSV Eindhoven in Feyenoord, a je bil včasih še precej več kot to. Med letoma 1969 in 1973 je namreč kar štirikrat igral finale pokala državnih prvakov, zdajšnje lige prvakov, in jo med letoma 1971 in 1973 kar trikrat v nizu tudi osvojil. Prvič pod vodstvom legendarnega, idejnega očeta "totalnega nogometa", ki so ga Nizozemci gojili še v letih po tem, in dvakrat, ko je bil v trenerski vlogi že malce pozabljeni Romun madžarskih koreninPri vseh treh naslovih je imel glavno vlogo, ki je tudi najbolj legendarno ime v zgodovini Ajaxa in v teh letih tudi dvakrat dobitnik zlate žoge (enkrat, leta 1974, jo je dobil kot član Barcelone). Številka 14, ki jo je nosil pri Ajaxu, h kateremu se je pozneje vrnil še v trenerski vlogi in ga popeljal še do zmage v pokalu pokalnih zmagovalcev leta 1986, je upokojena, štadion Ajaxa v Amsterdamu pa od oktobra 2017 nosi njegovo ime.

