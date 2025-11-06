Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
6. 11. 2025,
18.02

John Heitinga Ajax

Četrtek, 6. 11. 2025, 18.02

49 minut

Ajax odpustil trenerja Heitingo

John Heitinga | John Heitinga ni več trener Ajaxa. | Foto Guliverimage

John Heitinga ni več trener Ajaxa.

Foto: Guliverimage

Nizozemski nogometni klub Ajax je po le nekaj tednih odpustil trenerja Johna Heitingo, je danes na svoji spletni strani sporočil klub iz Amsterdama. Enainštiridesetletni nizozemski strateg je imel z Ajaxom sicer pogodbo do konca junija 2027.

S Heitingo iz Ajaxa odhaja tudi njegov pomočnik Marcel Keizer. Klub se je podal v iskanje novega trenerja, vlogo začasnega trenerja pa bo prevzel Fred Grim, so še dodali pri klubu.

Ajax je na štirih tekmah letošnje elitne lige prvakov štirikrat izgubil, dosegli so zgolj en zadetek in jih prejeli 14, za nizozemskega stratega pa je bil usoden zadnji domači poraz proti Galatasarayu (0:3).

V domačem prvenstvu Ajax po 11. krogu zaseda četrto mesto in za vodilnim Feyenoordom zaostaja za osem točk. Zbral je pet zmag, pet remijev in en poraz.

