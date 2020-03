Ajaxov nogometaš napreduje po srčni kapi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaš Ajaxa Abdelhak Nouri, ki ga je julija 2017 zadela srčna kap in se je zgrudil na igrišču, pri svojem okrevanju v domači oskrbi napreduje. Potem ko so ga avgusta leta 2018 zbudili iz umetne kome, se njegovo stanje po hudih in trajnih poškodbah možganov izboljšuje, a je še vedno popolnoma odvisen od družine.

Po besedah brata Abderrahima, ki se je pogovarjal z novinarjem nizozemske televizije, komunicira s svojci, čeprav ne more govoriti, pa se sporazumevajo na drugačne načine, poroča The Sun.

Družina živi v hiši, kjer je vse podrejeno stanju 22-letnega Abdelhaka, ki ga lahko po njej vozijo z invalidskim vozičkom.

"Zaveda se, kje je, je buden, Kiha, kolca, je, iz postelje pa sam ne more vstati. Sporazumevamo se z očmi in nasmehom. Pogovarjamo se z njimi, gledamo tudi nogomet. Vedeti nam da, da mu je to zelo všeč, pogosto pokaže čustva. Z njim se obnašamo, kot da ni bolan," je stanje brata opisal Abderrahim.

Premagal črne napovedi

Novica je toliko bolj neverjetna glede na to, da je družina julija 2017 dejala, da praktično nima možnosti za ozdravitev in da bo ostal v trajnem vegetativnem stanju.

"Ne more hoditi, ne more govoriti, ne prepozna nas, ne ve, kdo smo. Ničesar ne čuti, ničesar ne sliši," je novinarjem po nesreči na prijateljski tekmi proti Werderju iz Bremna v okolici Innsbrucka, kjer se je Ajax pripravljal, dejal brat nogometaša, ki je bil "programiran" za novega zvezdnika evropskega nogometa.

Še bolj odmeven pa je podatek, da je odigral vlogo pri prestopu nekdanjega zvezdnika Ajaxa in velikega prijatelja Frenkieja de Jonga v Barcelono. "Pogovarjal sem se z njim, mimo je prišla njegova mama in ga vprašala, katero ponudbo naj sprejmem. Ob omembi Barcelone je navdušeno dvignil obrvi. To je bil res poseben trenutek," se spominja nogometaš katalonskega velikana.

