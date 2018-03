Grozljivo, da bolj ne bi moglo biti

10 tragičnih smrti z nogometnih igrišč

Smrt Davideja Astorija, nesrečnega kapetana Fiorentine, ki se mu je v noči na nedeljo ustavilo srce, žal ni osamljen primer v zgodovini nogometa. Zdravstvene težave, prevladujejo tiste s srcem, so vzele življenje že kopici nogometašev. Še dolgo bi lahko navduševali navijače, pomagali ekipam in uživali v najpomembnejši postranski zadevi na svetu, a je kruta usoda hotela drugače. Predstavljamo deset tragičnih zgodb, ki so se končale s smrtnim izidom.

Mikloš Feher (Madžarska)

Leta 2004 je med igranjem nogometne tekme na Portugalskem odpovedalo srce Miklošu Feherju. Le nekaj trenutkov po tem, ko mu je sodnik pokazal rumeni karton. Madžar je imel 24 let, pri Benfici se mu je obetala velika kariera, nato pa je na srečanju proti Vitorii Guimaraes njegovo srce prenehalo biti. ''To je bil najtežji trenutek v moji nogometni karieri,'' je večkrat priznal Zlatko Zahović, njegov takratni soigralec in dober prijatelj. Madžarski reprezentant je imel prirojeno srčno napako, ki pa je zdravniki niso pravočasno ugotovili. Od takrat pri Benfici ne uporabljajo igralne številke 29. Foto: Reuters

Antonio Puerta (Španija)

Leta 2007, bilo je vroče poletje, so igrali tekmo uvodnega kroga španskega prvenstva med Sevillo in Getafejem. Branilec Antonio Puerta, ki je pri 22 letih spadal med boljše nogometaše andaluzijskega kluba in s Sevillo osvojil pokal Uefa, je izkusil pekel. Na srečanju je doživel tako močan srčni napad, da si od njega ni več opomogel. Srce se mu je večkrat ustavilo, dvakrat je izgubil zavest, dobil je hude možganske poškodbe. Španski reprezentant je bil v bolnišnici v umetni komi. Upanje je živelo le tri dni, nato pa je klub sporočil žalostno novico. Umrl je ravno v času, ko je njegovo dekle pričakovalo prvorojenca. Foto: Reuters

Nedžad Botonjić (Slovenija)

Leta 2005 je ugasnilo življenje 27-letnega slovenskega nogometnega vratarja. Nedžad Botonjić, ki je branil za Ljubljano, se je zgrudil na treningu. Reševalci so ga oživljali, a mu niso mogli več pomagati. Umrl je zaradi srčnega infarkta, obdukcija pa je razkrila, da ga ni doživel prvič. Njegova smrt je sprožila številne polemike o (ne)zadostnosti zdravstvenih pregledov, ki jih nogometaši opravljajo pred sklenitvijo dogovora s klubi. Življenje je izgubil pred očmi mlajšega brata Damirja. ''Z bratom sva bila tako povezana, da nisem več videl cilja in smisla. Od takrat je šlo z menoj samo še navzdol,'' je pozneje priznal nekdanji slovenski reprezentančni vratar, ki je vložil odškodninsko tožbo zoper zdravnice, podpisane na zadnjem zdravniškem pregledu preminulega brata, na katerem je pripisala oceno sposobnosti za največje napore, Združenje klubov 1. SNL in NZS. Tožbe ni dobil. Po prepričanju sodišča je vratar za prirojeno srčno napako vedel, še preden se je začel aktivno ukvarjati s športom, opozoril zdravnikov, ki so mu zaradi nenadnih slabosti svetovali dodatne preiskave, pa ni upošteval. Foto: Sportal

Daniel Jarque (Španija)

Leta 2009 je svet pretresla novica o smrti kapetana Espanyola. Daniel Jarque, star je bil 26 let, je bil s klubom iz Barcelone na pripravah v Italiji. Ko se je v pripravljalnem središču Coverciano v okolici Firenc po telefonu pogovarjal z dekletom, je njegovo srce prenehalo biti. Doživel je srčni napad. Ko je dekle nato poklicalo v hotel, so soigralci pohiteli v njegovo sobo, našli so ga na tleh, ga prepeljali v bolnišnico, a mu niso mogli več pomagati. Bilo je že prepozno. Pred tem se je slabo počutil na popoldanskem treningu in preskočil večerjo. Ko je leto dni pozneje Andres Iniesta odločil finale svetovnega prvenstva v Južni Afriki, je zadetek posvetil preminulemu prijatelju. Foto: Reuters

Piermario Morosini (Italija)

Leta 2012 je življenje na tekmi druge italijanske lige med Livornom in Pescaro izgubil Piermario Morosini. Ko je njegov klub vodil z 2:0, je dvakrat padel na zelenico. Prvič se je še pobral, drugič pa obležal. Zdravniki so 25-letnega zveznega igralca poskušali oživeti, a je bil njihov trud zaman. Usodna je bila prirojena srčna napaka. Foto: Reuters

Marc-Vivien Foe (Kamerun)

Leta 2003 je polfinalno tekmo pokala konfederacij med Kamerunom in Kolumbijo zaznamovala tragedija, ki jo je prek zaslonov spremljal ves svet. Kamerunski reprezentant, takrat je bil posojeni član Lyona na delu pri Manchester Cityju, je predstavljal barve domovine na velikem tekmovanju v Franciji. V 72. tekmi srečanja proti Kolumbiji, ki je bila na štadionu Gerland v Lyonu, tega je poznal kot lastno dlan, se je zgrudil na tla. Oživljanje ni uspelo. Razlog smrti? Hipertrofična kardiomiopatija, ki zviša možnost odpovedi srca ob večjih fizičnih naporih. Bil je oče treh otrok, najmlajša hčerka je bila stara komaj dva meseca. Foto: Reuters

Cheick Tiote (Slonokoščena obala)

Leta 2017 je na treningu kitajskega kluba Beijing Enterprises prenehalo biti srce reprezentantu Slonokoščene obale Cheicku Tioteju. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer pa mu niso mogli več pomagati. Izkušeni zvezni igralec je umrl v 31. letu starosti, v karieri je pustil največji pečat na Otoku, kjer je branil barve Newcastla in delil slačilnico s slovenskim nogometašem Harisom Vučkićem. Tiote je leta 2015 dosegel največji uspeh, ko je s sloni postal afriški prvak. Imel je tri žene in tri otroke. Foto: Reuters

Patrick Ekeng (Kamerun)

Leta 2016 se je Kamerunec Patrick Ekeng zgrudil na srečanju romunskega prvenstva med Dinamom iz Bukarešte in Viitorulom iz Constante. Afričan je bil soigralec slovenskega reprezentanta Mihe Mevlje. Sprva je sedel na klopi, le nekaj minut za tem, ko je vstopil v igro, pa je njegovo srce odpovedalo. Oživljanje na igrišču ni uspelo. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer so lahko le potrdili njegovo smrt. Foto: Reuters

Phil O'Donnell (Škotska)

Leta 2007 je smrt kosila na škotskih zelenicah. Ko sta se 29. decembra pomerila Motherwell in Dundee United, je izkušeni zvezni igralec, ki se je lahko pohvalil tudi z nastopom za člansko izbrano vrsto, doživel srčni napad. Le 12 minut pred koncem srečanja, ravno takrat, ko bi moral zapustiti igrišče, saj je bilo že vse dogovorjeno za menjavo, se je 35-letnik zgrudil na igrišče. Bil je kapetan Motherwella, pravi vodja in vzornik mlajšim generacijam. Bil je oče štirih otrok, največjo slavo pa je dosegel pri Celticu iz Glasgowa. Foto: Guliver/Getty Images

Davide Astori (Italija)

Smrt Davideja Astorija, nesrečnega kapetana Fiorentine, je v nedeljo pretresla svet. V Vidmu, kjer se je njegov klub pripravljal na gostovanje pri Udineseju, se mu je ustavilo srce med spanjem. Umrl je zaradi bradiaritmije, upočasnjenega ritma srca, ki je privedel do zastoja srca in pljučnega edema. V četrtek se je žalne slovesnosti v Firencah udeležilo na tisoče ljudi. Foto: Guliver/Getty Images