Zdaj je tudi uradno. Ajax izgublja še en dragulj.

Ekipa Ajaxa, ki je lani navdušila v ligi prvakov in bila nekaj sekund oddaljena od velikega finala, razpada. Potem ko sta poleti za 160 milijonov evrov odšla Matthijs de Ligt v Juventus (85 milijonov evrov) in Frenkie de Jong v Barcelono (75 milijonov evrov), bo trener Amsterdamčanov Erik ten Hag ostal še brez enega nogometaša, ki je imel pomembno vlogo pri lanskoletnem evropskem pohodu nizozemskega nogometnega velikana.

138 days of magic left.

Let’s enjoy every single touch… ✨



#𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂 — AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2020

Hakim Ziyech se je dogovoril s Chelseajem, ki naj bi ga v svoje vrste skušal zvabiti že januarja letos, ko je bilo konec prepovedi nakupovanja za Londončane. Zdaj so bili Frank Lampard in sodelavci veliko bolj uspešni in se z maroškim vezistom že dogovorili za sodelovanje, prav tako pa so dogovor dosegli tudi s Chelseajem. Za tehnično izjemno dobro podkovanega nogometaša, ki je s kar tremi asistencami navdušil tudi novembra lani na tekmi proti Chelseaju (4:4), bi lahko Londončani, če bodo izpolnjeni vsi bonusi, odšteli 45 milijonov evrov.

Maročan prihaja na Stamford Bridge, na katerem je novembra lani ob spektakularnem remiju s 4:4 navdušil s tremi asistencami. Foto: Reuters

Ta 26-letni na Nizozemskem rojeni maroški reprezentant, ki je v Ajax iz Twenteja za 11 milijonov evrov prišel avgusta 2016, tudi v tej sezoni igra odlično. Za Amsterdamčane, ki bodo po nesrečnem izpadu iz lige prvakov evropsko sezono nadaljevali v ligi Europa, v domačem prvenstvu pa so trenutno vodilni, je v tej sezoni v vseh tekmovanjih v 29 nastopih zabil osem golov in prispeval kar 21 asistenc.