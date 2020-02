Vsak udeleženec izločilnega dela lige prvakov je lahko po koncu zimskega prestopnega roka na seznam kandidatov za evropske tekme v letu 2020 dodal tri novince. Med njimi so bili lahko tudi takšni, ki so v tej sezoni že igrali v najmočnejšem tekmovanju.

Mlada asa iz Salzburga in Zagreba v Nemčijo

Dani Olmo se je v dresu Leipziga že vpisal med strelce na nemškem prvenstvu. Foto: Reuters Tako je denimo Borussia Dortmund, ki se pripravlja na zahteven obračun osmine finala s Parižani, na seznam uvrstil Emreja Cana. Nemec turških korenin se je v domovino vrnil iz Juventusa, v napadu rumeno-črnih pa se bo z obrambo francoskih prvakov pozabaval čudežni norveški najstnik Erling Braut Haaland. Skandinavec je imenitno strelsko formo iz Salzburga prenesel v nemško bundesligo, kjer zadeva kot za stavo.

Haaland je bil z osmimi zadetki tudi drugi najboljši strelec skupinskega dela. V njem se je med strelce vpisal tudi Dani Olmo. Novopečeni španski reprezentant, ki je pred leti presenetil z odločitvijo, da mladinsko akademijo Barcelone zamenja z Zagrebom, se je iz Dinama preselil v Nemčijo, kjer si deli slačilnico z nekdanjim slovenskim reprezentantom, trenutno poškodovanim Kevinom Kamplom. Nov član rdečih vragov je tudi posojeni levi bočni branilec Manchester Cityja Španec Angelino.

Tottenham ima tri, Liverpool enega novega

Japonec Takumi Minamino se je iz Avstrije preselil k evropskim prvakom. Foto: Reuters V Salzburgu je pozimi našel okrepitev poleg Borussie Dortmund tudi branilec evropskega naslova Liverpool. Rdečim bo spomladi, ko jih v osmini finala čaka Oblakov Atletico, tako pomagal Japonec Takumi Minamino. Če je Liverpool pripeljal enega novinca in ga uvrstil na evropski seznam, pa je Tottenham, katerega so rdeči lani premagali v velikem finalu v Madridu, listo dopolnil s tremi imeni.

Dva sta zimska novinca, nizozemski reprezentant Steven Bergwijn in član portugalske izbrane vrste Gedson Fernandes, tretji pa francoski povratnik Hugo Lloris, ki je imel jeseni zdravstvene težave s komolcem. Vratar svetovnih prvakov bo tako velika zimska okrepitev Mourinhove zasedbe v Evropi.

Chiellini okrepil Juventus, Asensio pa Real S povratniki, ki so jih jeseni pestile težave in so bili uvrščeni na seznam poškodovanih, spomladi pa bi se lahko vrnili, imata opravka tudi Juventus in Real Madrid. Cristiano Ronaldo bo lahko po dolgem času pri Juventusu znova združil moči z Giorgiom Chiellinijem. Foto: Reuters Italijanski prvak, ki je v soboto nepričakovano ostal brez točk v Veroni, je tako na evropski seznam ''vrnil'' izkušenega branilca Giorgia Chiellinija, beli baletniki pa španskega reprezentanta Marca Asensia.

Klub Novi igralci na seznamu za Evropo (liga prvakov) Atalanta Bergamo (Ita) Mattia Caldara/Ita (AC Milan, Ita), Lennart-Marten Czyborra/Nem (Heracles Almelo, Niz), Adrien Tameze/Fra (Nice, Fra) Atletico Madrid (Špa) Yannick Carrasco/Bel (Dalian Professional, Kit) Barcelona (Špa) Sergio Akieme Rodriguez/Špa, Kike Saverio/Ekv, Rei Manaj/Alb (Albacete, Špa) Bayern München (Nem) Alvaro Odriozola/Špa (Real Madrid, Špa) Borussia Dortmund (Nem) Emre Can/Nem (Juventus, Ita), Erling Braut Haaland/Nor (Red Bull Salzburg, Avt) Chelsea (Ang) / Juventus (Ita) Giorgio Chiellini/Ita Liverpool (Ang) Takumi Minamino/Jap (Red Bull Salzburg, Avt) Lyon (Fra) Karl Toko Ekambi/Fra (Villarreal, Špa), Bruno Gomez Soares/Špa Manchester City (Ang) / Napoli (Ita) Diego Demme/Nem (RB Leipzig, Nem), Stanislav Lobotka/Slk (Celta Vigo, Špa), Matteo Politano/Ita (Inter, Ita) PSG (Fra) Marcin Bulka/Pol RB Leipzig (Nem) Dani Olmo/Špa (Dinamo Zagreb, Hrv), Philipp Tschauner/Nem, Angeliño/Špa (Manchester City, Ang) Real Madrid (Špa) Marco Asensio/Špa Tottenham (Ang) Steven Bergwijn/Niz (PSV Eindhoven, Niz), Hugo Lloris/Fra, Gedson Fernandes/Por (Benfica, Por) Valencia (Špa) Alessandro Florenzi/Ita (Roma, Ita), Javier Jiménez/Špa, Cristiano Piccini/Ita

Netopirji tudi z donedavnim kapetanom Rome

Alessandro Florenzi je pred odhodom v Španijo devet let branil barve Rome. Foto: Reuters Kaj je še prinesel zimski prestopni rok? Valencia se je pozimi okrepila z donedavnim kapetanom Rome Alessandrom Florenzijem, ki bo tako v ligi prvakov nastopil za netopirje, Napoli je pripeljal Italijana Mattea Politana, Nemca Diega Demmeja in Slovaka Stanislava Lobotko, Bayern si je iz Madrida sposodil Alvara Odriozolo, Oblakov Atletico pa iz Kitajske starega znanca, belgijskega reprezentanta Yannicka Carrasca, ki je leta 2016 zadel v polno v velikem finalu lige prvakov.

Iličićeva Atalanta predstavlja za ligo prvakov kar tri nove obraze. Prihajajo iz Italije (Mattia Caldara), Nemčije (Lennart-Marten Czyborra) in Francije (Adrien Tameze), Barcelona pa je dopolnila seznam z mladimi upi iz druge ekipe ter Albancem Reyom Manajom, ki se je v Katalonijo preselil iz Albaceteja.

Kamerunca zaradi poškodbe vratarja črtali s seznama

Christian Eriksen se je v nedeljo zvečer veselil prve zmage z Interjem v mestnem obračunu z Milanom. Foto: Reuters Udeleženci osmine finala so bolj ali manj okrepili svoje vrste in zadržali najmočnejša orožja. Izjema je Tottenham. Londončani so ostali brez velikega zvezdnika, saj se je Danec Christian Eriksen preselil k Samirju Handanoviću in okrepil milanski Inter, eden izmed osmoljencev registracije novih igralcev za evropske tekme pa je postal Eric Maxim Choupo-Moting. Kamerunski napadalec, ki ima pri PSG opravka z zahtevno konkurenco, tako da igra manj od želenega, je izgubil mesto na evropskem seznamu.

Usodna je bila poškodba tretjega vratarja PSG Garrisoneja Innocenta, ki ga je nadomestil Poljak Marcin Bulka. Zaradi določene kvote igralcev, ki so bili vzgojeni v klubu in Franciji, je bil Afričan, ki je barve levov branil 54-krat, črtan s seznama.

Zaradi poškodbe kolena na seznamu kandidatov za tekme lige prvakov pri Valencii ni Argentinca Ezequiela Garayja, ki je že končal sezono, Barcelona pa se je za razliko od jeseni poslovila od Carlesa Elene, ki ga je posodila Romi.

Luis Suarez upa, da še ni rekel zadnje, kar se tiče nastopov za Barcelono v tej sezoni. Foto: Reuters

Na evropskem seznamu ostajata trenutno poškodovana napadalca Luis Suarez in Ousmane Dembele. Katalonci ostajajo optimisti, saj bi lahko, če bi Barcelona šla v Evropi do konca, morda še vskočila in pomagala ekipi. Na zelenici ju ne bo vsaj še nekaj mesecev. Ker bo finale lige prvakov odigran 30. maja v Istanbulu, tako še obstaja možnost, da bi lahko do takrat zaigrala za katalonskega velikana.