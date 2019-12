Čeferin ponuja Slovencem rešilno bilko v Evropi #video

Razen NK Maribor v Sloveniji (še) ni bilo kluba, ki bi se uvrščal v skupinske dele evropskih klubskih tekmovanj. Drugi slovenski klubi tako zamujajo priložnosti za daljšo evropsko sezono, s katero bi poskrbeli za večjo uveljavitev tako igralcev kot kluba, pa tudi njegovega ugleda v tujini, možnost atraktivnih gostovanj, večjega zaslužka in višanja tržne vrednosti igralcev. Olimpija, Domžale in Mura, na primer, tega še niso dočakale.

Maribor je nazadnje v skupinskem delu tekmovanja pod okriljem Uefe nastopil leta 2017. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V tej sezoni so razen vijolic vsi slovenski predstavniki v Evropi izpadli relativno hitro, v sezoni 20121/22 pa bi bilo lahko bistveno drugače, saj bi v kvalifikacijah za konferenčno ligo, še eni novosti, sprejeti pod vodstvom Aleksandra Čeferina, naleteli na nekoliko lažje tekmece. S tem bi bila možnost preboja v skupinski del veliko večja, evropske sezone pa bi se podaljšale, kar bi bila velika nagrada ne le za nogometaše, ampak tudi navijačem na sončni strani Alp.

Pričakuje, da bo liga kmalu dobičkonosna

Aleksander Čeferin pričakuje, da bo v konferenčno ligo, ki je dobila prednost pred "regionalno", vključil tudi lokalne sponzorje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Opazili smo, da majhni klubi in majhne države preprosto finančno ne zmorejo (slediti zahtevam, op. p.), ker ne dobijo veliko sredstev za televizijske pravice in potrebujejo večji trg. Tudi sponzorji želijo večjo prepoznavnost, zato smo poskušali organizirati tekmovanje, s katerim bodo lahko tudi manjši klubi nastopali v mednarodni konferenci. Mislim, da bo to kljub vsemu uspeh. Na začetku bo to treba financirati iz drugih tekmovanj, kasneje pa pričakujem, da bo konferenčna liga dobičkonosna, s tem da bomo verjetno vključili tudi lokalne sponzorje," je predsednik Uefe pojasnil, zakaj je krovna evropska organizacija, v kateri se letno obrača na milijarde evrov, napovedala nov ustroj mednarodnih klubskih tekmovanj.

Če slovenski klubi v tem trenutku, tako bo tudi v prihodnji sezoni 2020/21, najbolj množično nastopajo v kvalifikacijah za ligo Europa, bo sezono pozneje drugače. Takrat bodo manj uspešne države z manjšim koeficientom uspešnosti klubov v Evropi, med njih spada tudi Slovenija, spremljali večino svojih klubov v najmanj kakovostnem izmed treh tekmovanj.

Več možnosti za klube, ki niso prvaki

V jesensklem delu Prve lige Telekom Slovenije je največ točk zbrala Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenija bo tako v kvalifikacijah za konferenčno ligo leta 2021 stiskala pesti za vsaj tri predstavnike, če bo njen prvak neuspešen v kvalifikacijah za ligo prvakov, pa kar za štiri. To bo velik izziv, a nekoliko lažji od zdajšnjega, ko so slovenskim predstavnikom v tej sezoni zaprli evropska vrata tekmeci iz Bolgarije (Ludogorec proti Mariboru), Turčije (Malatyaspor proti Olimpiji), Švedske (Malmö proti Domžalam) in Izraela (Maccabi Haifa proti Muri).

Novost bi lahko po besedah Čeferina naletela na zelo pozitiven sprejem pri slovenskih klubih, saj bodo lahko lažje podaljšali evropsko sezono. "To tekmovanje je lahko absolutno rešilna bilka za klube. Je tudi možnost za klube, ki niso prvaki, za manjše klube, ki prej niso imeli takšne možnosti, da igrajo v mednarodni konkurenci," je zadovoljen. Nova struktura tekmovanj pod okriljem Uefe bo tako zaradi nove razporeditve kvalifikacij zagotovila nastop v skupinskem delu enega izmed treh tekmovanj (liga prvakov, liga Europa in konferenčna liga) predstavnikom vsaj 34 članic. Vsaj 14 prvakov različnih nacionalnih zvez bo nastopilo v ligi prvakov, med osem in 11 v ligi Europa, med devet in 12 pa v konferenčni ligi.

Mariboru drobiž, angleškemu klubu več kot 175 milijonov evrov Maribor je z omejenimi finančnimi sredstvi v zadnjem desetletju pogosto ustvarjal evropske čudeže. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kako pa Čeferin kot nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije in zdajšnji predsednik Uefe doživlja slovensko klubsko sceno? "Glede na sredstva, ki so v slovenskem nogometu, je slovenska liga izjemno dobro organizirana. Morate vedeti, da mora Maribor recimo tekmovati proti angleškemu klubu, s tem da dobi Maribor za televizijske pravice letno od 50 do 80 tisoč evrov, angleški premierligaš pa 150 milijonov funtov (okrog 177 milijonov evrov, op. p.). To pomeni, da mi dobro delamo, je pa objektivno dejstvo, da je pri nas majhen trg. Tudi zaradi tega je treba ta trg poskušati razširiti s tem novim tekmovanjem," je razkril enega izmed razlogov, zaradi katerega se je Uefa po odprtem dialogu z Evropskim združenjem klubov (ECA) odločila za razširitev klubskih tekmovanj s konferenčno ligo. Sportal Zlatko Zahović brez zadržkov: Kar je nekje dobro, je pri Mariboru slabo #video

Veliki trenerji spremljajo 1. SNL (tudi) zaradi Čeferina

Luka Štor je na domačih tekmah Aluminija nastopal pred nekaj sto navijačev, v Dresdnu pa nastopa pred 35 tisoč gledalcev. Foto: NK Aluminij Novinar Planet TV Tomaž Cuder je predsedniku Uefe predstavil razmišljanje napadalca Dynama Dresdna Luke Štora, ki vsako domačo tekmo v drugi nemški ligi igra pred 35 tisoč ljudmi. Ta meni, da nogomet v slovenskem prvenstvu ne bi bil videti tako slabo, če bi se igral pred takšno kuliso. Čeferin se strinja z nekdanjim napadalcem Aluminija.

"Da. Veliki trenerji, ki zdaj zaradi mene včasih pogledajo kakšno tekmo iz Slovenije, so mi povedali, da bi bila, če bi bilo na srečanju med dvema slovenskima prvoligaškima kluboma, pa ne govorim o Olimpiji ali Maribor, na tribunah 20 ali 30 tisoč gledalcev, to resna nogometna tekma. Trdim, da se pri nas glede na sredstva, ki jih imamo, igra relativno dober nogomet," je pohvalil kakovost slovenskega klubskega nogometa v danih razmerah. Te ga omejujejo pri doseganju večjega kakovostnega premika na bolje.

Leta 2021 bodo najboljši klubi iz Prve lige Telekom Slovenije v Evropi prvič sodelovali v konferenčni ligi. V skupinskem delu bo v osmih skupinah nastopalo 32 ekip, dvoboji pa bodo podobno kot v evropski ligi, ki bo tudi doživela spremembe (namesto 48 bo v skupinskem delu leta 2021 nastopilo 32 ekip), potekali v četrtek. Bo to dan, ki bo slovenskim klubom v Evropi pisan na kožo?