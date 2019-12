Dive zapele, nogometni mojstri in veljaki nazdravili #foto

Na novoletnem sprejemu so rade volje pokramljali (od leve proti desni) Marko Šuler, Mišo Brečko, Milivoje Novaković, Aleksander Čeferin, Srečko Katanec in Radenko Mijatović.

Na novoletnem sprejemu so rade volje pokramljali (od leve proti desni) Marko Šuler, Mišo Brečko, Milivoje Novaković, Aleksander Čeferin, Srečko Katanec in Radenko Mijatović. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski nogomet je po oceni prvega moža Radenka Mijatovića v dobri formi. Za še lepšo oceno bi poskrbel preboj članske reprezentance na EP 2020, ki ji je pod vodstvom Matjaža Keka spodletelo v kvalifikacijah, a je predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) tudi brez tega v nagovoru izpostavil dovolj svetlih točk.

Selektor Matjaž Kek, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, Aleksander Čeferin in Radenko Mijatović. Selektor in trije predsedniki so na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani spremljali tudi kulturni program. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nogometnim zvezam se po svoje godi krivica, ker rezultati članske reprezentance ponavadi predstavljajo ogledalo, ki v očeh navijačev in celotne javnosti zrcali celotno delo, posredno pa izkrivlja vse dobro, kar so dosegle na drugih področjih. Teh pa ne manjka, saj NZS z rekordnimi prihodki veliko vlaga v izboljšanje infrastrukture, hkrati pa se posveča tudi delu z mladimi, ženskemu nogometu, futsalu in še čem.

''Slovenska nogometna zgodba se je uradno začela pisati leta 1920, ko je sedem nogometnih društev 24. aprila ustanovilo slovensko nogometno organizacijo, predhodnico NZS. Od takrat pa do danes je šel nogomet čez različna obdobja, prehodil dolgo in uspešno pot razvoja. Eden ključnih mejnikov 100-letnega obdobja je slovenska osamosvojitev leta 1991 in ponos, ko je postala NZS postala polnopravna članica evropske in svetovne nogometne zveze (Uefa in Fifa). Težko je z besedami opisati navdušenje in evforijo, ki je ob največjih uspehih, kar trikrat smo nastopili na velikem tekmovanju, združila celotno Slovenijo,'' je predsednik NZS spomnil na največje uspehe, ko je Slovenija v letih 2000, 2002 in 2010 dihala z nogometnimi pljuči.

Mijatović je poleg reprezentanc izpostavil tudi dogajanje v klubskem svetu. ''Slovenska liga je postala najvišje in najkakovostnejše državno tekmovanje z najboljšimi slovenskimi klubi, ki iščejo preko Uefe pot do svoje mednarodne uveljavitve. Poleg reprezentančnih smo se veselili tudi klubskih uspehov,'' je predsednik izpostavil zlasti dosežke NK Maribor, z naskokom najuspešnejšega slovenskega kluba, ki je beležil odmevne uspehe tudi v Evropi.

Novoletnega sprejema se je udeležil tudi Zlatko Zahović. Športni direktor NK Maribor in najboljši strelec slovenske reprezentance je kulturni program spremljal v družbi nekdanjega reprezentančnega soigralca Spasojeta Bulajića in selektorja ženske izbrane vrste Boruta Jarca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

''V 100-letni zgodovini so se uveljavili številni izjemni nogometaši. Naj mi ostali ne zamerijo, ko bom omenil le nekatere. Prvega reprezentanta Stanka Tavčarja, pa Maksa Mihelčiča, najboljšega slovenskega nogometaša v obdobju pred drugo svetovno vojno, Branka Oblaka, Danila Popivodo, Marka Elsnerja in Srečka Katanca, ki so pred letom 1991 zastopali barve nekdanje skupne države Jugoslavije, rezultatsko najuspešnejše generacije z najboljšim strelcem Zlatkom Zahovićem in pozneje dvema kapetanoma Boštjanom Cesarjem in Bojanom Jokićem, ki sta zbrala vsaj 100 nastopov, in sedanjo generacijo na čelu z Janom Oblakom in Josipom Iličićem,'' je predsednik Mijatović izpostavil 11 nogometašev, ki so zaznamovali bogato pot slovenskega nogometa.

Nogometnega praznika v Ljubljani sta se udeležila tudi generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović in nekdanja ministrica za šport Maja Makovec Brenčič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po nogometaših se je dotaknil tudi strategov: ''Najboljši med njimi so Srečko Katanec, Matjaž Kek, Bojan Prašnikar, Branko Oblak, Zdenko Verdenik in Slaviša Stojanović,'' kot predstavnik sodniške stroke pa je izrazito ponosen na podvig rojakov, ki pišejo velike zgodbe. "Damir Skomina je sodil finale lige prvakov. To je zgodovinski dosežek."

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek je predstavil pričakovanja za leto 2020. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Selektor Latvije Slaviša Stojanović med predsednikom Radenkom Mijatovićem in generalnim sekretarjem NZS Martinom Koželjem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Predsednik Mijatović se je po kratkem sprehodu skozi bogato preteklost posvetil še sedanjosti in prihodnosti. ''Kljub odličnemu delu strokovnega vodstva s selektorjem Kekom nam ni uspelo v boju za EP 2020. Verjamem, da bo kontinuiteta obrodila sadove za nove cikluse,'' je optimist pred novimi akcijami.

Veliko pozornosti bo deležna tudi reprezentanca do 21 let, ki se pripravlja na Euro 2021. To bo največji nogometni dogodek, ki je kdajkoli potekal na slovenskih tleh. NZS ga bo organizirala skupaj z madžarsko zvezo, izbranci Primoža Glihe pa so letos odigrali kar nekaj prijateljskih tekem z močnimi tekmeci in se izkazali proti Angliji, Franciji in Portugalski.

Leta 2020 bo minilo okroglih deset let od zadnjega nastopa slovenske izbrane vrste na velikem tekmovanju. Marko Šuler, Mišo Brečko in Milivoje Novaković so takrat sestavljali najmočnejšo enajsterico. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V igri za najvišja tekmovanja so tudi mladi reprezentanti do 17 let, futsalisti pa bodo naskakovali uvrstitev na svetovno prvenstvo. ''Leto 2020 bo pestro. Nanj se intenzivno pripravljamo,'' je napovedal leto, ki bo postreglo s častitljivim jubilejem, 100-letnico delovanja nogometne zveze, in nazdravil s številnimi delavci slovenskega nogometa, ki so se zbrali pod eno streho na Gospodarskem razstavišču.