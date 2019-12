Zlatko Zahović brez zadržkov: Kar je nekje dobro, je pri Mariboru slabo #video

Nogometaši Maribora so v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije osvojili tretje mesto, kar ni zadovoljilo navijačev, a športni direktor Zlatko Zahović iz tega ne dela drame. Še naprej verjame v ekipo in trenerja Darka Milaniča, tako da v zimskem prestopnem roku ne gre pričakovati večjih sprememb.

Snovalec kadrovske politike pri Mariboru je namignil, da zimski prestopni rok ne bo resneje prevetril seznama igralcev. "To je praktično nemogoče, saj so 'novi' igralci v Mariboru šele šest mesecev. Treba je verjeti v to ekipo. Jaz ji verjamem. Sploh pa verjamem v trenerja. Sem zelo pozitiven," je Zlatko Zahović še enkrat izrazil javno podporo trenerju Darku Milaniču. Ta je bil jeseni večkrat deležen kritik navijačev, zaradi žvižgov pa je po eni izmed tekem - Maribor je doma po hudem boju ugnal Tabor iz Sežane - ponudil celo odstop, a ga je Zahović po prespani noči gladko zavrnil.

Poletni novinci bodo spomladi še boljši

Izkušeni Rok Kronaveter je bil v jesenskem delu najboljši strelec Maribora. Foto: SPS/Sportida Njegovo mnenje o zmožnostih Milaniča, trofejnega stratega Maribora, ostaja nespremenjeno. Še naprej mu zaupa, tako da je lahko Izolan v zimskem premoru deležen mirnega spanca. Veliko pa pričakuje zlasti od tistih igralcev, ki so se pridružili Mariboru pred začetkom sezone. To so Rok Kronaveter, Rudi Požeg Vancaš, Andrej Kotnik in Špiro Peričić, med sezono pa je mariborski klub okrepil še Nemanja Mitrović. Nekateri izmed njih še niso upravičili pričakovanj, po zimskih pripravah pa bi se lahko še bolje ujeli s soigralci in spomladi, ko se bo Maribor podal na lov za Olimpijo, prikazali še boljše predstave.

Zahović sprejema vsakršne kritike ljubiteljev Maribora in všečnega nogometa, a le če so konstruktivne. "Jemljemo jih kot sestavni del našega dela," je nekdanji zvezdnik slovenskega nogometa, ki se je v četrtek v Ljubljani udeležil tradicionalnega novoletnega sprejema Nogometne zveze Slovenije (NZS), poudaril v pogovoru za Planet TV.

Maribor po jesenskem delu ne gleda v hrbet le Olimpiji, ampak tudi Aluminiju. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Stanje v klubu je pozitivno. Umirjamo strasti. Zdaj se moramo spočiti in se dobro pripraviti na nove izzive," ne zganja nikakršne panike po neposrečenem zaključku jesenskega dela, ko si je Maribor po porazu s Triglavom in remiju z Rudarjem pridelal zaostanek štirih točk za Olimpijo, na lestvici pa ga je prehitel tudi Aluminij.

Igranje za Maribor je nekaj drugega

Maribor Foto: Grega Valančič / Sportida Vijolice bodo tako v spomladanski del krenile s podobnimi močmi, s katerimi so v jesenskem delu prvenstva prisopihale do tretjega mesta, v pokalu presenetljivo hitro izpadle iz pokala, v Evropi pa vztrajale vse do zadnje stopničke kvalifikacij, a po razburljivem povratnem srečanju z Ludogorcem ostale brez udeležbe v ligi Europa.

Bi Zahović, če bi želel okrepiti Maribor, iskal novince v Sloveniji ali bi se raje podal v tujino? "Že 12 let se držimo tega in zmeraj črpamo iz slovenskega prostora, je pa res, da je Maribor v tem trenutku dvignil letvico tako visoko, da je zelo malo fantov, ki lahko igrajo v Mariboru. Kajti igranje za Maribor je nekaj drugega. Pritisk je drug, letvica je visoko. Vse, kar je nekje dobro, je pri nas slabo, tako da s tem pritiskom ni lahko živeti," je prvi kadrovik branilcev naslova opisal razliko med Mariborom in preostalimi slovenskimi klubi.

Maribor bo v spomladanski del vstopil 22. januarja na večnem derbiju z Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ali v tem trenutku sploh obstaja kdo, za katerega bi si prizadeval, da ga pripelje v Ljudski vrt? "Definitivno. Če bi se zgodil kakšen odhod, imamo že pripravljene zamenjave, a trenutno v Sloveniji ne vidim nikogar, no, mogoče enega, ki bi lahko oblekel dres Maribora z vsem pritiskom, ki ga imamo," je odgovoril, na podvprašanje novinarja Tomaža Cudra, ali govori o obrambnem stebru Aluminija Iliji Martinoviću, pa je bil njegov odgovor negativen. Ostaja pa pozitiven, kar zadeva nadaljevanje prvenstva, in prepričan, da bo Maribor prvi prestopil ciljno črto.