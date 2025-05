Danes v Stožicah diši po veliki zabavi Olimpije

1. SNL, 35. krog:

Sobota, 17. maj:

Bo nov prvak Prve lige Telemach znan že danes? Olimpija ima po večnem derbiju znova v rokah idealno priložnost, da se novega naslova razveseli pred domačim občinstvom. Če bo v Stožicah premagala Radomlje, s katerimi v tej sezoni ni imela večjih težav, saj jih je v prvenstvu trikrat premagala brez prejetega gola (3:0, 2:0 in 2:0), izločila pa jih tudi v pokalnem tekmovanju, se bodo zmaji že danes veselili "kante". Dvoboj se začenja že ob 15. uri, tako da bi bile lahko Stožice polne tudi (naj)mlajših ljubiteljev nogometa.

Pomerila se bosta kluba z najboljšo in najslabšo obrambo v ligi. Zmaji so na krilih reprezentančnega vratarja Matevža Vidovška na 34 tekmah prejeli le 20 zadetkov, Radomlje pa kar 63. Tolikokrat se je zatresla tudi mreža Domžal in Nafte. Foto: www.alesfevzer.com

Trener zmajev Victor Sanchez, ki se še ni zjasnil, ali bo vodil zeleno-bele tudi v prihodnji sezoni, bo pogrešal kaznovanega Brazilca Thalissona, v napadu pa bi lahko pogrešal najboljšega strelca tekmovanja Raula Florucza. Avstrijski reprezentant ima še vedno težave s poškodbo, tako da bi lahko zmaji na tekmi, na kateri lahko postanejo državni prvaki, pogrešali najboljšega strelca (15 zadetkov) in drugega najboljšega asistenta (osem podaj) tekmovanja.

Pri mlinarjih, ki so si že pred časom zagotovili osnovni cilj, obstanek v druščini najboljših, zaradi kazni ne bo v ekipi Žana Žalerja. Lahko varovanci Darjana Slavica priredijo ogromno presenečenje in zmajem pokvarijo vnaprej pripravljeno zabavo? Njihov izkušeni branilec Uroš Korun, ki se je pred tremi leti k Radomljanom preselil prav iz Olimpije, sporoča, kako se bodo gostje podali v boj za zmago.

Kdo bo šesti?

Ob 17.30 se bosta v prestolnici burje v obračunu za šesto mesto spopadla Primorje in Mura. Trener rdeče-črnih Milan Anđelković bo zaradi kazni pogrešal kar tri pomembne igralce. To so Nik Jermol, Haris Kadrić in Alexander Stožinić. Podobno oslabljeni bodo tudi gostje iz Murske Sobote. Srbski strateg Ivan Kurtušić, ki je z Muro nanizal dva remija in jo tudi matematično ohranil med prvoligaško elito, bo pogrešal Kaija Cipota, Daria Vizingerja in Faada Sano.

Ajdovci so v tej sezoni presegli pričakovanja in si zagotovili obstanek že kar nekaj krogov pred koncem. Foto: Aleš Fevžer

Ajdovci si lahko ob predpostavki, da Radomljani v uvodnem dejanju 37. kroga ne bodo presenetili Olimpije, z domačo zmago nad Muro že zagotovijo šesto mesto, kar bi bil imeniten uspeh povratnika v prvoligaško druščino. Črno-beli želijo po drugi strani popraviti vtis in turbulentno sezono, v kateri se je zaradi prevelikega števila sprememb pošteno zamajalo zaupanje navijačev.

Domžale si rešujejo prvoligaško kožo

Nedeljski spored se bo začel ob 15. uri, ko se bosta na stadionu ob Kamniški Bistrici spopadla Domžale in Bravo. Rumena družina se otepa velikih finančnih težav, o katerih se je v Sobotnem intervjuju temeljito razgovoril njen športni direktor Matej Oražem, z zmago nad Šiškarji pa bi si lahko, če Nafta malce pozneje ne bo izkoristila prednosti domačega igrišča proti razigranim Celjanom, že zagotovili deveto mesto. To še ne prinaša neposrednega obstanka, ampak dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL proti drugoligaškemu podprvaku, tako da bo devetouvrščeno prvoligaško ekipo čakal še zahteven izziv.

Zanimivo je, da na dvobojih med Domžalami in Bravom zelo redko zmagujejo gostitelji. Na zadnjih 12 medsebojnih srečanjih se je to zgodilo le enkrat. Septembra 2023, takrat je v Šiški zmagal Bravo. Foto: Aleš Fevžer

Domžalčani imajo opravka z največjo rezultatsko krizo po dolgih letih, prihod trenerja Antona Žlogarja pa je prinesel želen učinek, saj so nogometaši v rumenem, med katerimi prevladujejo zlasti mladeniči, na lestvici prehiteli Nafto. Bravo lahko na lestvici v najboljšem primeru še skoči na četrto mesto, s čimer bi izenačil najboljšo uvrstitev v zgodovini kluba, a si Evrope ne more več zagotoviti. Na zadnji tekmi se je strelsko prebudil Matej Poplatnik in nakazal, da bi lahko predstavljal ogromne težave tudi domžalski obrambi.

Celjani v Lendavi brez Riere

Pokalni zmagovalni Celjani so v sredo v Stožicah nadigrali Koprčane (4:0) in imenitno sezono, v kateri izstopa zlasti rekordnih 20 tekem v Evropi in preboj v četrtfinale konferenčne lige, kronali z lovoriko. Zagotovili so si Evropo, najmanj štiri tekme, saj bodo začeli evropsko sezono v kvalifikacijah za ligo Europa, tako da lahko v zadnjih dveh krogih zaigrajo sproščeno. Žal se po pokalnem finalu v Ljubljani ni toliko govorilo o izjemni predstavi grofov kot pa nešportnih vložkih Alberta Riere in številnih članov koprskega tabora, ki so poskrbeli za divji tretji polčas. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel pri odrejanju kazni posameznikom iz celjskega in koprskega kluba veliko dela, Riera ne bo smel biti prisoten na naslednjih petih tekmah Celja.

Ko sta se ekipi tam pomerili v 17. krogu, gledalci niso videli zadetkov. Takrat so imeli Celjani še opravka z neizprosnim evropskim ritmom, zdaj, ko se sezona bliža koncu, pa je marsikaj drugače. Foto: Jure Banfi

Nafta bo imela tako v nedeljo opravka s klubom, ki je našel "evropsko" formo in melje vse pred seboj, kar je slabo izhodišče za zadnjeuvrščene Lendavčane. V boju za obstanek nujno potrebujejo točke, če še želijo ostati v igri za obstanek. Obračun se bo v Športnem parku Lendava začel ob 17.30.

Če bi Domžale in Nafta končala sezono z enakim številom točk, bi bili višje Lendavčani. V medsebojnih tekmah sta namreč oba kluba dvakrat zmagala, gol razlika pa je malenkost na strani Nafte (9:8).

Koprčani še lahko prehitijo Mariborčane

V sklepnem dejanju predzadnjega kroga 1. SNL se bosta v večernem derbiju na Bonifiki spopadla Koper in Maribor. Od razpleta sobotne tekme v Stožicah bo odvisno, ali bodo vijolice takrat sploh še v igri za naslov prvaka. Spopadla se bosta najbližja zasledovalca Olimpije, ki ju na lestvici ločijo štiri točke. Kanarčki se lahko z domačo zmago približajo Mariborčanom na zgolj točko zaostanka. Varovanci Slaviše Stojanovića, ki je v sredo doživel prvi poraz na stolčku Kopra, bodo skušali v zadnji domači tekmi v tej sezoni popraviti bledi vtis s pokalnega finala in se navijačem predstaviti v lepši luči.

Koprčani pod vodstvom Slaviše Stojanovića niso izgubili kar na 11 tekmah, nato pa v sredo v finalu pokala proti Celju doživeli pravi polom (0:4). Foto: Aleš Fevžer

Mariborčani prihajajo na Obalo po zmago, zaradi poškodbe pa v njihovih vrstah ne bo nogometaša z najbolj zvenečim imenom, 37-letnega Josipa Iličića, bosta pa v ospredju razigrana napadalca Benjamin Tetteh in Hilal Soudani. Koprčani ne bodo smeli računati na kaznovanega Felipeja Curcia, manjkal bo tudi pomočnik Slaviše Stojanovića Savo Pavičević, na Bonifiko pa ne bo imel vstopa tudi športni direktor kanarčkov Ivica Guberac.

1. SNL, 35. krog:

Sobota, 17. maj:

Nedelja, 18. maj:

Lestvica: