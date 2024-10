Najboljši slovenski nogometni klubi se bodo v 13. krog 1. SNL podali ob 15. uri v Novi Gorici, kjer se bosta udarila Primorje in Nafta. Zvečer se bosta prvič po "aferi topovski udar" v Murski Soboti pomerila Mura in Maribor, ki lahko pod vodstvom Boštjana Cesarja že z eno točko prevzame vodstvo. Celje in Olimpija, ki sta v četrtek navdušila v Evropi, bosta na delu v nedeljo. Prvaki bodo gostovali v Domžalah pri Radomljah, zmaji pa bodo v Stožicah pričakali zadnjeuvrščene Domžale. Pred tem se bosta za četrto mesto spopadla Koper in Bravo.

Smajlagić jih je dal šest, celotna ekipa Nafte le dva več

Začelo se bo v Novi Gorici, kjer so se na 310 kilometrov dolgo pot podali nogometaši Nafte. Lendavčani so v tej sezoni skrajno neuspešni na gostovanjih. Izgubili so vseh šest tekem, na katerih je bila razlika alarmantnih 1:13, tokrat pa jih čaka tekmec, ki jim je na začetku sezone zadal boleč udarec v Prekmurju. Ajdovci so v 4. krogu odpravili Nafto v gosteh kar s 3:0.

Primorje, edini prvoligaš, ki v tej sezoni sploh še ni remiziral, lahko z današnjo zmago nad Nafto na lestvici poskoči na šesto mesto. Foto: Aleš Fevžer

To je bila ena izmed treh zmag varovancev Milana Anđelkovića na gostovanjih, zadnjo so dosegli na Bonifiki, ko so presenetili Koper (4:3), v napadu pa je blestel Semir Smajlagić. Nekdanji napadalec Gorice si s šestimi zadetki deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev, toliko golov sta dosegla še Litovec Armandas Kučys (Celje) in Hrvat Dario Vizinger (Mura). Za primerjavo, vsi nogometaši Nafte skupaj so v tej sezoni dosegli osem zadetkov, od tega kar pet na srečanju z zadnjeuvrščenimi Domžalami (5:2).

Prvič med vijolicami tudi Ganec Tetteh

Zvečer se bosta v Fazaneriji v prekmursko-štajerski poslastici pomerila Mura in Maribor. To bo vrhunec 13. kroga. Ko so se črno-beli in vijolice nazadnje srečali na tem stadionu, bilo je pred dobrimi osmimi meseci, je dvoboj zaznamoval incident z odvrženim pirotehničnim sredstvom, ki je poškodoval več članov domačega kluba, Maribor pa je tekmo, na kateri je po dobri uri vodil z 2:0, izgubil za zeleno mizo (0:3).

Prekmursko-štajerski soopad bi lahko zvečer napolnil tribune Fazanerije. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Današnji dvoboj se bo začel ob 20.15, Mura, ki je na zadnji tekmi v gosteh pri branilcih naslova v Celju zapravila vodstvo z 2:0 in ostala brez točk (3:4), pa bo skušala pokvariti načrte novemu strategu vijolic Boštjanu Cesarju. Ta je na vročem stolčku nasledil Anteja Šimundžo, na prvi tekmi pa je prišel do polnega izplena na gostovanju pri Bravu. Pri Muri je v odlični strelski formi Dario Vizinger, trener Oskar Drobne pred današnjim derbijem ne skriva optimizma, pri vijolicah, ki bodo zaradi kazni pogrešale Lana Vidmarja, pa bo Cesar računal na dolgo in široko klop. V zasedbo se namreč za razliko od tekme v Ljubljani vračata brata Jan in Žiga Repas, Luka Krajnc ni več bolan, prvič po prihodu v mesto ob Dravi pa bo za dvoboj kandidiral 27-letni ganski napadalec Benjamin Tetteh, ki ga je Mariboru posodil francoski Metz. Kapetan Martin Milec ima o njem zelo dobro mnenje, prvič se je o njegovih kakovostih prepričal že pred leti v Belgiji.

Trener Maribora Cesar je pred tekmo namenil pohvalo tudi Celju in Olimpiji, največjima tekmecema v boju za naslov, ki sta v četrtek navdušila v konferenčni ligi. "Že uvrstitev v ligaški del pomeni veliko, ne le za klub, ampak vso Slovenijo. Zelo sem vesel, da Celje in Olimpija igrata dobro, zmagujeta in izboljšujeta koeficient slovenskemu klubskemu nogometu. Čestitke obema ekipama," je dejal donedavni pomočnik selektorja Matjaža Keka, ki lahko že s točko najmanj do nedelje skoči na prvo mesto 1. SNL.

Na Bonifiki spopad za četrto mesto

Nedeljski prvoligaški spored se bo začel na Bonifiki. V obračunu za četrto mesto se bosta spopadla Koper in Bravo. Zanimivo je, da sta se omenjena tekmeca za četrto mesto, ta je prinašalo zadnjo evropsko vozovnico, spopadala že v prejšnji sezoni. Takrat so bili za las uspešnejši Šiškarji in si prvič v klubski zgodovini priborili nastop v Evropi. Koprčani, ki so v zadnjem obdobju na Bonifiko pripeljali nekaj zelo odmevnih okrepitev (Denis Popović in Damjan Bohar), želijo popraviti vtis po zadnji ponesrečeni tekmi, ko so doma proti Primorju izgubili s 3:4. Na tekmi so prejeli toliko zadetkov, kot pred tem v uvodnih 11 krogih skupaj.

Dvoboj v Kopru bo sodil najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki je med tednom delil pravico na poslastici 3. kroga ligaškega dela lige prvakov med Barcelono in Bayernom (4:1). Foto: Guliverimage

Bravo, ki je navduševal večino sezone, je oktobra nekoliko pokvaril vtis. Tako proti Primorju kot tudi Mariboru je izgubil z 0:1 ter na lestvici zdrsnil na peto mesto. Trener Aleš Arnol pogreša zadetke. Statistika sporoča, kako jih Bravo proti Kopru ne dosega veliko. S kanarčki se je v 1. SNL pomeril na 17 tekmah, na katerih pa je dosegel le devet zadetkov. Le ščepec bolj so učinkovitejši Koprčani, ki so se veselili 12 zadetkov. Tako v nedeljo ne velja pričakovati dvoboja, na katerem bi se mreže tresel kot po tekočem traku.

Radomlje lovijo rekord proti prvakom

Dvoboj med Radomljami in Celjem prinaša obračun vročih in razigranih ekip, ki sta ujeli želeno formo. Mlinarji so s tremi zaporednimi prvoligaškimi zmagami ušli Nafti in Domžalam ter se učvrstili na varnem osmem mestu. Radomlje napadajo klubski rekord, saj niso še nikoli zmagale štirikrat zapored v 1. SNL. V prihodnjih tednih jih čakajo zelo zahtevni tekmi, varovanci Darjana Slavica bodo konec meseca na svojem stadionu v Radomljah v pokalu gostili Olimpijo, nato pa se bodo za prvoligaške točke udarili z Mariborom, Muro, Bravom in Olimpijo. To bo velik izpit zrelosti kluba, ki ne skriva osnovnega cilja, obstanka med elitno druščino.

Obračun v Domžalah se bo v nedeljo začel ob 17.30, Celjani pa lahko še izboljšalo statistiko, saj so na 21 medsebojnih srečanjih v 1. SNL premagali Radomljane kar 14-krat, doživeli pa le dva poraza. Foto: Jure Banfi

Cilj Celja je bistveno večji. Grofje želijo ubraniti državni naslov, sodeč po tem, kako so pod vodstvom Alberta Riere povzdignili ritem in kakovost izvedb, vse skupaj pa v četrtek začinili z zgodovinsko zmago v Evropi nad Istanbulom BB (5:1), pa so na dobri poti, da bi kandidirali za prvo mesto vse do konca. Celjani proti Radomljanom ne bodo mogli računati na pomoč kaznovanega branilca Davida Zeca.

Obračun med najboljšim in najslabšim v ligi

Vodilna Olimpija je v četrtek uprizorila eno najboljših predstav v Evropi. V konferenčni ligi je pod vodstvom Victorja Sancheza prišla do prvih točk proti Lasku (2:0), zdaj pa želi s pomočjo dolge klopi ohraniti zmagoviti ritem še v domačem prvenstvu ter zadržati vodilni položaj. Le tri dni po sladki zmagi nad avstrijskim klubom bodo v Stožicah gostovale Domžale, največje razočaranje 1. SNL. Dvakratni slovenski prvaki so v uvodnih 12 krogih osvojili zgolj pet točk, kar 20 manj od zmajev.

Olimpija v tej sezoni v 1. SNL pod vodstvom Victorja Sancheza ni dosegla zadetka le na dveh tekmah. Pred tremi tedni doma proti Kopru (0:1), pred tem pa le še 11. avgusta na gostovanju v Domžalah. Foto: www.alesfevzer.com

V Ljubljani se bosta tako pomerila najboljši in najslabši prvoligaški klub, strateg gostov Dejan Dončić pa se bo spopadel z zahtevnim izzivom. Njegovi varovanci že tako ne dosegajo veliko zadetkov, imajo najslabši napad v ligi, saj so le sedemkrat zadeli v polno, zdaj pa jih čaka obračun z ekipo z najboljšo obrambo v ligi. Mreža Matevža Vidovška, ki je proti Lasku navdušil z atraktivno obrambo v slogu škorpijona, se je zatresla v 1. SNL le petkrat. Domžalska se je na drugi strani kar 27-krat, a je treba dodati, da je na prvi tekmi z Olimpijo v tej sezoni ostala nedotaknjena! Dvoboj na stadionu ob Kamniški Bistrici se je namreč končal brez zadetkov. V nedeljo bi bilo ogromno presenečenje, če bi se vse skupaj ponovilo še v Stožicah.

