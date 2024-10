Ilicali se uvodoma ni mogel izogniti vprašanju, zakaj je odpustil prejšnjega trenerja Anteja Šimundžo in ga zamenjal z Boštjanom Cesarjem. "V nogometu sem se naučil, da če se klub želi premakniti naprej, mora biti med vodstvom in trenerjem popolna harmonija. O nekdanjem trenerju ne morem reči ničesar slabega, saj je zelo prijeten človek in dober trener, a če želimo priti do uspeha, moramo vsi razmišljati enako," je na današnji novinarski konferenci o trenerski menjavi povedal Ilicali.

Priznal je še, da se je o tem, kdo je najprimernejši za mariborski trenerski stolček, pogovarjal z več kandidati. Na koncu je prišel do sklepa, da je pravi človek za to Boštjan Cesar. "Boštjan je v Sloveniji zelo priljubljen, kar je posledica njegove uspešnosti s slovensko nogometno reprezentanco. Ko je bil pri meni na razgovoru, je name naredil velik vtis. Všeč mi je tudi, kako razmišlja o nogometu in predvsem njegova želja po uspehu," je o novem trenerju Maribora povedal Ilicali.

Športni direktor Maribora naj bi za enkrat še naprej ostal Marko Šuler. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Obetajo se spremembe tudi upravi kluba

Poleg sprememb v strokovnem štabu se po Ilicalijevih besedah prej ali slej obetajo tudi spremembe v upravi kluba, ki jih Ilicali še ni želel razkriti, čeprav je dejal, da je za ukvarjanje z Mariborom pooblastil dva izmed svojih sodelavcev, katerih imeni bosta znani v prihodnje. Prav tako naj bi zaenkrat športni direktor Maribora še naprej ostal Marko Šuler.

Lastnik ali "zgolj" strateški partner?

Ilicali je moral ob tem odgovoriti tudi na vprašanje, ali sebe dojema kot lastnika kluba ali zgolj kot strateškega partnerja. "Skupaj s sodelavci od letošnjega julija naprej vlagamo denar v klub, zato sebe vidimo kot lastnike. Res je, da moramo izpolniti še nekaj dokumentov, saj klub prej ni imel formalnega lastnika. Ko sem kupoval Hull City, je to trajalo pol leta. Naredili smo že več finančnih transakcij in se zato obnašamo kot njegovi lastniki. Če to ne bi bili, ne bi mogli menjati trenerja," je bil slikovit Ilicali.

Cesar: Videl sem, da stvari pijejo vodo

Poleg njega je bil na novinarski konferenci prisoten tudi Cesar: "Zelo sem vesel, da sem se dogovoril za ta projekt in da treniram tako velik klub, kot je Maribor. Ko sem se z gospodom Ilicalijem dobil v Turčiji, sem videl, da zadeva pije vodo. Vanjo sem pripravljen investirati vse svoje znanje, zato upam in verjamem, da bo Maribor igral dobro in da bodo takšni tudi rezultati."

"Imamo jasno vizijo, da Maribor vrnemo na stara pota"

Če so se prejšnji trenerji Maribora pritoževali nad pomanjkanjem denarja za okrepitve, pa bo zaradi novega vlagatelja Ljubljančan na mariborski klopi v precej drugačnem položaju. "Imamo jasno vizijo, da Maribor vrnemo na stara pota, na katerih je nekoč že bil. Če bodo rezultati dobri, bo vse skupaj samo raslo, saj bodo novi lastniki vlagali v klub. Na meni in igralcih pa je, da novemu lastniku prinesemo čim več veselja," je o sladkih skrbeh na mariborski klopi povedal Cesar, ki ni razkril, koga bi si želel videti v vijoličnem dresu.

Ob koncu druženja z novinarji je novi lastnik izrazil veselje nad svojo prisotnostjo v štajerski prestolnici ter pozval navijače k čim bolj množičnemu obisku tekem." Navijače pozivam, da enotno podprejo ekipo. Ko se na stadionu zbere veliko ljudi, vse izgleda lepše. Zelo mi je všeč navijaška energija, ki jo daje navijaška skupina Viole," je sklenil Ilicali.