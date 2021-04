Pripravljeni na vse, tudi na tragedijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem letu so se v ZDA vnovič okrepili namigi o morebitni širitvi košarkarske lige NBA. V tem primeru bi bili znova priča izrednemu naboru. Ta pa je v pravilih predviden tudi v primeru tragedije, v kateri bi kakšno moštvo izgubilo pet ali več svojih košarkarjev.

Ob koncu preteklega meseca je bila velike medijske pozornosti deležna pot moštva Utah Jazz iz domačega Salt Lake Cityja v Memphis. Kmalu po vzletu je namreč klubsko letalo trčilo v zajetno jato ptic. Zaradi poškodb letala se je pilot hitro odločil za zasilni pristanek in se tako izognil nevarnosti večje nesreče.

Več kot 60 let pa je minilo že od še bolj filmskega pristanka letala, na katerem so bili košarkarji moštva Minneapolis Lakers, vsega nekaj mesecev preden se je franšiza preselila v Los Angeles. Tedaj je v viharju letalu zmanjkalo goriva, hujše poškodbe potnikov pa je preprečil pristanek na prostranem polju koruze, ki je ublažila udarce.

Prav zaradi takih primerov, ki na srečo niso primerljivi s tragedijami brazilske nogometne ekipe Chapecoense iz leta 2016, ruske hokejske Lokomotive iz leta 2011 ali zambijske nogometne reprezentance iz leta 1993, pravila severnoameriške poklicne lige določajo protokole pomoči.

Komisar lige NBA Adam Silver je naklonjen širitvi lige NBA, a še ne želi govoriti o tem, kdaj bi bil pravi trenutek za ta korak. Foto: Guliver Image

Nabor, za katerega upajo, da ga nikoli ne bo

"Boga prosimo, da do tega nabora ne bi nikoli prišlo," pravijo Američani o konceptu izrednega nabora oziroma "Disaster draft". Postopke zanj bi sprožila nesreča, v kateri bi moštvo izgubilo vsaj pet svojih košarkarjev. Za razliko od klasičnega vsakoletnega nabora, na katerem vseh 30 moštev izbira med bodočimi novinci, bi imela na tem naboru možnost izbire le oslabljena ekipa, med "naborniki" pa bi bili le igralci preostalih moštev.

Pravila določajo, da bi v primeru takšnega nabora preostale ekipe lahko zaščitile pet svojih košarkarjev, kar pomeni, da jih oslabljeni klub na naboru ne bi smel izbrati. Vsi preostali košarkarji bi bili na voljo, a ob določilu, da lahko klub, ki izbira, na svoj seznam uvrsti zgolj enega košarkarja iz konkurenčnega moštva.

Del izrednega nabora tudi Primož Brezec

Čeprav zaradi izrednih razmer zgoraj opisanega nabora v preteklosti ni bilo treba sklicati, pa zgodovina lige NBA vendarle beleži kar enajst podobnih naborov. Tovrstna pravila izbiranja namreč veljajo tudi v tako imenovanih širitvenih naborih. Organizirajo jih v primeru, da se liga odloči za širitev in dodajanje moštev.

Primož Brezec je dosegel prvi koš zadnjega moštva, ki je dopolnilo druščino lige NBA. Foto: Guliver Image

Tudi Dallas Mavericks, ki bi v primeru takšnega nabora prav gotovo zaščitil Luko Dončića, je pred dobrimi 40 leti v ligo NBA vstopil na takšen način. Nazadnje pa smo bili priča širitvenemu naboru pred 17 leti. Takrat je kot seznam moštev na zdajšnjo številko 30 zaokrožil Charlotte Bobcats (danes Charlotte Hornets).

Med košarkarji, ki si jih je leta 2004 novo moštvo v ligi zaželelo v svojih vrstah, je bil tudi slovenski reprezentančni center Primož Brezec. Primorec je do takrat mukotrpno čakal na igralne minute pri Indiani, s selitvijo v Severno Karolino pa je vstopil v svoje najbolj blesteče obdobje v ligi NBA. V zgodovino se je vpisal tudi kot košarkar, ki je za novo moštvo dosegel prvi koš.

Vrnitev v Seattle, klub v Las Vegasu?

Govorice o novi širitvi in potrebi po izrednem naboru so se v zadnjem letu znova okrepile. "Širitev je neizogibna," je pred štirimi meseci potrdil komisar lige Adam Silver, ki pa ni želel ponuditi časovnih smernic za vključitev moštva številka 31. Ali celo 32. Javna skrivnost pa je, da njegovo prepričanje o tem poganjajo predvsem finančni motorji. Liga je namreč zaradi pandemije koronavirusa v zadnjih trinajstih mesecih utrpela precejšnje izgube. Po grobih ocenah bi novinec v proračunsko malho lahko prinesel tudi do tri milijarde ameriških dolarjev.

Se bo liga NBA vrnila v Seattle? Foto: Guliver Image

Med favoriti za novo domovanje 21. kluba že lep čas velja Seattle. Kraj v zvezni državi Washington je imel svojega predstavnika (Seattle SuperSonics) kar štiri desetletja. Leta 1979 je bil celo prvak, v sredini 90. let preteklega stoletja pa veliki tekmec Jordanovega Chicaga. Seattle je nato praznih rok ostal leta 2008, ko se je franšiza preselila v Oklahomo (Oklahoma City Thunder).

Za moštvo v ligi NBA se močno ogrevajo tudi v igralniški prestolnici Las Vegas, kjer gostijo poletno ligo NBA, pred štirimi leti pa so tam že dočakali stik s hokejsko ligo NHL. Zdaj se sredi puščave ogrevajo še za košarkarsko elito. Med kandidati pa se omenjajo še San Diego, kjer sicer gojijo predvsem ljubezen bo baseballa, Vancouver, ki je že imel svojega predstavnika (od leta 1995 do 2001 Vancouver Grizzlies, sledila pa je selitev v Mempis), in kot drugi kanadski pretendent še Montreal.