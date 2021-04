Dončićeva kritika odgovornim: Ne vidim smisla

Po drugem zaporednem porazu na domačih tleh so košarkarji Dallas Mavericks obstali na sedmem mestu zahodne konference. V preteklosti je to prinašalo neposredno vstopnico za končnico, tako kot lani pa so se vodilni v NBA za letos odločili za nekoliko drugačen zaključek rednega dela. In ta ni po godu Luki Dončiću.

Po izgubljeni bitki proti Philadelphia 76ers (95:113) so košarkarji Dallas Mavericks ostali pri 29 zmagah, medtem ko se je število porazov povzpelo na 24.

S tem izkupičkom so Luka Dončić in druščina na sedmem mestu v zelo močni zahodni konferenci. Deveti San Antonio Spurs imajo tri zmage manj. Dober kapital pred zaključnimi 19 tekmami rednega dela, kajne? A letos sedmo in osmo mesto ne prinašata neposredne vstopnice v končnico, kot smo to vajeni.

Dončić ne razume ideje

Lani so vodilni v NBA zaradi epidemije koronavirusa uvedli novost, kar je bilo razumljivo, saj je bila sezona prekinjena in nato po daljšem premoru odigrana v mehurčku v Orlandu. A so se tudi za letos odločili za isti korak, pa čeprav bodo ekipe odigrale le deset tekem manj v celotni sezoni in to v enem kosu. Torej 72 namesto 82.

Foto: Reuters

Ekipe med sedmim in desetim mestom bodo namreč po rednem delu odigrale krajši turnir za dve prosti mesti. Sprva se bosta sedma in osma ekipa v obeh konferencah pomerili med seboj. Zmagovalna bo dobila vstopnico za izločilne boje. Poražena bo imela še eno priložnost, saj se bo pomerila z zmagovalcem dvoboja devetega in desetega moštva.

Slovenski košarkarski zvezdnik kritizira tovrstni sistem: "Ne razumem ideje dodatnih kvalifikacij. Igramo 72 tekem, da se uvrstimo v končnico, nato morda izgubiš dve tekmi zapored in si brez končnice. Ne vidim smisla."

Pogled proti šestemu mestu

Dallas ima sicer še možnost, da si zagotovi šesto mesto, a bo moral v zaključku rednega dela zaigrati na višjih obratih. Portland ima trenutno dve zmagi več, medtem ko so peti LA Lakers oddaljeni še za dve zmagi več.

A se pri Dallasu trenutno ukvarjajo s tem, kako prekiniti serijo porazov. V zadnjih štirih tekmah so trikrat izgubili. Novo priložnost bodo imeli v noči na četrtek. Nasproti bo stal Memphis, ki na zahodu zaseda osmo mesto. "Radi bi se uvrstili na šesto mesto. Mislim, da je to naš trenutni cilj. Morda še poseči kam višje," je dejal prvi zvezdnik Dallasa.

Mavericks imajo povrhu vsega še eno težavo. Drugi najboljši košarkar moštva Kristaps Porzingis je v tej sezoni odigral le enkrat dve tekmi v dveh nočeh. Tako je izpustil tudi dvoboj s Philadelphio, moštvo iz Teksasa pa ima do konca rednega dela na sporedu še kar šestkrat dve tekmi v dveh nočeh, kar zna Teksačanom predstavljati dodatno težavo. Odsotnost Latvijca proti 76ers se je namreč dodobra poznala.

Čančar varen, Dragić ne

Od klubov, v katerih igrajo slovenski košarkarji, so varni le Denver Nuggets, katerih član je Vlatko Čančar, saj imajo pred sedmim mestom pet zmag naskoka.

Goran Dragić in Jimmy Butler bosta morala skupaj s soigralci v zaključku rednega dela prav tako odigrati učinkovito, da se bodo izognili dodatnim kvalifikacijam. Foto: Guliverimage

Zato pa bo zanimivo v vzhodni konferenci. Četrto Atlanto in osme New York Knicks loči vsega zmaga. In v tem sendviču ja na petem mestu moštvo Gorana Dragića Miami Heat, ki je lani zaigralo v finalu lige NBA in moralo priznati premoč LA Lakers.