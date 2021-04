Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je na domačih tleh doživel drugi zaporedni poraz. Po ponedeljkovem proti San Antonio Spurs je moral tokrat priznati premoč košarkarjem Philadelphie 76ers. Gostje so v Teksasu pokazali, zakaj so najboljše moštvo vzhodne konference. Dončić se je sicer zaustavil pri 32 točkah, vendar je bil njegov strelski dosežek v senci visoke zmage gostov, pri katerih je bil nerešljiva uganka kamerunski košarkar Joel Embiid, ki je v vsega 26 minutah igre za zmago s 113:95 prispeval kar 36 točk. Stephen Curry je ob zmagi nad Denver Nuggets, za katerega Vlatko Čančar ni igral, postal točkovni rekorder franšize Golden State Warriors.

Luka Dončić je v velikem slogu vstopil v tekmo. Pred začetkom je poskrbel za potezo, o kateri se govori v košarkarskem svetu. Po koncu ogrevanja je namreč ob odhodu v garderobo krepko zunaj igrišča sprva razkazoval nogometne veščine, nato prijel žogo, jo vrgel in izza table zadel neverjeten koš.

Nato je zadel tudi prvi točki na tekmi in napovedal odlično strelsko predstavo. A ni bil edini vroč. Na drugi strani je bil razpoložen prvi zvezdnik Philadelphie Joel Embiid. Pri Dallasu niso imeli odgovora, kako zaustaviti robustnega centra. V prvi četrtini je kar osemkrat stal na črti, ki označuje proste mete, in bil vselej uspešen. Po robu so se mu poskušali postaviti Maxi Kleber, Nicolo Melli in Boban Marjanović, vendar je bil vselej previsoka ovira, na svojem računu pa je imel že 12 točk.

Vrhunci tekme med Dallasom in Philadelphio

Brez Porzingisa

Pri Dallasu tokrat niso mogli računati na pomoč Kristapsa Porzingisa, ki v tej sezoni še ni odigral dveh tekem v dveh dneh. Že po ponedeljkovem porazu proti San Antonio Spurs je bilo zato nekako jasno, da bo Latvijec, ki ima krhka kolena, tokrat počival, kar se je v igri poznalo. Je pa zato v dresu Mavericks debitiral izkušeni J. J. Redick, ki je ob koncu marca skupaj z Mellijem prišel iz New Orleans Pelicans, vendar je bil strelsko nerazpoložen, saj je od sedmih poskusov zadel le en met iz igre.

Embiid nerešljiva uganka

Dallas je imel rezultatsko prednost le na začetku, ko je dvakrat vodil za štiri točke, nato pa so gostje s čvrsto obrambo počasi vzeli vajeti v svoje roke. Dokazovali so, zakaj so najboljše moštvo v vzhodni konferenci. Ob koncu druge četrtine so imeli že prednost petnajstih točk (60:45), ki jo je v zaključku nekoliko omilil Dončić (48:60). Slovenski košarkarski čarovnik je bil takrat pri 20 točkah in tako že v prvem polčasu izboljšal učinek proti Philadelphii, ko mu je nasproti stal izvrstni obrambni košarkar Ben Simmons. Na treh tekmah, na katerih sta si zrla iz oči v oči, je bilo namreč Dončićevo povprečje 17,3 točke.

Dallas ni našel prave obrambe za Joela Embiida, ki je v vsega 26 minutah dosegel kar 36 točk. Foto: Reuters

Natančno roko je imel še naprej Embiid, ki je tako kot Dončić kandidat za najkoristnejšega košarkarja (MVP) rednega dela lige NBA (za zdaj je videti, da ima največ možnosti za laskavo lovoriko srbski igralec Nikola Jokić). Svojo moč je razkazoval v Teksasu in sejal ogromno paniko v obrambi Dallasa. V prvem polčasu je bil že pri 23 točkah, več kot polovico pa jih je zadel s prostih metov (12/13).

Ni se zaustavljal niti v nadaljevanju. Ker je nevaren pod košem in pri metih za tri točke, povrhu vsega pa je za tako visokega košarkarja zelo hiter, je težko najti pravo obrambo zanj. Hitro je natresel novih enajst točk, Philadelphia pa se je že ob vstopu v drugi polčas pri vodstvu s 74:57 spogledovala z zmago.

Dončić presegel strelsko povprečje, a bil razočaran

Po zaslugi Dončića je Dallas zrežiral delni izid 7:0 in spet je posijal žarek upanja, da se bodo domači morda le prebudili in našli priključek. A le za kratek čas. Nekdanji član ljubljanske Olimpije Danny Green je namreč z dvema trojkama postavil stvari na svoje mesto in Philadelphia je ob koncu tretje četrtine vodila že za ogromnih 20 točk (86:66).

Foto: Reuters

Embiidu, ki je v vsega 26 minutah dosegel 36 točk, v zadnji četrtini, v kateri so gostje pri 97:74 prišli do najvišje rezultatske prednosti, sploh ni bilo več treba stopiti na parket. "Embiid je bil dominanten. Zelo težko se mu je bilo zoperstaviti. V tem večeru je pokazal vse," je trener Dallasa Rick Carlisle pohvalil predstavo najboljšega moža na tekmi.

Zvezdnik Dallasa Luka Dončić je kljub visokemu zaostanku še tekal po igrišču, a bil vidno razočaran, ker njegovemu moštvu ni šlo po željah. V vrstah Dallasa je bil tokrat osamljeni jezdec, saj ob sebi ni imel vidno razpoloženega košarkarja, s katerim bi v napadu skupaj sejala paniko. Sicer je dosegel 32 točk - ni mu stekel met za tri točke (2/7) -, kar je več od njegovega povprečja (28,5), a je imel cmok v grlu, saj je bil njegov strelski učinek v senci prepričljive zmage gostov (113:95). Je bil pa zato oddaljen od povprečja pri skokih (8,1) in asistencah (8,7) - vknjižil je "le" štiri skoke in prav toliko asistenc.

Stephen Curry je ob zmagi nad Denverjem vknjižil 53 točk in že po prvi četrtini zrušil 57 let star točkovni rekord franšize, ki je bil v lasti pokojne ameriške legende Wilta Chamberlaina. Curry je zdaj prvi strelec Golden Stata v zgodovini kluba. Foto: Guliverimage

Curry izboljšal 57 let star rekord

Na delu je bilo še eno moštvo s slovenskim pridihom. Denver Nuggets, katerih član je Vlatko Čančar (ni dobil priložnosti za igro), so izgubili pri Golden State Warriors. V Chase Centru v San Franciscu je bilo vse v znamenju Stepha Curryja, ki je že po prvi četrtini zrušil 57 let star franšizni rekord. Ta je skoraj šest desetletij pripadal Wiltu Chamberlainu. Pokojna ameriška košarkarska legenda je v dresu Golden Stata zbrala 17.783 točk, Curry pa se je na prvo mesto večne točkovne lestvice kluba prebil že po uvodni četrtini.

Ob zmagi je gostom nasul kar 53 točk, to je bila njegova deveta tekma v karieri z več kot 50 točkami (tretja v letošnjem tekmovalnem obdobju), postal je sedmi igralec v zgodovini lige, ki je v več sezonah vknjižil vsaj tri tekme z vsaj 50 točkami.

Deseto moštvo zahoda je na koncu četrti Denver, pri katerem je največ točk zbral Nikola Jokić (27), premagalo s 116:107.

Bradley Beal je s soigralci Washington Wizards poskrbel za prvi domači poraz Utah Jazz po 31. decembru lani. Foto: Guliverimage

Konec je dolgega domačega zmagovitega niza Utaha

Prvič po 31. decembru 2020 oziroma 24 domačih zaporednih zmagah je konec zmagovitega niza na domačem parketu Utah Jazz. Za to so na gostovanju pri vodilnem moštvu lige poskrbeli Washington Wizards. Pri teh je v prvem polčasu blestel Bradley Beal, ki je do odmora dosegel 23 točk, na koncu pa bil s 34 točkami najboljši strelec zmagovalcev. Odličen večer je imel ob zmagi Russell Westbrook, vpisal je trojni dvojček (25 točk, 14 skokov, 14 asistenc). Pri poražencih je bil znova pri strelu Donovan Mitchell (42), Bojan Bogdanović je dodal 33 točk.

Do 38. zmage sezone so prišli košarkarji Phoenix Suns, ki dihajo za ovratnik Utahu (40 zmag), Sonca so ugnala Houston. New York Knicks so na kolena spravili Los Angeles Lakers, pri katerih naj bi se čez od teden do deset dni v tekmovalni ritem vrnil Anthony Davis, medtem ko bo LeBron James odsoten še kakšen teden dlje.

V Minneapolisu ni bilo tekme

Vodstvo lige NBA je prestavilo obračun med ekipama Minnesota Timberwolves in Brooklyn Nets. Razlog je smrt temnopoltega moškega, ki so ga ustrelili policisti v Minneapolisu. V ZDA od nedelje odmeva smrt 20-letnega Daunteja Wrighta, potem ko ga je ubila policistka med prometno kontrolo. V predmestju Minneapolisa Brooklyn Center so v nedeljo izbruhnili nemiri, ki se še vedno nadaljujejo.

"V luči tragičnih dogodkov v Minneapolisu je obračun med Minnesoto in Brooklynom odpovedan. Odločitev je padla po posvetu vodstva lige NBA z moštvom Minnesote in predstavniki lokalne skupnosti," je v izjavi za javnost zapisala liga NBA.

Liga NBA, 12. april: Dallas Mavericks : Philadelphia 76ers 95:113

Luka Dončić 32 (met za 3 2/7 za 2 8/13, prosti meti 10/11), 4 sk., 4 as., 1 ukr. žoga, 1 bl., 4 izg. žoge v 33 min., Brunson 15; Embiid 36 (met za 3 2/3, za 2 8/14, prosti meti 14/15), 7 sk. v 26 min., Korkmaz 20, New York Knicks : Los Angeles Lakers 111:96

Randle 34, 10 sk., 4 as., 7 izg. žog, Payton 20; Schröder 21, 6 as., 5 izg. žog, Morris 17 Orlando Magic : San Antonio Spurs 97:120

Hampton 16, 8 sk., Carter jr, 15, 8 sk., 4 as.; DeRozan 19, 6 as., Murray 17, 6 as., 5 sk. Memphis Grizzlies : Chicago Bulls 101:90

Valanciunas 26, 14 sk., Brooks 17; LaVine 21, 9 asist., Young 20, Vučević 17, 10 sk. New Orleans Pelicans : Sacramento Kings 117:110

Ingram 34, Williamson 30; Fox 46, Barnes 16, 11 sk. Utah Jazz : Washington Wizards 121:125

Mitchell 42., Bogdanović 33, Gobert 12, 12 sk.; Beal 34, Westbrook 25, 14 sk., 14 asist. Golden State Warriors : Denver Nuggets 116:107

Curry 53, Green 18; Jokić 27, 12 sk., Porter 24

(Vlatko Čančar je poraz Denverja spremljal s klopi.) Phoenix Suns : Houston Rockets 126:120

Crowder 26, Booker 24; Wood 25, 15 sk., Porter 22, 14 asist. Prestavljeno: Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets

