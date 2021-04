Dončić debelo pogledal in odgovoril, da o tem javno ne bo govoril

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razočaranje v taboru Dallas Mavericks po težkem porazu proti San Antonio Spurs (117:119) je bilo veliko. Zadnji udarec jim je povsem ob koncu tekme zadal DeMar DeRozan. In prav o obrambi nad njim se je po teksaškem dvoboju veliko govorilo. Slovenski as Luka Dončić, ki je končal obračun pri 29 točkah, je bil ob tem redkobeseden: "Kar je znotraj ekipe, ostane znotraj ekipe."

Dallas je v tekmo vstopil z bistveno boljšo popotnico kot San Antonio Spurs. V zadnjem obdobju so gostje zabeležili pet zaporednih porazov, Dallas pa je nizal zmage. In ker je v tej sezoni dobil tudi obe tekmi s Spurs, so bili postavljeni trdni temelji, da moštvo Luke Dončića še tretjič na kolena spravi četo Gregga Popovicha.

A sta imela DeMar DeRozan in Dejounte Murray odgovor na vsa vprašanja. Tudi na strelsko razpoložen večer Dončića in Kristapsa Porzingisa – Latvijec je dosegel 31 točk.

DeRozan je bil v zaključku "vroč", povrhu vsega pa je v zadnji 0,5 sekunde zadel zmagoviti koš za 119:117. Za uspeh v teksaškem derbiju je prispeval 33 točk, 27 v drugem polčasu, Murray pa jih dodal 25. Ko je bil slednji na igrišču, je San Antonio pridobil kar 18 točk.

Dončić zelo razočaran

"Težak poraz, razočaranje," je po tekmi sprva dejal glavni trener Rick Carlisle in nadaljeval: "V določenih trenutkih igre smo pokazali pravi obraz, vendar moraš biti v ligi NBA konstanten 48 minut. In mi tokrat nismo bili."

Dončić se je strinjal z njim in bil sprva redkobeseden: "Zelo razočaran sem. To je vse, kar bom povedal." Nato se je dotaknil zmagovitega meta košarkarja San Antonia: "Zadel je izjemen met. Odigrali smo dobro obrambo. Zadel je izjemen met in le čestitam mu lahko."

Vrhunci tekme med Dallas Mavericks in San Antonio Spurs

Po tekmi se je veliko govorilo o zadnjem napadu San Antonia. Gostitelji so DeRoznu omogočili igro ena na ena. Dorian Finney-Smith ni mogel zaustaviti njegovega pohoda, ki se je končal z zadetim metom s pol razdalje. Ker je bil DeRozan "vroč", se je pričakovalo, da ga bodo pri Dallasu skušali podvajati, kot to denimo počnejo druge ekipe na Dončiću, če se slovenski košarkarski dragulj znajde v podobnem položaju.

Dončić ni želel govoriti o zadnji obrambi, Carlisle priznal zmoto

"To mene sprašujete?" je Dončić sprva debelo pogledal, ko ga je ameriški novinar vprašal, zakaj niso podvajali tekmeca, in nato dodal: "Kar je znotraj ekipe, ostane znotraj ekipe. Ni treba medijem vsega izvedeti."

Zato pa je več povedal prvi mož stroke pri Dallasu: "O podvajanju smo se pogovarjali v minuti odmora, vendar smo se odločili, da ga bo Doe-Doe pokrival. Če gledamo nazaj, bi verjetno morali podvajati. To je bila moja odločitev. In to je celoten opis tega, kar smo se dogovarjali."

Luka Dončić po tekmi

Dončić in ekipa se bosta skušala na zmagovite tirnice spet vrniti že ponoči, ko pričakujejo najboljše moštvo vzhodne konference. V goste namreč prihajajo košarkarji Philadelphie 76ers, pri katerih blesti kamerunski košarkar Joel Embiid. V povprečju dosega kar 29,4 točke in 11 skokov na tekmo ter je skupaj z Dončićem v igri za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA.

"Embiid igra na izjemni ravni. Njegova ekipa zmaguje. Upam, da bomo zmagali," se je Dončić na kratko obrnil proti torkovemu obračunu, na katerem bo morda dočakal debi izkušenega JJ Redicka, ki od menjave zaradi poškodbe še ni zaigral za Dallas.