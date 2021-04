Razočarani Dončić, trener priznal napako

V košarkarski ligi NBA so bili ponoči na delu vsi trije slovenski igralci. Kot prvi je za dve minuti stopil na parket Vlatko Čančar in moral na domačih tleh priznati premoč Bostonu (87:105). Sklonjene glave je igrišče zapustil tudi Luka Dončić. San Antonio Sprus, ki so slavili DeMarja DeRozana, so v izjemno napetem teksaškem derbiju s 119:117 prišli do skalpa. Slovenski zvezdnik se je tokrat zaustavil pri 29 točkah, 7 asistencah in treh skokih. Miami z Goranom Dragićem na čelu gostuje pri Portlandu.

Košarkarji Dallasa so v dvoboj s San Antonio Spurs vstopili kot favoriti. V aprilu so izgubili le proti Houston Rockets, gostje pa so imeli popotnico petih zaporednih porazov. Četa Ricka Carlisleja se je zadržano lotila dvoboja, kakor tudi prvi zvezdnik Luka Dončić, ki je bil uvodoma dobro zaustavljen. V teksaškem obračunu je sprva za polnjenje koša San Antonio Spurs skrbel Latvijec Kristaps Porzignis, ki je bil po devetih minutah igre že pri 13 točkah, Dallas pa je takrat zaostajal s 17:24.

V domačih vrstah se tako zgodaj razumljivo še ni prižgal alarm. Dončić pa je bil tisti, ki je s trojko napovedal preobrat. In po delnem izidu 9:0 je domača vrsta spet prišla do rahle prednosti (26:24), ki jo je imela že povsem na začetku obračuna.

Mavericks so zaostajali tudi v drugi četrtini, takrat pa so brez Dončića na parketu preobrnili potek dogodkov in primanjkljaj petih točk pri 31:36 pretopili v prednost s 47:41. Najbolj vroč v prvem polčasu je bil Porzingis, ki je bil že pri dvojnem dvojčku. Pohvalil se je namreč z 20 točkami in desetimi skoki, Dončić pa je za vodstvo s 56:51 prispeval 13 točk, medtem ko je imel v statistiki vpisane še štiri asistence in dva skoka.

Obramba popustila, razigral se je DeRozan

Prav Luka je bil tisti, ki je odprl drugi del igre in bil v slabih štirih minutah celo edini strelec Dallasa, čigar košarkarji so tokrat preveč grešili odprte mete (trojke so na vsej tekmi metali le 13/42). To so gostje znali izkoristiti in prisilili Carlisleja, da je pri zaostanku s 60:64 poklical izbrance na krajši posvet, saj igra ni bila takšna, kot si je želel. Predvsem v obrambi so bile luknje prevelike. Mavericks so v tretji četrtini prejeli kar 37 točk, s čimer razumljivo ni bil zadovoljen. A so bili na veselje domačih navijačev napadalno uspešni tudi njihovi ljubljenci. Dončić je v tem delu dosegel deset točk in bil pred vstopom v zadnjo četrtino pri 23 točkah.

Ko je že kazalo, da bodo v sklepni del s prednostjo vstopili igralci San Antonia, je Italijan Nicolo Melli s trojko z zvokom sirene poskrbel za vodstvo z 89:88. Brez prvih dveh strelcev Dončića in Porzingisa je domači strateg začel zadnjo četrtino, kar so nasprotniki znali izkoristiti in kot že kar nekajkrat v tem obračunu prišli do rahle prednosti. Slovenski organizator igre je slekel odvečno trenirko šele pri zaostanku s 96:101, ko je bilo do konca dobrih šest minut.

Še naprej smo spremljali slabo obrambo Teličkov, ki niso znali zaustaviti vse bolj vročega DeMarja DeRozana. V zaključku je bil praktično nezgrešljiv.

Dončić izenačil, DeRozan junak, Carlisle priznal napačno odločitev

Sprva je 1:14 pred koncem poskrbel, da je Dallas ostal brez Porziginsa (31 točk, 15 skokov), ki je moral zaradi šestih osebnih napak predčasno na klop. Zadel je polaganje, nato še dodatni prosti met za 117:113.

Celotno breme je tako padlo na Dončića, ki je deset sekund pozneje zaostanek znižal, 19,4 sekunde pred koncem tekme pa ekipi poravnal pri 117:117. Jasno kot beli dan je bilo, da bo zaključna vloga pripadla DeRoznu. Presenetljivo se domači niso odločili za podvajanje in mu omogočili, da je z igro ena na ena 0,5 sekunde do izteka zadel svojo 33. točko.

"Očitno bi ga morali podvajati. V minuti odmora smo se pogovarjali o tem, vendar smo se odločili, da ga ne bomo. Na meni je bilo to," je napako priznal Carlisle. Dončić je sicer z metom skoraj s sredine igrišča poizkusil pričarati čarovnijo, vendar je žoga zgrešila želeni cilj.

DeMar DeRozan in njegovo veselje ob zmagovitem košu. Foto: Reuters

Sicer pa predstava slovenskega košarkarskega virtuoza tokrat ni bila statistično tako bleščeče raznovrstna, kot je to pri njemu praktično na dnevnem meniju. Dvoboj je končal pri 29 točkah, sedmih asistencah in le treh skokih. Izgubil je še pet žog in razočaran zapuščal American Airlines Areno.

A bo moral skupaj s soigralci v hipu dvigniti glavo, saj bo na delu spet v noči na torek, ko Dallas gosti Philadelphio 76ers. Po informacijah, ki krožijo, naj bi imel Dončić pomoč tudi v novincu JJ Redicku – vse od prihoda v Dallas zaradi poškodbe še ni zaigral.

Visok poraz Čančarjevega Denverjega, Dragić proti Portlandu

Nepričakovano so visoko na domačih tleh izgubili košarkarji Denver Nuggets. Boston Celtics so jim v zadnji četrtini odčitali lekcijo košarke in jih zaustavili pri vsega 85 točkah. Denver je prvo četrtino dobil celo s 27:16, mrk pa je sledil v zadnji, ki so jo gostje dobili s kar 31:8 in se s 105:87 veselili visoke zmage.

Denverju ni pomagal niti nov trojni dvojček zvezdnika Nikole Jokića (17 točk, 11 skokov in 10 asistenc). Zaradi višjega zaostanka je ob zaključku tekme dobil priložnost tudi slovenski košarkar Vlatko Čančar, ki pa se mu v dveh minutah igra ni uspelo vpisati med strelce – njegov met za tri točke je namreč zgrešil cilj.

Miami Heat z Goranom Dragićem gostuje pri Portland Trailblaizers.

