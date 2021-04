Derbi branilcem naslova, rekord turškega centra

Sobota v ligi NBA je minila brez slovenskega pridiha, je pa prinesla derbi med vodilnim moštvom vzhodne konference Brooklyn Nets (na vrhu ga je po zmagi ujela Philadelphia 76ers) in branilcem naslova Los Angeles Lakers. Obračun je zaradi poškodb minil brez Jamesa Hardna, Anthonyja Davisa in LeBrona Jamesa, končal pa se je z zmago Kalifornijcev s 126:101. Enes Kanter je ob zmagi Portlanda s 30 skoki zabeležil rekord franšize.

Slabih 1.800 gledalcev si je v Barclays Center v New Yorku ogledalo srečanje med ekipo z vrha vzhoda Brooklyn Nets in aktualnimi prvaki iz Los Angelesa. Srečanje so zaradi poškodb izpustili trije zvezdniki, pri domačih James Harden, pri gostih pa LeBron James in Antohny Davis.

V prvi polovici izenačen obračun se je v korist kalifornijske ekipe prevesil v tretji četrtini, v kateri sta bila izključena vročekrvneža Kyrie Irving in Dennis Schroder. Udarec za domače.

Kyrie Irving and Dennis Schroder were both ejected after getting into it during the third quarter. pic.twitter.com/i2UEyKba3m — ESPN (@espn) April 11, 2021

Če je bila ob začetku drugega polčasa le točka razlike, so gostje nato hitro ušli, povedli za 17, v zadnji del pa vstopili s 15 točkami prednosti. Vodstvo se je le še višalo (največ na 28), Lakers so obračun varno pripeljali do konca.

Slavili so s 101:126, kar osem košarkarjev je končalo z dvomestnim številom točk. Največ, 20, jih je dosegel Andre Drummond, ki je dodal še 11 skokov. Izključeni Schroder je vpisal eno manj. Pri gostiteljih se je Kevin Durant podpisal pod 22 točk, Irving 18.

Brooklyn je po porazu zdaj drugi na vzhodu, z istim številom zmag in porazov so ga prehiteli košarkarji Philadelphia 76ers, ki so slavili pri Oklahoma City Thunder.

Enes Kanter je vknjižil kar 30 skokov, največ v zgodovini Portland Trail Blazers. Foto: Guliverimage

Kanter novi rekorder Portlanda, vodilni do zmage

Izjemen večer je za turškim centrom Portlanda Enesom Kanterjem. Ob zmagi s 118:103 nad Detroit Pistons je zabeležil kar 30 skokov, kar je nov rekord franšize, dodal je še 24 točk.

Enes Kanter grabbed 30 REBOUNDS tonight — most in Blazers history 😱 pic.twitter.com/L5EBY9hRC0 — SportsCenter (@SportsCenter) April 11, 2021

Do nove zmage je prišlo vodilno moštvo lige, Utah Jazz, prvi mož ob slavju nad Sacramento Kings s 128:112 je bil z 42 točkami Donovan Mitchell.

Najvišjo zmago večera so vknjižili člani Phoenix Suns, s 134:106 so bili boljši od Washington Wizards, pri katerem je Russell Westbrook vknjižil trojnega dvojčka (17 točk, 11 skokov, 14 asistenc).

Slavili so tudi košarkarji Golden State Warriors, Houston Rockets so premagali na krilih Stepha Curryja (38 točk).

Liga NBA, 10. april: Cleveland Cavaliers : Toronto Raptors 115:135

Sexton 29, Garland 19; Trent 44, Flynn 20, 11 asist. Brooklyn Nets : Los Angeles Lakers 101:126

Durant 22, Irving 18; Drummond 20, 11 sk., Schroder 19 Oklahoma City Thunder : Philadelphia 76ers 93:117

Bazley 17, 9 sk., Bradley 16, 14 sk.; Embiid 27, 9 sk., Korkmaz 20 Utah Jazz : Sacramento Kings 128:112

Mitchell 42, Conley 26; Fox 30, Holmes 25, 10 sk. Golden State Warriors : Houston Rockets 125:109

Curry 38, 8 sk., Wiggins 25; Wall 30, Augustin 19, Olynyk 18., 11 sk. Phoenix Suns : Washington Wizards 134:106

Booker 27, Bridges 15, Ayton 14, 10 sk.; Neto 24, Westbrook 17, 11 sk., 14. asist. Portland Trail Blazers : Detroit Pistons 118:103

Lillard 27, 10 asist., McCollum 26, Kanter 24, 30 sk.; J. Jackson 21, F. Jackson 17

Lestvica:

Preberite še: