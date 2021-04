Luki Dončiću se je po fantastični zadnji četrtini smejalo #video

Največja slovenska košarkarska zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić sta se v noči na petek v ligi NBA razveselila novih zmag. Dallas Mavericks so po izjemni predstavi v zadnji četrtini in odličnem učinku Ljubljančana (27 točk, 9 skokov in 9 asistenc) doma ugnali Milwaukee Bucks (106:101), pri katerih je manjkal prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo, Miami Heat pa so bili v ponovitvi lanskega finala na Floridi boljši od oslabljenih prvakov Los Angeles Lakers (110:104). Dragić je prispeval 10 točk.

Zmaga Dallas Mavericks ni bila tako preprosta, kakor izžareva končni rezultat (116:101). Telički so vodili večji del srečanja, proti koncu tretje četrtine že z osmimi točkami, a so se takrat prebudili gostje iz Milwaukeeja. Čeprav niso mogli računati na svojega najboljšega igralca Giannisa Antetokounmpoja, so z delnim rezultatom 12:0 prevzeli vodstvo in v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo +4 (84:80).

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

To so bile črne minute Dallasa, zlasti najboljšega strelca Luke Dončića, ki je takrat izgubil tri žoge (na tekmi jih je skupaj izgubil štiri), znova pa je bil nezadovoljen nad nekaterimi sodniškimi odločitvami. Prejel je tudi tehnično napako, že 12. v tej sezoni (več jih je v ligi NBA zbral le center Philadelphie Dwight Howard - 13). Če jih bo prejel 16, bo moral prisilno počivati na eni tekmi.

Ko se je že zdelo, da bo Milwaukee na gostovanju v Teksasu prekrižal načrte Dallasu, ki je v dvorani American Airlines Center računal na pomoč 4.190 gledalcev, pa so se gostitelji prebudili. Z izjemno predstavo, polno natančnih metov za tri točke in asistenc, so povsem nadigrali Bucks in si z mogočnim preobratom, zadnjo četrtino so dobili kar s 36:17, zagotovili novo, 29. zmago v tej sezoni.

Vrhunci Luke Dončića proti Milwaukeeju:

S tem so popravili slabši vtis z zadnje tekme v Houstnu, kjer so nepričakovano ostali brez zmage proti v tej sezoni skromnim Raketam, s pepelom pa se je po porazu posul tudi Dončić, ki je iz igre zgrešil ogromno metov.

Dallas dobil zadnjo četrtino za +19

Luka Dončić je v tej sezoni prejel že 12 tehničnih napak. Foto: Guliverimage Mladi Ljubljančan se je proti Milwaukeeju predstavil v boljši luči. Tokrat je metal iz igre 55-odstotno (11 od 20), od tega je za tri točke zadel tri od osmih metov, od novega trojnega dvojčka pa sta ga delila le en skok in asistenca. Dvoboj je končal pri 27 točkah, le eno manj pa je dosegel Kristaps Porzingis (26). Latvijski orjak je prvič po dveh mesecih zaigral na tekmi, ki je sledila drugi že naslednji dan. V zadnji četrtini se je prebudil, prispeval kar 11 točk (od tega osem zapovrstjo) in s svojimi trojkami dokončno popeljal Dallasa proti zanesljivi zmagi.

Dončić ni skrival veselja po vsakem košu soigralcev, tudi po ''nori'' trojki Maxija Kleberja, ko je le nekaj minut pred koncem, tik pred iztekom napada, zadel z ogromne razdalje, žoga pa se je v koš odbila od table. Nemec je podobno kot Porzingis metal za tri točke 4/7. Vsaj dve trojki je na tekmi doseglo šest košarkarjev Dallasa, med njimi pa ni bilo Josha Richardsona, sicer s 14 točkami tretjega najboljšega strelca gostiteljev, ki je zgrešil vseh šest metov za tri točke.

Dallas bo naslednjič na delu v noči na ponedeljek, ko bo gostoval pri teksaških sosedih v San Antoniu.

Vrhunci dvoboja v Miamiju:

Več sledi ...

Liga NBA, 8. april: Dallas Mavericks : Milwaukee Bucks 116:101

Dončić 27 (met za tri 3/8, met za dve 8/12, prosti meti 2/5), 9 sk., 9 asist., 4 izg. žoge, 1 blok. v 37 minutah, Porzingis 26 (trojke 4/7), 17 sk., Richardson 14; DiVincenzo 22 (trojke 6/10), Portis 20, 14 sk., Lopez 16, Middleton 14, 8 sk. Miami Heat : Los Angeles Lakers 110:104

Butler 28, Oladipo 18, Herro 15 (trojke 4/5), Dragić 10 (met za tri 0/4, met za dve 3/5, prosti meti 4/6), 5 sk., 3 asist., 5 izg. žog, 1 ukr. žoga v 26 minutah; Caldwell-Pope 28 (trojke 6/11), Drummond 15, 12 sk., Matthews 14, James in Davis nista igrala Toronto Raptors : Chicago Bulls 113:122

Boucher 38 (met iz igre 14/24), 19 sk., Siakam 27, 8 sk.; LaVine (13 asist.) in Vučević (7 sk.) 22, Markkanen 18, White 15 Oklahoma City Thunder : Cleveland Cavaliers 102:129

