Večer, ki bi ga Dončić najraje izbrisal

Statistike, pod katero se je na gostovanju pri Houstonu, podpisal Luka Dončić, se verjetno ne bi branil marsikateri že uveljavljeni zvezdnik – 23 točk, 9 skokov, 5 asistenc. V Ljubljančanovem primeru pa je bila to zanesljiva tekma, ki bi jo najraje takoj izbrisal iz spomina. V prvi vrsti zaradi poraza proti drugi najskromnejši ekipi lige, s katerim se je zaključil niz petih zmag. Po drugi strani pa tudi zaradi izrazite strelske neučinkovitosti in nemoči v prelomnih trenutkih tekme.

Kljub dejstvu, da je bil Dallas večji del tekme v podrejenem položaju, je v zadnji četrtini prišel do priložnosti za preobrat. Po košu Dončića je bil namreč dve minuti in pol pred koncem tekme rezultat izenačen (89:89). Sledilo pa je sedem zaporednih Houstonovih točk za odločilni pobeg in osvetlitev vseh šibkosti v igri zasedbe Dallas Mavericks.

Pogled v "drobovje" Dončićeve statistike hitro razkrije njegovo tokratno nemoč. Od devetih metov za tri točke je namreč zadel le enega. Ob tem je za dve točki metal 8:17, s črte prostih metov pa 4:5. Izgubil je tudi pet žog. Tudi soigralci so bili pri metih z razdalje tokrat nenatančni, čeprav je povratnik po manjši poškodbi Kristaps Porzingis vknjižil dvojnega dvojčka (23 točk, 12 skokov), vlogo standardnih adutov s klopi pa sta odigrala Tim Hardaway (18 točk) in Jalen Brunson (14).

Scenarij, ki se je napovedoval

Dallas je na kratko vodil na začetku prve in drugo četrtine, a prave igre, ki ga je krasila ob predhodnih petih zmagah, nikakor ni uspel razviti. Če so ob nedavni zmagi proti UItah Jazz teksaške trojke kar deževale, pa je bilo moštvo slovenskega zvezdnika tokrat izrazito strelsko neučinkovito. Košarkarji Houstona so obrambno garaštvo nadgradili tudi z napadalno učinkovitostjo. V tej fazi sta si štafetno palico podajala predvsem John Wall (31 točk) in Christian Wood (22).

Foto: Reuters

Gostitelji so dobili prve tri četrtine. Minuto pred koncem tretje so vodili s 13 točkami prednosti (75:62). Vseeno so nato ob odprtju zadnjega dela tekme gostom dovolili v vrnitev, v prvi vrsti pa zaslugi Brunsona in Hardawaya. Toda po omenjenem izenačenju (89:89) so vendarle znova strnili svoje vrste in nadgradili predhodno garaško delo, ki ga je poosebljal tudi donedavni Dragićev soigralec Kelly Olynyk (10 točk, 18 skokov).

Dončićeva "pravica do slabe tekme"

"Vsi lahko odigramo slavo tekmo. Mar ne? Da, to je bila katastrofalna predstava, Jaz sem odigral še posebej grozljivo. Hitro se moramo pobrati," je po hladni prhi pri sosedih v Teksasu dejal Dončić.

Foto: Reuters

Houston, ki nima več realnih možnosti za preboj v končnico, je tako po petih zaporednih porazih prišel šele do štirinajste zmage v sezoni. Vseeno bo še kar nekaj časa ostal priklenjen na predzadnje mesto zahodne konference. Dallas je po drugi strani zabeležil 22 poraz (ob 28 zmagah) in tako še naprej zaostaja za želenim šestim mestom in neposredno uvrstitvijo v končnico.

Priložnost za vrnitev na zmagovite tirnice in popravljanje vtisa bo sicer za Dončića in soigralce prišla kaj kmalu. Že v noči na petek se bo namreč Dallas udaril z Milwaukeejem. Ali bo zanj znova zaigral tudi nedavno poškodovani prvi zvezdnik in dvakratni MVP Giannis Antetokounmpo, še ni znano.

Liga NBA, 7. april:

Houston Rockets : Dallas Mavericks 102:93

Wall 31, Wood 22; Dončić 23 (9 skokov, 5 asistenc); )Porzingis 23 (12 skokov)



