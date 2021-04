Slovenija v Kölnu ali Milanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Septembra leta 2022 si bodo vlogo gostitelja EuroBasketa še tretjič zapored razdelile štiri države, in sicer Nemčija, Italija, Češka in Gruzija. O tem, kakšna bo sestava štirih predtekmovalnih skupin, bo 29. aprila v Berlinu določil žreb. Po nedavno obelodanjenih kakovostnih bobnih pa so zdaj znana tudi uradna partnerstva. Mednarodna košarkarska zveza je namreč vnovič dovolila vsakemu gostitelju, da si izbere eno partnersko državo, ki bo že pred žrebom dodeljena v njihovo skupino.

Italijani, ki kot prizorišče ponujajo Milano, so si v svoji dvorani zaželeli estonske navijače. Gruzija je dosegla partnerstvo s Turki. Nemci bodo v Kölnu zanesljivo gostili Litvo. Dogovor pa so dosegli tudi Čehi in Poljaki.

Foto: Vid Ponikvar

Zgoraj navedena partnerstva deloma vplivajo tudi na slovensko usodo. Evropski prvaki na tekmece čakajo v tretjem kakovostnem bobnu. Ker sta vanj poleg Hrvaške uvrščena še Poljska in Turčija, je torej že jasno, da Slovenci v prvem delu prvenstva ne bodo igrali v Tbilisiju ali v Pragi. Kot možni destinaciji ostajata Köln in Milano.

Odločitev bo padla 29. aprila, medtem ko pa je slovenski cilj jasen že danes. To je preboj v Berlin, kjer bo potekal zaključni del EuroBasketa.