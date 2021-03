Žreb eurobasketa prestavili, Slovenija v tretjem bobnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je države udeleženke eurobasketa 2022 obvestila, da je bila zaradi epidemiološke slike in vladnih ukrepov povezanih s covidom-19, ki vladajo v Nemčiji, žreb skupin za EuroBasket 2022 iz konca meseca marca primorana prestaviti na četrtek, 29. aprila.

Slovenija, ki bo na prvenstvu branila naslov prvaka, se bo v žreb podala iz tretjega kakovostnega bobna, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Vse podrobnosti in uro žreba, ki se bo odvil brez predstavnikov posameznih košarkarskih zvez, bo Fiba sporočila naknadno. Je pa že objavila šest kakovostnih bobnov, v katerih je pred žrebom razvrščenih 24 udeleženih reprezentanc. Kakovostni bobni so določeni glede na uvrstitev posameznih reprezentanc na Fibini svetovni lestvici, ki je po odločitvi Izvršnega odbora Fibe Europe glavni kriterij za žreb skupin. Slovenija na svetovni lestvici še naprej zaseda 16. mesto (12. mesto v Evropi), kar jo uvršča v tretji kakovostni boben.

Enainštirideseto evropsko prvenstvo bodo med 1. in 18. septembrom prihodnje leto gostile Češka, Gruzija, Italija in Nemčija. Omenjene štiri košarkarske zveze si lahko izberejo vsaka po eno partnersko reprezentanco, ki pa ne sme biti iz istega kakovostnega bobna kot posamezna gostiteljica. Skupinski del se bo igral v Pragi, Tbilisiju, Kölnu in Milanu. Štiri najboljše reprezentance iz posamezne skupine bodo napredovale v izločilne boje, ki jih bo gostil Berlin.

Kakovostni bobni pred žrebom:

- 1. boben:

Španija, Srbija, Grčija, Francija - 2. boben:

Litva, Rusija, Italija, Češka - 3. boben:

Poljska, Hrvaška, Turčija, Slovenija - 4. boben:

Nemčija, Ukrajina, Finska, Gruzija - 5. boben:

Belgija, Madžarska, Izrael, Velika Britanija - 6. boben:

BiH, Nizozemska, Estonija, Bolgarija

