Krka po dramatičnem zaključku na kolena spravila Mego

Košarkarji novomeške Krke so v 20. krogu lige ABA s 76:71 premagali Mego in končali sedem tekem dolg niz porazov v tekmovanju. Cedevita Olimpija je v soboto s 95:82 premagala Borac in vknjižila deveto zaporedno ABA-ligaško zmago. Ljubljančani so tako naredili nov korak proti končnici regionalnega tekmovanja.

Olimpija do devete zaporedne zmage Cedevita Olimpija je v soboto nadaljevala zmagoviti niz. Foto: ABA liga, Borac/Duško Radišić

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Čačku upravičili vlogo favorita in pri (pred)zadnjem moštvu tekmovanja prišli do devete zaporedne ABA-ligaške zmage. Gostitelji so stik držali nekje do druge polovice uvodne četrtine, ko so še vodili s 15:14, nato pa so Ljubljančani hitro ušli. V prvih desetih minutah so dosegli 27 točk in vodili za sedem, ob polčasu so vodili za +14 (56:42), v nadaljevanju prednost zvišali tudi na 24, na koncu pa domačinom dopustili, da so se približali, a zmaga nikoli ni bila ogrožena. Trener Jurica Golemac je priložnost za igro ponudil tudi mladima Roku Radoviću in Luki Ščuki.

Najbolj razpoložen košarkar ob zmagi s 95:82 je bil Kendrick Perry z 21 točkami in osmimi skoki, Mikael Hopkins jih je dodal 14, kapetan Jaka Blažič 12. Pri Borcu se je Bryce Jones ustavil pri 26 točkah.

Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo regionalnega tekmovanja, v katerem poraza ne pozna že od decembra, odigrala čez teden dni pri Igokei.

Liga ABA, 20. krog Sobota, 6. marec:

Borac : Cedevita Olimpija 82:95 (20:27, 42:56, 61:79)

Jones 26, Kočović 23; Perry 21, 8 asist., Hopkins 14, Blažič 12, 7 asist., 5 sk.



FMP : Igokea 82:87

Partizan : Cibona 87:90 (19:24, 36:37, 59:58, 80:80)

Budućnost : Zadar 98:75 (22:15, 43:33, 66:51) Nedelja, 7. marec:

Krka : Mega 76:71 (23:21, 41:32, 57:52)

Milovanović 16, Camphor 14, Lapornik 13; Petrušev 31, Simonović 12 Ponedeljek, 8. marec:

21.00 Split - Crvena zvezda