Nova nagrada za Dončića v ligi NBA

Dvaindvajsetletni Ljubljančan je bil v zadnjem tednu ključni mož ob štirih zaporednih zmagah Dallasa, na parketu pa je v povprečju dosegel 28,3 točke, 6,8 skoka ter 6,3 podaje.

V karieri je doslej Dončić naziv igralca tedna prejel trikrat. Prvič se je to zgodilo v lanski sezoni za obdobje med 18. in 25. novembrom, drugič pa mu je to uspelo po odličnih predstavah med 11. in 18. januarjem letos.

V tej sezoni sta bila trikrat za igralca tedna v svojih konferencah izbrana zgolj Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) in Srb Nikola Jokić (Denver Nuggets). Dončić je eden od petih košarkarjev, ki jim je to uspelo dvakrat.

Slovenski zvezdnik bo imel z Dallasom v noči na torek priložnost, da zabeleži peto zaporedno zmago in se še približa šestemu mestu zahodne konference, ki prinaša neposredno uvrstitev v končnico. Pomerili se bodo z vodilno ekipo zahoda Utah Jazz.