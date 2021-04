Izjemni Dončić je razorožil najbolj vročo ekipo lige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdaj tudi uradno najboljši zahodni košarkar preteklega tedna Luka Dončić je v velikem slogu vstopil tudi v nov delovni teden. Z raznovrstno predstavo (31 točk, 9 skokov, 8 asistenc) je bil junak pomembne in odmevne zmage Dallasa nad Utah Jazz (111:103), sicer najbolj učinkovito ekipo severnoameriške poklicne lige NBA.

Po dveh tekmah, na katerih je dosegel 26 točk, se je Luka Dončić znova vrnil v območje +30. V velikem slogu. Tokrat proti najbolj učinkoviti ekipi lige, ki je v Dallas pripotovala po devetih zaporednih zmagah ter skupno le enajstih porazih na 49 tekmah sezone . Toda tokrat obrabno čvrsti in strelsko izjemno navdahnjeni Dallas Mavericks so bili pred peščico gledalcev v svojem American Airlines Centru Dallas previsoka ovira za vroči Utah Jazz. Velik del zaslug si lahko pripiše prav Dončić, ki je v slabih 36 minutah igre dosegel 31 točk (met iz igre 11:26, za 3 točke 6:11, prosti meti 3:3), v svojem raznolikem slogu pa je v statistiko dodal še devet skokov in osem asistenc.

Liga NBA, 5. april:

Dallas Mavericks : Utah Jazz 111:103

Dončić 31 (9 skokov, 8 asistenc), Smith 23, Brunson 20; Conley 28, Bogdanović 16



Lestvica: