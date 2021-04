Na dvoboju v Denverju je izstopal Aaron Gordon. Nekdanji košarkar Orlanda je proti nekdanjemu klubu, pri katerem je do letošnje selitve prebil kar sedem sezon, zablestel s 24 točkami in bil najboljši strelec dvoboja. Dosegel je uvodnih 12 točk za Nuggets, nato pomagal gostiteljem do visokega vodstva po prvem polčasu (+18) in končne zmage s 119:109, že 14. na zadnjih 17 srečanjih Denverja.

Vrhunci dvoboja v Denverju:

Orlando, ki se je povsem vrnil v igro ob koncu tretje četrtine (86:85), je doživel že deseti zaporedni poraz proti tekmecu iz zvezne države Kolorado, slovenski reprezentant Vlatko Čančar pa je uspeh svojih soigralcev spremljal s klopi, saj mu trener Michael Malone ni namenil niti sekunde.

Srbski as Nikola Jokić, eden največjih favoritov za osvojitev priznanja najkoristnejšega košarkarja rednega dela lige NBA (MVP), je prispeval 17 točk, kar 16 asistenc in devet skokov. Tako mu je do novega trojnega dvojčka zmanjkala le ena ujeta žoga pod košema. Dvoboj je spremljalo 4.050 gledalcev, Denver pa je vknjižil še četrto zaporedno zmago, odkar njegov dres nosi Gordon.

Clippersi gospodarji Los Angelesa

Mestni derbi v Los Angelesu je pripadel Clippersom, ki so oslabljeno ekipo branilcev prvaka odpravili s 104:86. Z 22 točkami je bil prvi strelec srečanja ''Dončićev znanec'' Marcus Morris Sr., Los Angeles Lakers pa na srečanju sploh niso vodili.

Markieff Morris ni mogel ustaviti razigranega brata dvojčka Marcusa Morrisa. Foto: Reuters

Marcus je v neposrednem obračunu nadigral brata dvojčka Markieffa, ki je končal dvoboj pri devetih točkah. V ligi NBA sta se pomerila že 17., prvič pa sta oba začela dvoboja v začetnih peterkah. "Vedno je užitek igrati proti bratu," je po dvoboju sporočil Marcus, katerega se slovenski ljubitelji košarke zelo dobro spominjajo po nečednostih, ki si jih je privoščil lani na tekmah končnice lige NBA proti Luki Dončiću v Orlandu.

Prvi strelec mestnega obračuna je bil Marcus Morris:

📊 22 PTS / 9-13 FG / 4-5 3FG / 7 REB@MookMorris2 came out firin'. pic.twitter.com/1ZXgfVfxsF — LA Clippers (@LAClippers) April 5, 2021

Na zadnjih devetih tekmah so branilci naslova Los Angeles Lakers vknjižili kar šest porazov, kar pa niti ne preseneča, saj že dalj časa igrajo brez zvezdniškega dvojca LeBron James - Anthony Davis, proti mestnemu tekmecu pa sta manjkala tudi Andre Drummond in Wesley Matthews. Pri poražencih je dosegel največ točk nekdanji Clipper Montrezl Harrell (19), edini košarkar Los Angeles Lakers iz začetne peterke, ki je dosegel dvomestno število točk, pa je bil Španec Marc Gasol (11). Proti nekdanjim soigralcem, s katerimi je v prejšnji sezoni osvojil naslov, je prvič v dresu Clippersov zaigral Rajon Rondo. Rondo je v krstnem nastopu za novi klub na parketu prebil 13 minut, dvoboj pa končal pri dveh točkah, dveh ukradenih žogah, treh asistencah in štirih izgubljenih žogah.

Prva zmaga "bika" Vučevića

Zvezdniški Brooklyn je brez Kevina Duranta in Jamesa Hardna, oba pestita poškodbi stegenske mišice, ostal praznih rok v Chicagu (107:115). Prekinil je niz petih zaporednih porazov in zapravil priložnost za skok na vodilni položaj vzhodne konference, saj so v noči na ponedeljek brez zmage ostali tudi Philadelphia 76ers, za še slabšo voljo pa je poskrbela poškodba kolena Tylerja Johnsona.

Brooklyn bi lahko kmalu zaigral v močnejši postavi. Durant bi se lahko po skoraj dveh mesecih vrnil na parket že v noči na torek, ko čaka Nets mestna poslastica z New York Knicks, vedno bližje vrnitvi je tudi Harden, ki je v tej sezoni na 33 nastopih za Brooklyn v povprečju dosegal 26 točk, 11 asistenc in devet skokov.

Nikola Vučević je dočakal prvo zmago v dresu Chicaga:

Vooch's first game in Chicago as a Bull!



22 points | 10-17 FG | 13 rebs | 2 stl | 2 blk pic.twitter.com/3or7qgsFpp — Chicago Bulls (@chicagobulls) April 4, 2021

Chicago je prekinil niz šestih zaporednih porazov, Črnogorec Nikola Vučević, prispeval je 22 točk in 13 skokov, prvi strelec Zach Lavine (25 točk) in Čeh Tomaš Satoransky (19 točk in 11 asistenc) pa so newyorški obrambi povzročali največ težav. To je bila prva zmaga Chicaga, odkar se je v vetrovno mesto preselil Vučević.

Mati ponosna na novega rekorderja Bostona

Boston je nadigral Charlotte (116:86) na krilih kar 21 zadetih trojk. Pri festivalu uspešnih metov za tri točke je sodelovalo kar osem Keltov, najbolj pa je izstopal Jaylen Brown, ki je zadel pet od osmih poizkusov. Pred tekmo je bil zaradi udarca v levo koleno, ki ga je prejel na prejšnji tekmi s Houstonom, vprašljiv za nastop, a je nato stopil na parket in v veliki meri pomagal Bostonu do prepričljive domače zmage. Prvi strelec Bostona je bil Jayson Tatum, ki se je vpisal v zgodovino kot najmlajši košarkar Celtics s pet tisoč doseženimi točkami. Ta mejnik je dosegel pri 23 letih in 32 dneh.

Navdušenja nad rekordom Jaysona Tatuma ni skrivala niti njegova mati:

Moms proud of me that’s all that matter 🙏🏽 https://t.co/GCdd2RZwPk — Jayson Tatum (@jaytatum0) April 5, 2021

Navijači Pelikanov so toplo pozdravili vrnitev Lonza Balla. Zadnjih sedem nastopov je zaradi poškodbe kolka izpustil, v noči na ponedeljek pa pomagal New Orleansu do zmage nad Houston Rockets s kar osmimi trojkami, kar je njegov rekord v ligi NBA. Skupno je prispeval 27 točk. Pri gostih je izstopal nekdanji center Miamija Kelly Olynyk. Nekdanji Dragićev soigralec iz Kanade je prispeval 26 točk in še drugič, odkar je Florido zamenjal s Houstnom, presegel mejo 20 točk. Obe ekipi sta bili oslabljeni. Pri domačih sta zaradi zdravstvenih razlogov manjkala tako Zion Willamson kot Brandon Ingram, pri gostih pa John Wall.

Golden State je pozdravil vrnitev Stephena Curryja, ki pa tudi s 37 točkami ni mogel preprečiti novega neuspeha Bojevnikov. Izgubili so proti Atlanti (111:117) in vpisali še sedmi poraz na zadnjih osmih tekmah.

Liga NBA, 4. april:

Chicago Bulls : Brooklyn Nets 115:107

LaVine 25, Vučević 22, 13 sk., Satoransky 19, 11 asist.; Irving 24 (met iz igre 12/27), Green 21, Durant in Harden nista igrala. Los Angeles Clippers : Los Angeles Lakers 104:86

Morris Sr. 22, Leonard 19, 10 sk., 8 asist., George 16, Kennard 15; Harrell 19, Horton-Tucker 16, James, Davis in Drummond niso igrali. Boston Celtics : Charlotte Hornets 116:86

Tatum 22, 8 sk., Brown in Fournier 17, Williams 16, 8 sk.; Rozier 22, Graham 11 Philadelphia 76ers : Memphis Grizzlies 100:116

Harris 21, 8 sk., Milton 14, Embiid ni igral; Brooks 17, Valančiunas 16, 12 sk., Allen in Clarke 15 Atlanta Hawks : Golden State Warriors 117:111

Gallinari 25, 10 sk., Capela 24, 18 sk., Williams 15; Curry 37 (met za tri 3/12), Oubre Jr. 20, 11 sk., Wiggins 16, Green 11, 11 asist. Houston Rockets : New Orleans Pelicans 115:122

Olynyk 26, 8 sk., Tate 19, Wood 15, 12 sk., Wall ni igral; Ball 27, 9 asist., Bledsoe 19, Johnson 18, Hernangomez 15, 12 sk., Williamson in Ingram nista igrala. Denver Nuggets : Orlando Magic 119:109

Gordon 24 (met iz igre 10/13), Murray 22, Porter Jr. 20, 12 sk., Jokić 17, 16 asist., 9 sk., Barton 15, 8 sk., Čančar ni igral; Okeke in Ross 19, Ennis III 17, Carter Jr. (9 sk.) in Hampton 16

