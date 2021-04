Luka Dončić vroč tudi v Washingtonu!

Luka Dončić je v izjemni formi. Na gostovanju v Washingtonu je kljub slabšemu odstotku meta za tri točke in prostih metov dosegel 26 točk in poskrbel za nov statistični sladkorček večera.

Luka Dončić je v izjemni formi. Na gostovanju v Washingtonu je kljub slabšemu odstotku meta za tri točke in prostih metov dosegel 26 točk in poskrbel za nov statistični sladkorček večera. Foto: Reuters

Košarkarji Dallasa v Washingtonu niso mogli računati kar na tri člane začetne peterke, a jih to ni zmotilo na poti do prepričljive zmage (109:87). Mavericks so najdaljši niz gostovanj v tej sezoni sklenili s četrto zaporedno zmago, Luka Dončić pa je bil s 26 točkami najboljši strelec dvoboja. Mladi slovenski as je pridodal še osem skokov in šest asistenc.

Washington Wizards : Dallas Mavericks 87:109 (67:75, 47:52, 19:24)

Učinek Luke Dončića: 26 točk, met za tri 1/8, met za dve 11/16, prosti meti 1/4, 8 skokov, 6 asistence, 4 izg. žoge, 1 ukr. žoga, 1 blokada v 32 minutah in 20 sekundah

Eden izmed košev Dončića v prvi četrtini:

#MFFL Luka tips himself the rebound and finishes w the smooth lefty pic.twitter.com/T3KLRgWHTS — MavsHighlights (@MavsHighlights) April 3, 2021

V glavnem mestu ZDA poteka dvoboj med Washingtonom in Dallasom. Gostje so izraziti favoriti, saj jim na lestvici kaže veliko bolje, a igrajo z oslabljeno zasedbo. Luka Dončić je nared, manjkajo pa Kristaps Porzingis, ki čuti bolečine v desnem kolenu in izpušča dvoboje, v katerih Mavericks nastopa le en dan po tekmi, Maxi Kleber (poškodba leve noge), Josh Richardson, Willie Cauley-Stein (zdravstveni in varnostni protokol), JJ Redick (poškodba desne pete) in Tyrell Terry (osebni razlogi). V začetni peterki sta tako na parketu tudi Srb Boban Marjanović in nedavni novinec Italijan Nicolo Melli.

Začetna peterka Dallasa v Washingtonu:

Na klop Dallasa se je vrnil trener Rick Carlisle, ki je izpustil dvoboj v New Yorku zaradi pozitivnega stanja na testiranju za novi koronavirus, a je poznejši pregled pokazal, kako je testiranje podalo napačno oceno. 61-letni trener se je sicer januarja cepil proti Covid-19, zato ga je rezultat testiranja še bolj začudil. Pomočnik Jamahl Mosley, ki je prevzel vodenje v noči na soboto v sloviti dvorani Madison Square Garden, se tako vrača k svoji prvotni vlogi.

Oslabljeni bodo tudi gostitelji, saj bo manjkal Bradley Beal, s povprečjem 31,3 točke na tekmo sicer prvi strelec lige NBA, pa tudi v zadnjem času zelo razigrani Japonec Rui Hachimura.

Bradley Beal bo izpustil dvoboj zaradi poškodbe desnega kolka. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zadnji medsebojni dvoboj Washingtona in Dallasa je bil pred več kot letom dni. Februarja leta 2020 je srečanje v zadnji sekundi v prid čarovnikov obrnil Bradley Beal in postavil končni rezultat 119:118. Dončić je ta obračun zaradi poškodbe gležnja izpustil, tokrat pa bo naredil vse, da ekipo popelje do četrte zaporedne zmage.

Aktiven bo tudi Miami Heat. Vročica bo gostila Cleveland Cavaliers, izkušeni slovenski branilec Goran Dragić pa ji zaradi poškodbe hrbta ne bo mogel pomagati.

Liga NBA, 3. april: Washington Wizards : Dallas Mavericks 87:109

Westbrook 26 (met iz igre 11/24), 14 sk., Lopez 18, Neto 16; Dončić 26 (met iz igre 12/24), 8 sk., 6 asist., 4 izg. žoge, 1 ukr. žoga, 1 blok. v 32 minutah in 20 sekundah, Brunson 19, Hardaway Jr. 16, Marjanović 15, 12 sk.



