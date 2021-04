Čudežni podvig Dončića, ki je marca pisal zgodovino lige NBA

Slovenski košarkarski as Luka Dončić spada med najboljše, kar ponuja liga NBA. Pleni s statistiko kot pozornostjo, ki mu jo izkazujejo Američani. Prvi zvezdnik Dallasa je v letu 2021 dvignil odstotek natančnosti metov za tri točke. Odkar zadeva trojke s 43-odstotno uspešnostjo, Dallas beleži kar 16 zmag in le šest porazov. V mesecu marcu pa je mlademu Ljubljančanu uspel še prav poseben dosežek, s katerim se lahko v zgodovini tekmovanja pohvalijo le še štirje!

Nova sezona, novi statistični presežki Luke Dončića, s katerimi redno in še kako uspešno postavlja nove mejnike. Slovenski reprezentant, ki bi tako rad poleti pomagal izbrani vrsti v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah, je v sezono lige NBA 2020/21 vstopil nekoliko rezervirano. Pozen začetek, vse skupaj se je zaradi znanih okoliščin, povezanih z epidemijo novega koronavirusa, začelo šele decembra, je ponujal predstave, v katerih ni povsem spominjal na mladega košarkarja, ki so ga mnogi uvrščali na "prednostni" seznam kandidatov za priznanje MVP.

Nemirna roka postala zelo vroča

Luka Dončić v zadnjih dveh mesecih za tri točke zadane skoraj vsak drugi met. Foto: Reuters V oči je bodel zlasti njegov zelo skromen met za tri točke. Z razdalje je v začetnem mesecu tekmovanj, v dresu Dallasa je lani decembra odigral štiri tekme, zadel le 9,5 odstotka metov za tri točke. Nemirna roka je povzročala težave Dallasu, ki je od štirih tekem dobil le eno. No, ko pa se je koledar prevesil v leto 2021, pa je Dončić s pomočjo prekomernih strelskih treningov le našel rešitev, s katero je počasi, a zanesljivo popravil met za tri točke. Ta v ligi NBA dobiva ogromno veljavo, vedno več je tekem, ki spominjajo na festival metanja izza velike črte. Če so trojke na začetku sezone Dončiću predstavljale težavo, pa je bilo kmalu drugače. Zlasti februarja, ko je zadeval trojke 43,5-odstotno.

Dallas je v ta mesec vstopil s slabim razmerjem zmag in porazov (8-13), s katerim je zasedal položaj pri dnu zahodne konference. Ko pa se je roka 22-letnega Ljubljančana ogrela, ko je široki paleti potez in košarkarskih elementov, s katerimi lahko koristi ekipi, pridodal še uspešne in pogosto spektakularne mete za tri točke, so se Mavericksi začeli vzpenjati po lestvici. Po zadnji zmagi, Dallas je v noči na četrtek v gosteh ugnal Boston (113:108), imajo 25 zmag in 21 porazov, kar zadošča za sedmo mesto, v nadaljevanju, ko jih po oceni poznavalcev lige čaka eden izmed lažjih razporedov tekem do konca rednega dela, pa bi lahko razmerje še izboljšali!

Statistika Luke Dončića ob njegovih nastopih v sezoni 2020/21:

Razmerje Met iz igre Trojke Met za 3 +/- December 2020 1-3 43,8 % 0,5 9,5 % -5,3 Januar 2021 7-8 47,5 % 2,5 33 % +1,0 Februar 2021 8-4 48,6 % 3,3 43,5 % +2,3 Marec 2021 8-2 52,7 % 4,5 43,3 % +9,1

Razmerje – razmerje zmag in porazov Dallasa ob nastopih Dončića, Trojke – povprečno število zadetkov trojk na tekmo, +/- – uspešnost ekipe v času, ko je bil na parketu Dončić

Vir: NBA.com

Luka Dončić je na lestvici v posebni statistični rubriki tik za petami Dirku Nowitzkemu. Foto: Getty Images

Zadnja predstava Dončiča, ko je na gostovanju pri Keltih navdušil s 36 točkami in zadel kar sedem od 11 metov za tri točke, je poskrbela za kar nekaj presežkov. Priljubljeni Slovenec je iz igre zadeval 73,3-odstotno, kar je najboljše v karieri. To je bila že njegova 46. tekma, v kateri je prispeval vsaj 30 točk, pet skokov in pet asistenc. V dresu Dallasa sta jih v zgodovini več dosegla le Mark Aguirre (52) in Dirk Nowitzki (47). Glede na to, kako igra Dončić v zadnjem času, obstaja velika možnost, da bi na tej klubski lestvici še v tej sezoni poskočil na prvo mesto. Čeprav igra šele tretjo sezono v ligi NBA!

Most games with 30+ PTS, 5+ REB, 5+ AST in Mavericks history:



Mark Aguirre 52

Dirk Nowitzki 47

Luka Doncic 46



You're watching history #MFFL pic.twitter.com/vKuMZsXpJI — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) April 1, 2021

Ko je Dončić v Bostonu spravljal ob živce tekmece, je sklenil izjemen marčevski ciklus, s katerim se je vpisal v zgodovino. Vrli ameriški statistiki so prišli do zaključka, da je postal od leta 1980 (takrat so uvedli pravilo trojke) šele peti košarkar v zgodovini tekmovanja, ki je v enem mesecu v povprečju dosegel vsaj 27 točk, sedem skokov in sedem asistenc, pri tem pa imel vsaj 50-odstotni met iz igre oziroma 40-odstotni met za tri točke.

Players averaging 27/7/7 on 50/40% shooting in a month since the three-point era (1980):



— Luka Doncic in March

— Nikola Jokic in March

— LeBron James (6x)

— Michael Jordan

— Larry Bird



(min 10 games) pic.twitter.com/iBX25WsqjH — StatMagic (@statmuse) April 1, 2021

Tako uspešen mesec so v ligi NBA dosegli le še LeBron James (šestkrat), Larry Bird, Michael Jordan in pa srbski velemojster Nikola Jokić, ki se je podobno kot njegov slovenski prijatelj pod njega podpisal marca 2021. Šestindvajsetletni soigralec Vlatka Čančarja pri Denver Nuggets spada v skupino največjih kandidatov za osvojitev priznanja najkoristnejšega igralca rednega dela (MVP), prejel pa je tudi priznanje za najboljšega igralca zahodne konference meseca marca.

Slovenski in srbski zvezdnik sta se po zaslugi uspešnih marčevskih nastopov na posebni lestvici pridružila trem legendam lige NBA – LeBronu Jamesu, Larryju Birdu in Michaelu Jordanu. Foto: Guliverimage

Po zaslugi predstav v zadnjih mesecih pa se pri izboru spet vedno bolj omenja tudi Dončića, ki bo prvič v mesecu aprilu nastopil v noči na soboto, ko bo s Telički gostoval v New Yorku. Dallas bo tako v "Velikem jabolku" lovil 26. zmago v tej sezoni, Dončić pa bo skušal ohraniti odstotek meta iz igre, ki je bil v zadnjem mesecu na zavidljivo visoki ravni, kar je imenitna napoved za nadaljevanje sezone.

Statistika Luke Dončića in Nikole Jokića v mesecu marcu: