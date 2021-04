Kdaj naj bi se vrnila zvezdnika LA Lakers?

Košarkarji Los Angeles Lakers so na gostovanju pri vodilnem moštvu vzhodne konference vknjižili zmago s 126:101. Do te so prišli brez poškodovanih zvezdnikov Anthonyja Davisa in LeBrona Jamesa. Po informacijah ESPN bi se Davis v tekmovalni ritem lahko vrnil v dveh tednih, James pa v treh.