Za zagrebško Cedevito standard, za ljubljansko pa …

Zagrebška Cedevita je pred lanskoletnim predčasnim zaključkom sezone kar šest zaporednih sezon nastopala v polfinalu lige ABA. Ljubljanski Olimpiji je ta podvig nazadnje uspel pred natanko desetletjem. Zdaj se je združeni klub, ki ima zaradi stoženskega domicila vendarle močno prevladujoči ljubljanski prizvok, znašel na pragu uvrstitve med jadransko četverico in s tem tudi evropsko vstopnico za prihodnjo sezono. Pred vitaminskimi "zmaji" so resda še štiri tekme rednega dela sezone (dvakrat s Crveno zvezdo ter po enkrat z Mego in Cibono), a po tem, ko so v nedeljo z rezultatom 81:71 v gosteh ugnali Mornar, se zdi napredovanje več kot le na dosegu roke.

"Ni še konec. Čakajo nas še štiri tekme. Pripravljamo se na vsako posebej," je v zanj značilnem umirjenem slogu ob slovesu od Bara dejal trener Olimpije Jurica Golemac, ki pa se je začel zavedati, da je zdaj pot do začrtanega cilja na široko odprta. Cedevita Olimpija bi namreč brez polfinala ostala le po enem scenariju. Demoralizirani Mornar bi moral v zadnjih dveh krogih premagati tako Budućnost kot Igokeo, Ljubljančani pa ob tem v kar štirih poskusih ne bi smeli doseči več kot ene zmage.

Nedeljska zmaga pri drugi najmočnejši črnogorski ekipi, ki že več let preseneča z velikimi finančnimi vložki, je večplastna. Rezultatsko šteje dve točki, obenem pa Ljubljančane tudi ob morebitnem končnem izenačenju postavlja v zelo dober položaj, saj so boljši v seštevku obeh medsebojnih tekem. Ta zmaga pa je tudi zmaga zrelosti in odgovornosti. Potem ko je namreč Golemčeva četa v obeh "biti ali ne biti" trenutkih (domača tekma z Virtusom, gostovanje v Podgorici) v EuroCupu klecnila, je tokrat v odločilnem trenutku prikazala eno najbolj kakovostnih in odgovornih predstav v sezoni.

Foto: Cedevita Olimpija Ljubljana

"Fantje si zaslužijo čestitke. To je bila res garaška tekma. Na obeh straneh igrišča so bili igralci zelo osredotočeni. V napadu so izkoristili svoje prednosti, v obrambi pa so zaustavili najbolj nevarne igralce domače ekipe," se je bil pomembne zmage veselil Golemac, ki je znova stavil na rotacijo devetih igralcev. V ospredje je tokrat stopil predvsem ameriški tercet. Kendrick Perry (21), Jarrod Jones (19) in Rion Brown (17) so namreč tokrat prispevali več kot 70 odstotkov ljubljanskih točk.

Cedevita Olimpija je tako v drugi sezoni skupnega delovanja na dobri poti, da izpolni še drugega od treh začrtanih ciljev. Prvega je s prebojem v drugi del evropskega pokala, kjer se je na koncu znašla celo na robu četrtfinala. Drugega bi z uvrstitvijo v polfinale lige ABA, kjer jo nato čaka boj za sam vrh. Tretji cilj pa je povezan z naslovom slovenskega prvaka.