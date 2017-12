Najvišji upokojenec o "zvezdniškem" življenju milijonarja in tekanju za denarjem

DRUGA KARIERA (36.) – PRIMOŽ BREZEC

Primož Brezec je upokojitev naznanil 2. septembra in zavihal rokave kot oglednik Clevelanda. Foto: Sportida

"Pogrešam tekme. Pogrešam adrenalin. Klasičnih košarkarskih treningov zanesljivo ne. A ko stopim v dvorano in me predrami tisti tekmovalni vonj, bi se takoj slekel in zaigral. Že poleti, ko sem se odločil za košarkarsko upokojitev, sem vedel, da bodo takšni trenutki prišli. Po drugi strani pa sem vedel tudi, da je pravi čas za umik. Poleg tega se ti poslovna priložnost, kakršna je delo za Cleveland, ne ponudi vsak dan," priznava 38-letni Primož Brezec, ki sicer vzdržuje vrhunsko telesno pripravljenost. Večinoma s tekom po Rožniku, delom v fintesu in s treningi kikboksa.

Ko stopi na tehtnico, ta vztraja pri 122 kilogramih, a 216 centimetrov visoki Primorec zagotavlja, da ne trenira zgolj zaradi strahu pred odvečnimi kilogrami, sicer pogostim stranskim učinkom konca karier, temveč v prvi vrsti zaradi dobrega počutja. "To je del mojega življenja," dodaja Breza, ki bo 20. januarja 2018 še zadnjič stopil na košarkarsko igrišče in v dresu sežanskega drugoligaša Mesarija Prunk odigral prvenstveno tekmo proti ekipi Plama Plur.

Most z ligo NBA

Sicer pa v košarkarske dvorane zahaja predvsem kot gledalec. Tudi po službeni dolžnosti, saj je uradi mednarodni oglednik – ali, kot pravijo v košarkarskem žargonu, skavt – ameriškega moštva Cleveland Cavaliers. Njegovo delo vključuje spremljanje tekem, med katerimi si večinoma kar v mobilni telefon beleži opazke, obiske treningov in pisanje izčrpnih poročil. Osredotočen je predvsem na košarkarje, ki so razpeti med letnikoma 1996 in 1999, saj gre za potencialne kandidate za nabor lige.

V ligi NBA mu je priložnost namenila predvsem novonastala ekipa Charlotte Bobcats. Foto: Getty Images

Pozoren pa je tudi na kakšne malce starejše igralce, torej nad 22 let, tako ameriške kot evropske, ki bi lahko bili zanimivi za najmočnejšo ligo na svetu. "V dogovoru s klubom obstaja seznam igralcev, ki jih spremljam, a se nabor imen med sezono spreminja. Ker sem v Evropi praktično edini oglednik, obiščem veliko število tekem. Sem tudi v stalnem stiku z odgovornimi iz Clevelanda, ki me občasno tudi obiščejo. Tako bo v kratkem prišel v Evropo pripotoval pomočnik direktorja," pripoveduje Brezec in dodaja, da je o prav takšnem delu razmišljal že v zdihljajih svoje kariere, označuje pa ga za dolgoročnega.

"Poslušaj, Breza, imam norega talenta!"

"O imenih košarkarjev, ki jih spremljam, resda ne morem govoriti. No, lahko vam omenim eno – Luka Dončić. Verjetno ga ni kluba v ligi NBA, ki ne bi vedel zanj, ali oglednika, čigar seznam ne bi vključeval njegovega imena. Res je neverjeten košarkar," z nasmehom pripoveduje nekdanji reprezentant, kar 20 let starejši od Dončića, za katerega noče ugibati, ali bo junija prihodnje leto prvi izbor nabora lige NBA. "Prezgodaj je še. Marsikaj se lahko še zgodi. Je pa fant na dobri poti."

A če pri Dončiću nadarjenost nikakor ni sporna, pa se Clevalendov "skavt" na področju nekdanje Jugoslavije pogosto srečuje s številnimi "strokovnjaki", ki ga cukajo za rokav in svetujejo, naj si pogleda tega ali onega fanta, saj "naj bi bil nor talent." Ob tem se pogosto le nasmehne. "Moja naloga je, da spremljam in poročam. To je vse. Nikomur pa ne morem zagotoviti pogodbe v ligi NBA," pravi.

Koga spremlja Primož Brezec? Foto: Sportida O skritem delu košarkarskega življenja

V ligi NBA je igral kar osem let in zamenjal šest klubov, med katerimi pa ni bilo Clevelanda, s katerim sodeluje v svoji drugi karieri. Še danes se rad vrača v ZDA, tako zasebno kot tudi poslovno, ob tem pa opozarja na, kot pravi sam, zmotno predstavo o življenju košarkarjev, ki služijo milijone dolarjev.

"Amerika. Dobro življenje. Letala. Zvezdništvo. Vsi vidijo le to. Nihče pa ne vidi treningov, stalnih potovanj in ločenosti od družine. Nihče ne vidi košarkarja, ki se zbudi in razmišlja o tem, v katerem mestu se pravzaprav nahaja, nato pa zaradi boleče tetive odskaklja do stranišča, kjer si nato zaradi bolečin v hrbtu s težavo umije zobe. Žena? Mnogi mislijo, da je življenje boljših polovic razpeto med kozmetičnimi saloni in nakupovalnimi središči. Tudi to je zgrešen pogled," pravi Brezec.

Čaka ga NBA-pokojnina

V ligi NBA je po razpoložljivih podatkih zaslužil dobrih 13 milijonov dolarjev, od katerih je sicer plačal tudi visok davek. Nekaj lepih pogodb je imel tudi v Evropi in Aziji, zato spada med tiste slovenske športnike, ki so že med aktivno kariero poskrbeli za finančno varnost. Za nameček bo po 45 letu upravičen tudi do pokojnine lige NBA. "Morda bo ob mojih besedah kdo zamahnil z roko, misleč, da leporečim. A dejstvo je, da moj primarni košarkarski motiv nikoli ni bil denar. Vedel sicer sem, da imam zaradi nadpovprečne višine in košarkarske nadarjenosti možnosti, da služim s košarko," ob tem razmišlja nekdanji center.

"Nihče se ne brani denarja, a ta ne sme biti na prvem mestu. To govorim tudi zaradi tega, ker danes vidim veliko pretirano ambicioznih staršev, ki bi v želji po hitrem zaslužku radi preskakovali otrokove razvojne stopnice," dodaja košarkar iz Sežane, ki pa je ključni preboj doživel pri tedaj evropsko usmerjeni Olimpiji iz Ljubljane, za katero pravi, da je bila pod taktirko Zmaga Sagadina najboljša odskočna deska.