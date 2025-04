Kakšna simbolika! Dallasu spodletelo na Dončićev dan! Kako pa bo z Luko?

Zdaj se začenja zares. Napočil je čas za končnico lige NBA. V uvodnem dnevu tekmovalnega dela, ki ga tako košarkarji kot tudi navijači najbolj obožujejo, bosta na delu tudi oba slovenska legionarja. Vlatko Čančar bo z Denverjem ob 21.30 gostil LA Clippers, Luka Dončić pa bo zaigral prvič v končnici kot Jezernik na srečanju med LA Lakers in Minnesoto. Lani se je v končnici izkazal proti Minnesoti in jo izločil v konferenčnem finalu. Takrat je nosil še dres Dallasa, ki letos ne bo nastopil v končnici, saj je izpadel v zadnjem dejanju play-ina proti Memphisu. To se je zgodilo, kakšna simbolika, ravno 77. dan po šokantnem odhodu Dončića.

Malce po 19. uri se bosta v uvodni tekmi 1. kroga končnice pomerila Indiana in Milwaukee. S tem se bo uradno začela končnica lige NBA v sezoni 2024/25, v kateri brani naslov prvaka Boston. Lani je v velikem finalu premagal Dallas, pri katerem je takrat blestel Luka Dončić.

V začetku februarja pa je prišlo do menjave, ki je dvignila ogromno prahu in zatresla svet. Dončić se je preselil v Kalifornijo, kjer navdušuje v dresu LA Lakers, Dallas, ki ga je okrepil Anthony Davis, pa je vstopil v tragikomično obdobje turbulenc in neprestanih težav s poškodbami igralcev. Telički so tako ostali celo brez nastopa v končnici. Zadnjo vozovnico za play-off so iskali v play-inu proti Memphisu, a ostali praznih rok, kar so navijači Dallasa sprejeli z velikim neodobravanjem in nadaljevanjem izkazovanja nezadovoljstva nad odločitvijo in delom generalnega direktorja Nica Harrisona.

77 days after trading No. 77, the Dallas Mavericks were eliminated in the play-in tournament, losing 120-106 to the Memphis Grizzlies. pic.twitter.com/F0I4oHsPoH — Grant Afseth (@GrantAfseth) April 19, 2025

Da je bila simbolika popolna, je poskrbel svet številk. Dallas je namreč sklenil sezono ravno 77. dan po odhodu Dončića, slovenski superzvezdnik LD77 pa je v svetu košarke že dolgo znan ravno po tej igralni številki.

"Fire Nico" odmevalo tudi v Memphisu

Harrison se je skandiranj nezadovoljnih navijačev, ki zahtevajo od vodstva kluba, da ga odpustijo, in pri tem izpostavljajo protestni stavek ''Fire Nico'', moral naposlušati tudi v Memphisu, kjer je spremljal ekipo na zadnjem gostovanju.

This fan represents the entire Dallas Mavericks fan base... Fire Nico! 👏🏽 Fire Nico! 👏🏽 pic.twitter.com/DxyPl50mYv — The GOAT 🐐 (@TheG0ATPlays) April 19, 2025

Denver gosti vroče Clipperse

Nikola Jokić je končal redni del z izjemno statistiko. Foto: Reuters Uvodni dan končnice lige NBA se bo začel malce po 19. uri v Indianapolisu, kjer se bosta spopadla Indiana in Milwaukee, nato pa se bo dogajanje preselilo v Denver. V Koloradu se bosta spopadla Denver in LA Clippers, ki sta končala redni del z enakim razmerjem zmag in porazov (50-32). Clippers so dobili 18 od zadnjih 21 dvobojev, v taboru Denverja pa je tik pred koncem rednega dela prišlo do velike spremembe, saj sta klub zapustila glavni trener Michael Malone in generalni direktor Calvin Booth. Vlatka Čančarja in druščino tako vodi David Adelman, donedavni pomočnik Malona.

Glavno orožje Denverja predstavlja Nikola Jokić, ki je redni del sezone končal s povprečjem ''trojnega dvojčka'' (29,6 točke, 12,7 skoka in 10,2 asistence na dvoboj) ter postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v omenjenih treh statističnih prvinah končal sezono med tremi najboljšimi, v tej seriji pa ga bo skušal ustaviti Hrvat Ivica Zubac, eden kandidatov za naziv najboljšega obrambnega igralca sezone.

Dončić lani izločil Edwardsa. Kako bo letos?

Luka Dončić je lani v konferenčnem finalu izločil Minnesoto s prvim asom Anthonyjem Edwardsom. Foto: Guliverimage V kultni dvorani Madison Square Garden bo New York v zgodnjih jutranjih urah po slovenskem času gostil Detroit, ob 2.30 pa bo še kako živahno tudi po slovenskih domovih, saj se bodo prižigale mnoge budilke. Prvič v karieri bo namreč dvoboj končnice v dresu Jezernikov odigral Luka Dončić.

Slovenski virtuoz, ki obožuje izločilni del lige NBA in ne skriva želje, da bi z Jezerniki že v tej sezoni postal prvak, se bo v prvem krogu play-offa pomeril s starim znancem Minnesoto. Lakersi v končnico vstopajo kot tretji nosilci zahodne konference, Timberwolves pa so osvojili šesto mesto.

Austin Reaves, Luka Dončić in LeBron James vstopajo v končnico z najvišjim možnim ciljem. Želijo iti do konca. Foto: Guliverimage

Dončić je lani spravljal košarkarje Minnesote v težave in jih v konferenčnem finalu izločil z Dallasom. Bo usoden za Anthonyja Edwardsa in druščino tudi letos? Na 28 tekmah, kolikor jih je odigral za LA Lakers, je v povprečju prispeval 28,2 točke, 8,3 skoka in 7,8 asistence. "Obožujem velike tekme. Play-off je čas za zabavo. Vsi igrajo stoodstotno. Vesel sem, da lahko igram takšne tekme," 26-letni Ljubljančan komaj čaka začetek končnice za Jezernike. Prvič bo v njej združil moči z enim največjim košarkarjev vseh časov, 40-letnim LeBronom Jamesom.

Liga NBA, 19. april (končnica):

Zahodna konferenca:



1. krog končnice:

Oklahoma City (1) – Memphis Grizzlies (8)

Houston (2) – Golden State (7)

LA Lakers (3) – Minnesota (6)

Denver (4) – LA Clippers (5)



Vzhodna konferenca:



1. krog končnice:

Cleveland (1) – Miami Heat (8)

Boston (2) – Orlando (7)

New York (3) – Detroit (6)

Indiana (4) – Milwaukee (5)

