Zdaj gre zares: Slovenci za uvod proti Hrvatom

Poleg naturaliziranega Američana Josha Neba so tako v tokratni zasedbi slovenske izbrane vrste še trije novinci na velikih tekmovanjih, in sicer Miha Cerkvenik, Luka Ščuka ter Leon Stergar. Ostala osmerica ima z nastopi bogate izkušnje. Med drugim je zaigrala tudi na turnirju pred tremi leti v Kaunasu, ko se je spisala zgodovina slovenske košarke, največ zaslug za to pa ima znova Luka Dončić.

Slovenci so v pripravljalnem obdobju zabeležili dve zmagi in en poraz. Najprej so klonili v Vilni proti Litvi (86:92), ki so jo nato premagali v Stožicah (70:68), v petek pa so bili doma boljši še od Brazilije (86:80).

Seznam slovenske reprezentance: Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Leon Stergar, Luka Ščuka.

Pred igrami v Barceloni leta 1992 je Slovenija na kvalifikacijskem turnirju odigrala svoje nasploh prve uradne tekme in ji je za uvrstitev na OI zmanjkala zgolj ena zmaga. Slovenci so se v lov za olimpijsko vozovnico drugič podali leta 2008 v Atenah, ko so jih v četrtfinalu zaustavili reprezentanti Portorika. Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića pa so bili uspešni pred tremi leti v Kaunasu, ko so v velikem finalu ugnali Litvo ter nato na igrah v Tokiu končali na izjemnem četrtem mestu.

Slovenija se bo v prvem delu kvalifikacij v Pireju v četrtek pomerila še z Novo Zelandijo (16.30), v primeru uvrstitve v polfinale pa se bo za olimpijsko vstopnico pomerila z najboljšima ekipama iz skupine, ki jo sestavljajo Grčija, Dominikanska republika in Egipt.

Kvalifikacije za OI, 1. krog:

Torek, 2. julij:

