Slovenci za preživetje

Slovenija je slabo začela kvalifikacijski turnir v Grčiji, na katerem bo le končni zmagovalec dobil vozovnico za Pariz. Poraz s Hrvaško jo je preusmeril na daljše in težje potovanje, ki ga je še dodatno otežila sredina nepričakovana zmaga Nove Zelandije proti Hrvaški.

Zmaga z desetimi točkami Sloveniji prinaša drugo mesto v skupini in najverjetneje Grčijo v polfinalu, z zmago z vsaj 29 točkami bi bila Slovenija celo prva v skupini, vse, kar je manj od zmage z desetimi točkami, pa Luko Dončića in soigralce vodi na letalo in nazaj v domovino.

Slovenski košarkarji so razočarali na prvi tekmi. Bili so nenatančni v napadu, nezbrani v obrambi in brez prave energije, da bi obrnili potek dogodkov na parketu. Hrvaška je vodila tudi z 29 točkami prednosti. Že po tekmi so v en glas povedali, da tega proti Novi Zelandiji ne bodo ponovili. "Po porazu s Hrvaško smo imeli konstruktiven pogovor in upam, da bo danes bolje. Paziti moramo na njihov skok v napadu ter prenos žoge, predvsem pa se moramo osredotočiti nase in pokazati, koliko veljamo tu v Pireju," je dejal Vlatko Čančar.

Kvalifikacije za OI, 3. dan

Četrtek, 4. julij:

Lestvice: