Za popolno ustno nego na poti

Čisti zobje, zdrave dlesni

Do zdravega nasmeha vodi zelo enostavna enačba. Imeli ga bomo, če bomo poskrbeli za zdrave zobe in dlesni. Pri tem smo najučinkovitejši, če vsakodnevno uporabljamo mehko, gosto in nežno zobno ščetko – najbolje takšno z več tisoč tankimi vlakni – in medzobne ščetke. Medtem ko je zobna ščetka pripomoček, ki ga večina uporablja vsak dan vsaj enkrat, so medzobne ščetke za marsikoga še ovite v tančico skrivnosti. Ker ima vsak zob pet ploskev, z zobno ščetko pa lahko očistimo le tri, moramo drugi dve poščetkati s primerno velikimi medzobnimi ščetkami. Pri nakupu je treba pozornost posvetiti predvsem njihovim lastnostim. Učinkovite medzobne ščetke imajo dolge, mehke in goste ščetine ter tanko, upogljivo, a trpežno žično jedro. Če so ustrezno izbrane, zadostuje uporaba enkrat dnevno.

S pripomočki za ustno nego na poti

Skrb za ustno nego je nujna tudi na dopustu. Pravzaprav pripomočki za čiščenje zob spadajo tako rekoč v vsako potovalno lekarno. Če imamo vse, kar potrebujemo za popolno ustno nego, ko nismo doma, v predalu v priročnem etuiju, nam ni treba skrbeti, da bi kaj pozabili. Potovalni komplet z zobno ščetko, medzobnimi ščetkami in zobno pasto le prestavimo v kovček in že smo na poti.

Potovalni set je večen, saj se lahko vsi obrabljeni deli zamenjajo. Foto: Curaprox

Potovalni set Curaprox

Tudi če bo oddih nekoliko bolj spontan, potovalni set Curaprox vsebuje vse, kar nujno potrebujete za popolno ustno nego zdoma. Je majhen, a vsestranski sopotnik za vse priložnosti. Hranite ga lahko v svoji torbici, predalu pisalne mize ali avtu, da je zmeraj pri roki. Potovalni set sestavljajo:

ultramehka in gosta zložljiva zobna ščetka za nežno in učinkovito čiščenje zob Curaprox CS 5460,

medzobni ščetki Curaprox CPS 07 in 08 za čiste medzobne prostore kadarkoli in kjerkoli ter

nežna belilna zobna pasta Be you za bolj svež dah in sijoč nasmeh.

V etui, ki meri le 9 x 6 centimetrov, lahko zložite prav vse za popolno ustno higieno. Foto: Curaprox

Ponovno napolnite: več zabave, manj odpadkov

Vsi pripomočki se nahajajo v priročnem etuiju. Tega obdržite skupaj z ročajem zobne ščetke in držali za medzobne ščetke – vse druge dele pa lahko zamenjate. Tako bo vaš potovalni set kot nov, vi pa boste pridelali manj odpadkov. Zdaj na voljo tudi v elegantni črni barvi in v izvedbi ortho – za vse s fiksnim ortodontskim aparatom.

Za ljubitelje črne barve Foto: Curaprox